Windows 11 mejora el modo oscuro, pero Microsoft desactiva la función para algunos usuarios desafortunados

El modo oscuro de Windows 11 ahora cubre más elementos en el Explorador de archivos

Sin embargo, una nueva función para cambiar automáticamente entre los modos claro y oscuro con PowerToys tiene un grave error

Se activa accidentalmente y, al parecer, cambia de modo de forma aleatoria para algunos usuarios, pero Microsoft tiene algunas soluciones casi listas.

Para no perder la costumbre, Microsoft (especialmente con Windows 11) con una mano da y con la otra quita: mientras avanza en mejorar el modo oscuro, esta función ha tomado un giro bastante molesto para algunos usuarios.

Empecemos con las buenas noticias: en una nueva versión preliminar del canal Dev (build 26220.6972), Microsoft ha logrado que el modo oscuro cubra más áreas visibles del Explorador de archivos.

Esta es la aplicación que gestiona las carpetas en tu escritorio de Windows 11, y ahora el modo oscuro también se aplicará a los paneles que contienen las opciones de carpeta, como las pestañas General, Vista y Búsqueda.

Ahora, las malas noticias (aunque con un poco de consuelo): el problema solo afecta a quienes usan PowerToys, un conjunto de herramientas avanzadas que no todos los usuarios de Windows emplean —ya que está más orientado a usuarios experimentados (como su nombre lo indica)—, aunque incluye funciones útiles para cualquier nivel.

Una de las funciones nuevas se llama Light Switch, y permite que el sistema cambie automáticamente entre los temas claro y oscuro según la hora del día, algo que los usuarios de Mac ya conocen bien y que resulta muy práctico.

Sin embargo, según Windows Latest, la versión más reciente de PowerToys (v0.95) presenta errores graves con esta función: Light Switch cambia entre los modos claro y oscuro de manera aleatoria, además de otros fallos, como reiniciar constantemente la configuración.

Uno de los usuarios afectados se quejó:

“El modo de color de mi tema de Windows se cambiaba forzosamente cada 30 segundos. Me tomó casi una hora averiguar qué pasaba, incluso llegué a pensar que un componente de Windows estaba fallando.”

Microsoft reconoció en GitHub que el problema se debe a que Light Switch se activa por defecto por error, explicando:

“Nunca tuvimos la intención de que Light Switch estuviera activado por defecto; esto es un error, y estamos trabajando en una corrección que saldrá lo antes posible.”

Al parecer, Microsoft ya tiene parches en revisión, por lo que es probable que los problemas se resuelvan pronto.

Sin embargo, hay otra molestia más —y esta no es accidental— en la nueva versión de Windows 11 que incluye las mejoras de modo oscuro: una nueva notificación en el menú Inicio.

Microsoft ha añadido un enlace llamado “Ver mis beneficios” en el panel de control de cuenta de Microsoft que aparece al abrir el menú Inicio. Este enlace lleva a una página web donde se explica qué obtienes con tus suscripciones activas (y, por supuesto, qué podrías obtener si no estás suscrito a servicios como OneDrive o Microsoft 365).

Disco roto e interruptor de luz roto

Entonces, Microsoft está promoviendo nuevamente sus servicios y suscripciones en Windows 11, aunque en este caso lo hace de forma menor dentro del menú Inicio: el enlace es pequeño y relativamente discreto.

Aun así, preferiría que no incluyeran este tipo de publicidad encubierta en la interfaz, y no soy el único que piensa así.

Parece que Microsoft está muy interesada en impulsar el uso de cuentas de Microsoft últimamente, además de eliminar los métodos alternativos para evitar crear una cuenta al configurar Windows 11.

En cuanto a las mejoras del modo oscuro, estas se suman a los recientes avances que buscan aplicarlo a más áreas del Explorador de archivos, incluyendo los paneles que aparecen durante operaciones como copiar o eliminar archivos, así como las ventanas emergentes de error.

Ahora, todas estas secciones —y las opciones de carpeta— ya se muestran correctamente con fondo oscuro, en lugar de regresar abruptamente a un fondo claro mientras estás en ese modo.

Microsoft parece estar acelerando el ritmo para finalizar el modo oscuro, lo cual es una buena señal; aunque, como he dicho antes, sigue siendo curioso que haya tardado tanto en hacerlo, considerando que no parece ser una tarea particularmente compleja.

(Claro que podría haber problemas técnicos más profundos detrás del modo oscuro, y Microsoft ya ha usado esa justificación antes respecto a cambios de interfaz aparentemente simples, especialmente funciones que no se transfirieron desde Windows 10).

El error con PowerToys suena bastante frustrante, pero, como se mencionó, ya hay varias correcciones en revisión, por lo que es de esperar que pronto se resuelvan —incluido cualquier comportamiento errático y el hecho de que Light Switch se active por defecto por error.

Si aún notas fallos relacionados con el modo oscuro en PowerToys y quieres comprobar manualmente si Light Switch está activado, ve a:

PowerToys > System Tools, donde encontrarás el control deslizante "Light Switch" —asegúrate de que esté desactivado.