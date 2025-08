A algunas PC con Windows 10 se les ofrece una actualización de Windows 11 a pesar de que no son compatibles con el sistema operativo: esto debes hacer si te pasa a ti

Hay informes dispersos de PC con Windows 10 a los que se les ofrece una actualización de Windows 11

Hay informes dispersos de PC con Windows 10 a los que se les ofrece una actualización a Windows 11 a pesar de que no cumplen con los requisitos del sistema operativo más nuevo.

El blog de tecnología alemán Born City nos trae esta noticia (a través de Neowin), con el autor de la publicación describiendo un incidente con su Dell Latitude 7490.

Esa computadora portátil ejecuta Windows 10 22H2 y se le sigue ofreciendo una actualización a Windows 11 cada pocos meses, a pesar de que no es compatible con este último sistema operativo, y el autor dice que tienen que descartar repetidamente el mensaje de actualización.

Además de esto, un lector se puso en contacto con Born City, explicando que a su Lenovo IdeaPad, que también usa la versión 22H2 de Windows 10, se le ofreció una actualización de Windows 11 a pesar de tener TPM 2.0 desactivado en el BIOS (este es un requisito estricto para ejecutar Windows 11).

Esto molestó al lector, ya que habían desactivado específicamente esta funcionalidad de TPM para evitar que se les preguntara sobre una actualización.

Además, el informe señala incidentes anteriores a principios de este año, donde un administrador de TI de una empresa se puso en contacto con Born City quejándose de que varias PC se habían actualizado automáticamente a Windows 11 24H2 (desde Windows 10 22H2) sin su conocimiento, evitando todos los procedimientos de actualización habituales para estas máquinas empresariales.

(Image credit: Future / Jeremy Laird)

¿Qué está pasando aquí?

El autor del artículo pregunta si algún otro lector ha encontrado estas ofertas de actualizaciones de Windows 11 que se han canalizado a PC que no deberían recibirlas. En particular, no hay respuestas que digan que otras personas lo han hecho, y al buscar en los foros en línea habituales, no puedo encontrar otros informes recientes de este tipo de comportamiento (en Reddit, por ejemplo).

Entonces, mi conclusión en este punto es que estos son incidentes muy dispersos, pero lo interesante es que no están sucediendo por primera vez.

En mi búsqueda en Reddit, encontré informes de principios de 2023, que me recordaron un incidente muy similar en el que a los dispositivos con Windows 10 se les ofreció una actualización a Windows 11.

En ese momento, Microsoft nos dijo: "Estos dispositivos no elegibles no cumplían con los requisitos mínimos para ejecutar Windows 11. Los dispositivos que experimentaron este problema no pudieron completar el proceso de instalación de la actualización". Este fue, de hecho, un error que se solucionó el mismo día.

También hay informes históricos de usuarios de Windows 10 que recibieron la actualización de Windows 11 a pesar de haber desactivado TPM 2.0 (para evitar el sistema operativo más nuevo, como fue el caso del lector Born City mencionado anteriormente).

¿Qué significa todo esto? En mi libro, y esta es solo mi opinión, esto parece ser un error recurrente con Windows 10 (como era el caso anteriormente, y aparentemente uno con un impacto muy limitado esta vez).

Y no es que haya escasez de fallas que siguen regresando con el sistema operativo de escritorio de Microsoft, solo mire las fallas de instalación persistentes con las actualizaciones de Windows a lo largo de los años.

Hay teorías de que esto podría ser que Microsoft de alguna manera obligue a las actualizaciones de Windows 11 para ayudar con los números de adopción del sistema operativo más nuevo, que se han disparado recientemente, lo cual es de esperar con el final de la vida útil de Windows 10 cada vez más cerca.

Por supuesto, estos teóricos podrían tener razón en términos de actualizaciones forzadas con PC que han tratado activamente de evitarlas, como desactivar deliberadamente TPM 2.0, cuando es compatible con el dispositivo, pero sigo siendo escéptico incluso entonces.

Neowin señala que una actualización sigilosa reciente para Windows 10 y 11, que puede forzar la actualización de PC a una versión más nueva, puede tener algo que ver con todo esto, y eso nuevamente es una posibilidad.

Aún así, creo que este es un comportamiento defectuoso, incluso si eso es cierto: Microsoft seguramente nunca impulsaría intencionalmente una actualización a hardware no compatible. Y si las reglas han cambiado con respecto a la compatibilidad con Windows 11 de alguna manera, sería muy negligente por parte de Microsoft no señalarlo.

(Image credit: Microsoft)

¿Qué debes hacer si encuentras un mensaje de actualización en una PC no compatible?

Entonces, la pregunta que puede tener es este punto es: ¿qué debe hacer si, por casualidad, le ofrecen una actualización de Windows 11 cuando su PC con Windows 10 no cumple con los requisitos del sistema de la plataforma más nueva?

La respuesta simple aquí es: no tome esa actualización. Para empezar, la actualización puede fallar (especialmente dado que posiblemente se ofrezca por error), como fue el caso de instancias anteriores de esto sucediendo. E incluso si tuviera éxito, no se sabe si las cosas podrían salir mal con su instalación de Windows 11 en el futuro.

Al igual que una actualización amañada para evitar el requisito de tener TPM 2.0, lo que se puede hacer, la recomendación sigue siendo no tomar esta ruta.

Si le preocupa la inminente muerte de Windows 10, recuerde que, aunque el soporte finalizará oficialmente en octubre de 2025, ahora puede registrarse para recibir actualizaciones gratuitas por un año más (todo lo que necesita hacer es sincronizar la configuración de la PC con OneDrive, lo cual no es un gran problema, no creo, aunque su opinión puede variar).

Eso le dará mucho espacio para respirar, hasta octubre de 2026, para averiguar qué va a hacer, pero realmente no creo que intentar ejecutar Windows 11 en una PC oficialmente no compatible sea una buena idea. No, al menos hasta que Microsoft aclare que los requisitos del sistema de Windows 11 han cambiado de alguna manera, si eso es cierto (y como se mencionó, lo dudo mucho), o de que eso suceda en el futuro, y tampoco lo veo en mi bola de cristal.