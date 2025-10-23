Windows 11 ahora actualiza de manera obligatoria las aplicaciones de Microsoft Store, y no todo el mundo está contento con ello
Un caso en el que la seguridad prima sobre la elección
- Microsoft Store ahora actualiza automáticamente las aplicaciones en Windows 11.
- Esta medida se ha tomado sin ningún tipo de anuncio por parte de Microsoft.
- Es posible que lleve ya algún tiempo en marcha y está diseñada para mantener más seguros los equipos con Windows 11.
¡Atención! Sobre todo si eres usuario de Windows 11, pues ahora las actualizaciones del software de Microsoft Store son obligatorias y solo puedes retrasarlas durante un breve periodo de tiempo antes de que se apliquen automáticamente.
Windows Central ha observado que Microsoft ha eliminado la opción de elegir si las aplicaciones de su tienda se actualizan automáticamente: a partir de ahora, lo harán independientemente de tus preferencias.
Esto se ha hecho sin ningún tipo de aviso, aunque Microsoft Store ofrece una opción para retrasar las actualizaciones: se pueden pausar durante un máximo de cinco semanas.
Esto hace que las actualizaciones de las aplicaciones de Microsoft Store sean iguales que las propias actualizaciones de Windows 11, al menos para los usuarios de Windows 11 Home, que solo pueden retrasar una actualización acumulativa (mensual) durante un tiempo antes de que se aplique de forma obligatoria. (Los usuarios de Windows 11 Pro tienen más opciones en este sentido).
Un mantra seguro para Microsoft
Este cambio puede haber comenzado a implementarse hace uno o dos meses (hay menciones de ello en Reddit), y supongo que apenas ahora se está desplegando de manera más amplia.
La razón por la que los parches se instalan sin que el propietario de una PC con Windows 11 tenga opción de elegir es garantizar la seguridad. Obviamente, actualizar programas individuales no es tan crítico como asegurarse de que Windows 11 en sí mismo tenga todas las vulnerabilidades conocidas selladas frente a posibles ataques (o incluso Windows 10, que actualmente es un tema más urgente), pero sigue siendo un asunto importante.
Dado que muchas personas suelen olvidarse de actualizar su software, Microsoft probablemente ha decidido que el curso de acción más seguro es aplicar las actualizaciones automáticamente. Y esta idea tiene mérito en cuanto a mantener lo más segura posible a la base de usuarios de Windows 11.
Dicho esto, no estoy completamente convencido de no tener ninguna opción si no quiero actualizar. Tal vez no desees que se apliquen actualizaciones cuando estés fuera de casa con tu laptop, usando una conexión móvil, por ejemplo. O quizá tengas un motivo específico para permanecer en una versión anterior de una aplicación, como una función eliminada en la versión más reciente. En esos casos, si realmente quieres quedarte donde estás, sería ideal tener esa posibilidad.
Podríamos mantener las actualizaciones automáticas, pero con algún tipo de función de anulación o excepción para quienes la necesiten en situaciones concretas, acompañada de advertencias sobre los riesgos de seguridad que eso implica. Sin embargo, la realidad es que tener una sola aplicación desactualizada en tu PC probablemente represente un riesgo de seguridad mínimo (aunque, claro, esa afirmación podría entrar en el cajón de las “famosas últimas palabras”).
“La seguridad primero” no es un mal lema para que Microsoft lo aplique a su ecosistema de Windows. Además, aún puedes evitar el principal riesgo de ser un adoptante temprano de parches de software —el peligro de toparte con un error grave— pausando las actualizaciones durante un mes, dando tiempo al desarrollador para corregir el problema.
También hay que recordar que solo las aplicaciones de la Microsoft Store reciben estas actualizaciones automáticas. Todo lo que hayas instalado desde otros sitios seguirá necesitando actualización manual, o bien las actualizaciones que envíe directamente el desarrollador desde el propio software.