La función de Windows 11 para reanudar aplicaciones Android en tu PC por fin está llegando, y creo que será una gran incorporación

Windows 11 tiene una función de reanudación en las versiones de prueba.

Por ahora solo está disponible para Spotify, pero con el tiempo se sumarán más desarrolladores.

Si estás escuchando una canción en tu teléfono Android, puedes reanudar la reproducción en tu PC con Windows 11 sin problemas.

¡Atención! Windows recibió una nueva función que permite reanudar en la computadora lo que estabas haciendo previamente en una app de tu smartphone Android. ¿Interesante, no?

Por ahora, esto solo está disponible en fase de prueba —en las compilaciones preliminares de Windows 11 dentro de los canales Dev y Beta— y aunque eventualmente funcionará con varias aplicaciones, de inicio solo está habilitado para Spotify.

Tal como explica Microsoft en una publicación de su blog, la función trabaja de la siguiente manera: supongamos que estás escuchando una lista de reproducción o un pódcast en Spotify desde tu smartphone, lo detienes y después vas a tu PC de escritorio.

Cuando enciendas Windows 11, verás una alerta de reanudación en la barra de tareas, en la parte inferior de la pantalla, avisándote que puedes continuar escuchando Spotify en la PC. Con solo dar clic en esa alerta, la aplicación de Spotify se abrirá y continuará la reproducción exactamente en el punto donde la dejaste en tu Android.

Microsoft recuerda que será necesario tener instalada la app de Spotify en la computadora y haber iniciado sesión con la misma cuenta que en el smartphone, como era de esperarse. En caso de que no tengas Spotify en Windows 11, aparecerá un botón para instalar la aplicación desde la Microsoft Store; después solo deberás iniciar sesión en tu cuenta de Spotify.

Además, deberás tener activa la aplicación Conexión a Windows (Link to Windows) en tu smartphone y haber habilitado el acceso a tu móvil en tu PC con Windows 11, de acuerdo con las instrucciones de Microsoft en su blog.

(Image credit: Microsoft)

Una gran incorporación, pero Microsoft se ha tomado su tiempo

Esto es, en esencia, la versión de Microsoft de la función Handoff de Apple, y parece ser una capacidad práctica y simplificada que me entusiasma ver debutar en Windows 11. Su revelación no es ninguna sorpresa, considerando que Microsoft accidentalmente nos dio un vistazo de esta función en una sesión pregrabada de Build a principios de este año; dicho video fue rápidamente editado para eliminarla. Funcionaba prácticamente igual a como la vemos ahora en pruebas (también usando Spotify en esa primera demostración).

El nombre técnico de este truco es Cross Device Resume y, con suerte, varios desarrolladores de software se sumarán para darle soporte —en especial aquellos que tienen apps disponibles tanto en Windows 11 como en Android—. Seguramente Microsoft ya está tocando la puerta de algunos nombres importantes, y además de Spotify, también se ha mencionado que WhatsApp podría ser uno de los próximos en adoptar la función.

Claramente, la función de reanudación también intentará impulsar las instalaciones desde la Microsoft Store, lo cual sin duda aumentará su tráfico, algo en lo que la compañía ha estado trabajando recientemente.

Aunque reanudar aplicaciones de Android en Windows 11 es, sin duda, una gran característica y es bueno verla en camino, la gran pregunta aquí es: ¿por qué tardó tanto Microsoft en implementarla?