Microsoft está mejorando su mejor función para las PC Copilot+, lo que me da esperanzas sobre el futuro de la IA en Windows 11

Hay una nueva versión preliminar disponible para Windows 11.

Aumenta de forma inteligente las capacidades del agente de IA en Configuración.

Esto solo es para PC con Copilot+ y no hay mucho aquí para aquellos con un PC tradicional (sin IA) con Windows 11.

¡Atención! Te tenemos noticias increíbles, pues Microsoft reforzó las capacidades de su agente de IA en Windows 11 (para PC con Copilot+) con la última versión preliminar del sistema operativo. ¿Estás listo para conocer los detalles?

Quizás recuerdes que el primer agente de Windows es la IA introducida en la aplicación Configuración hace unos meses, diseñada para ayudarte a encontrar y cambiar fácilmente las opciones que deseas en Windows 11, y en la que se ha trabajado en la versión preliminar 26120.6780 del canal Beta.

Hay dos cambios importantes aquí, el primero de los cuales es un aumento en el número de sugerencias que aparecen cuando se busca una configuración utilizando el agente de IA.

Esto significa que la IA no solo muestra la configuración que cree que quieres, y posibles recomendaciones sobre qué elegir con esa opción, sino que también proporciona más resultados para configuraciones relacionadas que podrías necesitar (véase el ejemplo a continuación).

Además, si tu consulta a la IA no puede llevarse a cabo (por ejemplo, si deseas aumentar el brillo del monitor, pero ya está al máximo), se te informará al respecto (y también se te proporcionará el control deslizante necesario por si deseas ajustar la configuración). Microsoft también nos muestra una captura de pantalla de ejemplo para cuando el volumen está al máximo.

El segundo gran cambio aquí es que la IA muestra las opciones utilizadas recientemente en el panel de inicio de la aplicación Configuración para que puedas volver a acceder a ellas rápidamente.

Recuerda que el agente de Configuración es una función de Copilot+ PC, por lo que las computadoras tradicionales (sin IA) con Windows 11 no disponen de ella, ya que no cuentan con la NPU necesaria para acelerar el rendimiento de la funcionalidad (que se ejecuta en el dispositivo).

Otro cambio para las PC con Copilot+ es que Windows 11 ahora resaltará las capacidades clave al iniciar Click to Do, como correos electrónicos o tablas en los que se pueden utilizar acciones relacionadas con la IA.

Además de estas mejoras en el ámbito de la IA en esta versión preliminar, Microsoft también está adaptando el cuadro de diálogo del comando Ejecutar al modo oscuro; antes no era así, ya que seguía siendo de color blanco, pero ahora tiene un fondo oscuro, como debería ser.

IA realmente útil

Estos son cambios bienvenidos que hacen que el agente de IA sea más útil en Configuración. Tener las configuraciones utilizadas recientemente en la pantalla de inicio es ideal para modificar rápidamente, o revertir, una decisión que hayas tomado recientemente con las diversas opciones de Windows 11. Y la funcionalidad de búsqueda mejorada también es muy útil, todo lo cual la convierte en una función de IA realmente útil, especialmente para los principiantes en informática que quizá no comprendan los diversos matices de las diferentes configuraciones.

Para mí, esta es una de las características más destacadas de Windows 11 en las PC con Copilot+, al igual que la funcionalidad de búsqueda potenciada por IA en otras partes del sistema operativo. Parece que gran parte del importante progreso de la IA en Windows 11 hasta ahora se basa en hacer que la búsqueda sea más inteligente.

Por supuesto, podemos esperar más funciones de IA en Windows 11, y Microsoft ha puesto en marcha recientemente un nuevo programa, Windows AI Labs, para ayudar al desarrollo de dicha funcionalidad. Es de suponer que, con el tiempo, tendremos más agentes de IA fuera de la aplicación Configuración, aunque no está claro dónde podría querer ampliar este concepto Microsoft. El menú Inicio podría ser el próximo objetivo, tal vez.

Lamentablemente, esta nueva versión preliminar no ofrece mucho a quienes no tienen un PC con Copilot+, aunque la funcionalidad adicional del modo oscuro no está nada mal. Esto forma parte de un esfuerzo continuo por incorporar más elementos de la interfaz al modo oscuro, aunque Microsoft se ha quedado rezagada en este trabajo. No está claro por qué se está tardando tanto en garantizar que el modo oscuro cubra toda la interfaz de Windows 11.

