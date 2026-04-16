A juzgar por los rumores, los dispositivos Surface de nueva generación de Microsoft no parecen muy interesantes, y me preocupa que no valgan la pena

Han surgido rumores sobre los modelos de próxima generación del Surface Pro y el Surface Laptop

Se tratará de actualizaciones relativamente menores, aunque cabe destacar que se añadirá una opción con pantalla OLED al Surface Laptop

Es posible que se incorporen procesadores Intel en ambas gamas, incluso en los modelos básicos, pero esto suscita cierta preocupación en cuanto al precio

Al parecer, Microsoft ha renovado los modelos de Surface Pro y Surface Laptop que saldrán al mercado este año, algunos de los cuales deberían llegar pronto; sin embargo, un nuevo rumor sugiere que los cambios serán en su mayoría menores, y existe mucha preocupación en torno a los posibles precios.

Windows Central se hizo con la primicia, gracias a fuentes que revelaron un montón de información sobre los nuevos portátiles Surface, que vendrán en dos versiones: una con procesadores Intel Core Ultra 3 (Panther Lake) y la otra basada en Arm, construida con chips de Qualcomm.

Según nos han dicho, esta última contará con CPU Snapdragon X2 Plus y X2 Elite, pero no habrá un modelo que incorpore el Snapdragon X2 Elite Extreme, el buque insignia. Del mismo modo, los chips Panther Lake de Intel no llegarán hasta los procesadores Core Ultra 9: los nuevos productos Surface se basarán en los chips Core Ultra 5 y 7.

El artículo continúa a continuación.

Curiosamente, nos han dicho que los dispositivos Surface con chips Intel llegarán primero, con su lanzamiento en primavera en EE. UU. —lo que significa, en la práctica, que están a punto de debutar, posiblemente en el próximo mes más o menos—, seguidos por los modelos Snapdragon en verano (de junio a agosto).

Como se ha señalado, no hay que esperar grandes cambios por parte de Microsoft, ya que el diseño tanto del Surface Pro como del Surface Laptop seguirá siendo prácticamente el mismo que el de las versiones actuales (aunque tendremos algunos colores nuevos).

El cambio más notable será la introducción de una versión OLED para las configuraciones de gama alta del Surface Laptop, con una resolución de pantalla mejorada (y el Surface Pro volverá a ofrecer OLED).

En cuanto a los modelos de gama baja de estos dispositivos Surface, al parecer la novedad más destacada será que Microsoft ofrecerá la opción de elegir entre procesadores Intel y chips Snapdragon, en lugar de reservar los chips Intel para los modelos (más caros) dirigidos al sector empresarial. Cabe señalar que la generación actual de Surface Pro y Surface Laptop para consumidores funciona exclusivamente con procesadores Snapdragon (este último es, por cierto, nuestro portátil con Windows 11 mejor valorado).

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Las primeras listados de los minoristas ya nos han dado una idea de las especificaciones de memoria y almacenamiento de estos dispositivos, que, según los rumores, comenzarían en 16 GB y 256 GB respectivamente, llegando a 64 GB y 2 TB en la gama alta, lo cual suena perfectamente plausible.

Recuerden, tomen todo esto con pinzas, ya que solo se trata de rumores, aunque provengan de una fuente confiable en todo lo relacionado con Microsoft.

El precio es, sin duda, la mayor preocupación

(Image credit: Future / John Loeffler)

Las mejoras que se ofrecen no resultan especialmente atractivas, aunque es habitual que algunas generaciones de hardware sean más bien discretas (por lo general, una nueva CPU y algunos detalles). La única novedad significativa es la incorporación de una opción con pantalla OLED a la gama Surface Laptop (igualando así a la Surface Pro en ese aspecto).

Digo eso, pero los cambios en el procesador también son importantes y, de hecho, la aparente decisión de volver a utilizar chips Intel en los modelos para consumidores supone un gran cambio para Microsoft.

Con la generación actual de estos dispositivos Surface, Microsoft ha defendido los chips Arm para el consumidor debido a las enormes ventajas en cuanto a duración de la batería que ofrecen los chips Snapdragon. Sin embargo, algo ha cambiado recientemente en el frente de Intel, y es que Panther Lake ha demostrado ofrecer también una autonomía de batería sorprendente, por lo que tal vez esto haya influido en la decisión.

Quizás más al grano, Windows Central señala que el suministro de los chips Snapdragon de Qualcomm parece inestable, y esa podría ser la razón por la que Microsoft está lanzando primero las versiones Intel de los dispositivos Surface y luego los modelos Arm. Y eso explicaría por qué es necesario utilizar chips Intel en toda la gama, tal vez.

Por supuesto, es probable que haya otra diferencia importante con la próxima generación de Surface Pro y Surface Laptop, y esa es el precio. Aunque no hay rumores concretos sobre el precio, Microsoft acaba de subir considerablemente los precios de toda su línea Surface, y eso seguramente se reflejará en cuánto costarán los nuevos modelos.

Con el Surface Laptop de 13 pulgadas subiendo 300 dólares en la Tienda de Microsoft, y otros modelos con aumentos de hasta 500 dólares en sus precios —algo realmente desagradable—, todo está listo para que el hardware de la gama de próxima generación de 2026 sea más caro.

No hay duda al respecto, y en las reacciones en línea a la medida de Microsoft, la gente ya lo da por hecho. El comentario de un usuario de Reddit sobre los rumoreados modelos Surface que están por llegar fue: «Qué lanzamiento tan aburrido. Y me decepciona que no ofrezcan el Snapdragon de altas especificaciones. Por su nuevo y loco precio, debería haber estado incluido».

Ese precio «desorbitado» es solo teórico, por supuesto, aunque todos estamos debidamente preparados para una sorpresa. Y como se señala en las respuestas, lo más probable es que el Snapdragon X2 Elite Extreme (el mencionado «Snapdragon de altas especificaciones») no sea una buena opción para estos dispositivos Surface debido a problemas térmicos y de espacio dentro de estas delgadas piezas de hardware.

En cualquier caso, en estos momentos se respira un ambiente de pesimismo en torno a la gama Surface, y no es de extrañar, dado que, tras la reciente subida de precios, no logra competir con los MacBook de Apple —que, por su parte, tampoco se consideran precisamente portátiles con una excelente relación calidad-precio—. Excepto el nuevo MacBook Neo, claro está, y también cabe destacar que Microsoft no tiene intención (por ahora) de lanzar un Surface que compita con el Neo en un segmento más asequible.

Dicho esto, Microsoft no ha tenido mucho tiempo para reaccionar ante la popularidad inicial del MacBook Neo, aunque parece haberle dado un toque de urgencia a la campaña en curso para mejorar Windows 11.

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