La MacBook Neo marcó el inicio de una tendencia: 8 GB de RAM, y ver que las nuevas laptops con Windows 11 de Dell, Acer y Microsoft siguen su ejemplo me tiene preocupado

En la feria Computex se ha observado un resurgimiento de las laptops de 8 GB

Esto se debe a las presiones sobre los precios provocadas por la crisis de los componentes

Los fabricantes de laptops con Windows 11 están siguiendo los pasos del MacBook Neo, pero ¿es eso una buena idea?

Si pensabas que las computadoras portátiles de 8 GB se estaban convirtiendo en cosa del pasado, piénsalo de nuevo, porque ahora se está produciendo una especie de resurgimiento de los portátiles con esta configuración de RAM —y probablemente puedas adivinar por qué.

Sí, esto se debe a la crisis de la RAM, ya que la memoria del sistema es ahora mucho más costosa, lo que significa que los fabricantes de portátiles que buscan mantener precios más accesibles están volviendo a ofrecer más dispositivos de 8 GB en el segmento de gama media. (Mientras que antes, en este segmento, considerábamos que 16 GB era el mínimo imprescindible).

Tom's Hardware observó la tendencia en Computex (una práctica que ya se estaba infiltrando antes de la feria), señalando que el nuevo Dell XPS 13 —un portátil asequible con especificaciones impresionantes— parte de 8 GB en su modelo básico (aunque, por supuesto, se puede comprar con 16 GB).

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Otros portátiles presentados recientemente con 8 GB de RAM incluyen el Acer Swift Air 14 —que, al igual que el Dell XPS 13 básico, se basa en el nuevo chip Wildcat Lake de Intel— y el Chuwi UniBook (que destaca por su precio inferior a 500 dólares).

La Surface Laptop for Business de 13 pulgadas de Microsoft, presentada el mes pasado, también parte de 8 GB, lo cual fue una sorpresa —principalmente porque significa que este dispositivo básico no cumple los requisitos para ser un PC Copilot+ (necesitan 16 GB).

Por supuesto, lo que sentó las bases para todo esto fue la llegada del MacBook Neo con 8 GB de memoria a un precio tentadoramente accesible. El Neo ha tenido un gran éxito, tanto que los rumores apuntan a que Apple ha duplicado la producción de su nuevo MacBook para este año (de 5 millones a 10 millones de unidades —una especulación previa que se ha confirmado esta semana).

Ahora vemos que los chips Intel Wildcat Lake y las configuraciones de 8 GB se están utilizando para producir portátiles con Windows 11 a precios aún más atractivos, y esto tampoco se limita a los chips de Intel. La nueva CPU Snapdragon C (basada en Arm) de Qualcomm va a equipar portátiles con Windows 11 asequibles que probablemente funcionarán con 8 GB de RAM, siendo el Acer Aspire Go 15 uno de ellos.

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Una mirada al futuro

(Image credit: Microsoft)

El regreso de más laptops con 8 GB de memoria no es ninguna sorpresa. De hecho, esto es exactamente lo que se había pronosticado para 2026. A los fabricantes de laptops les resulta cada vez más difícil mantener bajos los precios, debido al aumento del costo de varios componentes —sobre todo el almacenamiento y la memoria RAM—, por lo que la forma más sencilla de mantener precios más accesibles es reducir esta última.

Y sí, hay margen para reducir la memoria del sistema a 8 GB. Una laptop con esta configuración puede seguir funcionando bien, siempre y cuando solo realices tareas diarias básicas (correo electrónico, navegación web, ver videos y trabajo ligero con documentos).

La MacBook Neo demostró que puede manejar todo esto con aplomo, además de ser un dispositivo sorprendentemente similar a uno de gama alta. Las laptops con Windows 11 pueden hacer lo mismo, aunque con algunos problemas de margen de rendimiento más difíciles causados por el sistema operativo, si bien Microsoft está tratando activamente de reducir esos problemas de rendimiento con su campaña «Fix Windows 11» de este año.

En definitiva, diría que está bien comprar una laptop con Windows 11 y 8 GB de RAM si solo vas a realizar tareas informáticas básicas, por ahora. Y ahí está el problema para mí: la preocupación por la preparación para el futuro, como comenté en mi artículo a principios de año sobre si 8 GB serán suficientes para un portátil en 2026.

¿Cuánto tiempo quieres que te dure tu laptop? Apuesto a que te gustaría que te durara cinco años, o tal vez esperes que dure incluso más. Así que, aunque 8 GB son suficientes para las tareas básicas en este momento —más o menos—, lo más probable es que empiecen a parecer cada vez más insuficientes en poco tiempo, especialmente si la IA empieza a tener un papel más destacado en el funcionamiento diario de un sistema operativo (y todo apunta a que así será). Y dado que la memoria RAM de las laptops está soldada a la placa base (en la gran mayoría de los casos), no es como si pudieras actualizarla.

El otro argumento es que no tienes que comprar una laptop de 8 GB; puedes optar por una de 16 GB, pero algunas personas quieren la opción de una más económica, ya que su presupuesto para la computadora portátil puede requerirlo. Y eso es comprensible; estoy de acuerdo en que tener más opciones es bueno. Lo único que diré es que tengas en cuenta el aspecto de la preparación para el futuro y que, si puedes, optes por un poco más de memoria con un dispositivo con Windows 11.

También será interesante ver si aparecen más configuraciones de 12 GB como opción intermedia, lo que daría un poco más de margen por encima de una máquina de 8 GB.

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