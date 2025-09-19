El primer vistazo de la experiencia de pantalla completa de Xbox en una Asus ROG Ally original aumenta la emoción de verla en las computadoras de escritorio

La nueva experiencia de pantalla completa de Xbox de Microsoft ya está disponible en el Asus ROG Ally a través de la vista previa de Windows 11 25H2 y una solución alternativa.

La nueva experiencia de pantalla completa es exclusiva del ROG Xbox Ally hasta su eventual lanzamiento en 2026 para otros dispositivos.

Las mejoras de rendimiento en comparación con el modo de escritorio normal de Windows 11 son evidentes.

Después de mucho esperar, Microsoft por fin está "compitiendo" claramente con SteamOS de Valve con su nueva experiencia de pantalla completa para Xbox.

La interfaz de usuario para juegos, compatible con dispositivos portátiles, es una exclusiva temporal para la ROG Xbox Ally, pero ya hemos podido echar un vistazo a lo que ofrece en otros dispositivos.

Según informan nuestros amigos de Windows Central, la Asus ROG Ally original ya puede ejecutar la nueva experiencia a pantalla completa, con mejoras evidentes en el rendimiento en comparación con el modo de escritorio de Windows 11. Está disponible a través de una guía en Reddit (que requiere la versión preliminar de Windows 11 25H2 y modificaciones en el registro), mucho antes de su lanzamiento oficial en la nueva ROG Xbox Ally.

Esto es significativo, ya que Microsoft ha dejado claro que el lanzamiento a otros dispositivos portátiles se producirá en 2026, tras su lanzamiento en ROG Xbox Ally. Este último tiene posibilidades de convertirse en uno de los mejores PC portátiles para juegos, aunque no me entusiasma por razones similares a las de mi colega Rhys Wood. Sin embargo, algunos usuarios han podido adelantarse a los acontecimientos.

Windows Central también destaca los numerosos procesos en segundo plano que se ejecutan en el modo de escritorio de Windows 11, lo que aumenta drásticamente el uso de la CPU y la RAM mientras el dispositivo está inactivo, lo que en última instancia compromete el rendimiento del juego con menores velocidades de fotogramas durante el juego. En la experiencia a pantalla completa, el número de servicios en segundo plano se reduce, lo que conduce a un consumo de recursos mucho menor.

En Shadow of the Tomb Raider, ejecutándose en pantalla completa, Windows Central logró un promedio de 38 fps, mientras que el modo de escritorio de Windows 11 alcanzó un promedio de 29 fps, lo que supone una pérdida de rendimiento del 26 % al utilizar Windows 11 de forma normal (como se destaca en el video de YouTube anterior).

Cabe señalar que si ya desactivas las aplicaciones de inicio, eliminas los servicios en segundo plano o, mejor aún, utilizas Tiny11 (que no incluye el bloatware de Windows 11), es probable que no notes ninguna mejora en el rendimiento al cambiar a la experiencia de pantalla completa. Y es evidente en la prueba de Windows Central con Doom: The Dark Ages en ambos modos, cada uno con las aplicaciones de inicio eliminadas, que los resultados de rendimiento son los mismos.

Sin embargo, quizás lo más importante sea cómo funcionaría la experiencia de pantalla completa en las computadoras de escritorio, pero parece que esto aún no funciona, utilizando la solución alternativa de Reddit. El hardware de Nvidia (que es el que utilizo) supuestamente no funciona bien con SteamOS en modo juego, por lo que estoy deseando probar esta alternativa de experiencia de pantalla completa y su potencial en el ámbito de las computadoras de escritorio.

SteamOS y Bazzite siguen pareciendo demasiado fuertes frente a Windows 11

Después de haber utilizado el Asus ROG Ally con Bazzite instalado y el Lenovo Legion Go S con una licencia oficial de SteamOS, sigo teniendo muchas dudas de que los esfuerzos de Microsoft vayan a convencerme a mí ni a la mayoría de los aficionados.

Aún es pronto para Microsoft, ya que la experiencia de pantalla completa ni siquiera está disponible oficialmente todavía, pero eso no significa que no pueda señalar que queda mucho trabajo por hacer para ponerse al nivel de SteamOS.

El trabajo de Valve en la interfaz de usuario de SteamOS ha hecho maravillas para Steam Deck y ahora para los usuarios de Lenovo Legion Go S. A menos que Microsoft ofrezca actualizaciones y soporte constantes de la misma manera, creo que pasará mucho tiempo antes de que Microsoft pueda siquiera acercarse a SteamOS.

También vale la pena señalar que Bazzite (un clon de SteamOS) está disponible para una mayor variedad de dispositivos portátiles e incluso para PC de escritorio para juegos, ya que SteamOS solo tiene soporte oficial para Steam Deck y Legion Go S. Y dado que la experiencia de pantalla completa de Microsoft no llegará oficialmente a otros dispositivos portátiles hasta 2026, es probable que la mayoría busque alternativas.