Probé Apple Creator Studio y me parece que es como volver a las raíces creativas de Apple

Apple Creator Studio es un paquete de software que pone a tu disposición sus aplicaciones creativas (las suites Final Cut Pro y Logic Pro con Pixelmator Pro) y sus aplicaciones de productividad (Pages, Numbers y Keynotes) en Mac, iPad y iPhone por una cuota mensual o anual.

Esa cuota es de 12,99 $ / 12,99 £ / 19,99 $ al mes o 129 $ / 129 £ / 199 $ al año, pero si cumples los requisitos para obtener el descuento para estudiantes, el precio es inmejorable: solo 2,99 $ / 2,99 £ / 4,99 $ al mes o 29,99 $ / 29,99 £ / 49,99 $ al año.

He pasado la mayor parte de la semana utilizando las aplicaciones incluidas en Apple Creator Studio, probando flujos de trabajo familiares junto con nuevas funciones, en particular el enfoque cada vez más moderado de Apple con respecto a la IA. Esta no es una reseña completa de todas las aplicaciones del paquete, pero mi primera impresión es que Creator Studio parece un regreso a los orígenes: Apple vuelve a reunir herramientas creativas serias de una manera que resulta coherente, accesible y fácil de justificar.

Echa un vistazo a la interfaz renovada de Pixelmator Pro para Mac (Image credit: Jacob Krol/Future)

Pixelmator Pro es donde esa sensación se percibe casi de inmediato. En la Mac, la aplicación se inclina por el lenguaje de diseño Liquid Glass de Apple, pero a diferencia de algunas de las aplicaciones propias de Apple, no remodela radicalmente la interfaz solo para llamar la atención. Todo sigue siendo rápido, operativo y familiar: es un diseño que prioriza la edición sobre la estética.

En el iPad, Pixelmator Pro brilla aún más. La interfaz se adapta perfectamente al control táctil, y la nueva función de deformar varias capas juntas con el Apple Pencil es realmente útil. Sin duda, es más divertido que cambiar el tamaño para recortar.

También me gusta especialmente usar el Pencil para navegar por la aplicación; hace que la experiencia sea directa y se adapte bien a iPadOS, en lugar de parecer una aplicación de Mac que se ha adaptado torpemente a una pantalla táctil.

Al igual que en la Mac, puedes personalizar las herramientas que aparecen por defecto en la barra lateral derecha. Y si buscas la «Superresolución», la encontrarás debajo de los tres puntos de la esquina derecha, en la configuración de la imagen.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

(Image credit: Future/Jacob Krol)

En comparación con Photoshop, Pixelmator Pro es más fácil de aprender a usar, pero no escatima en potencia. Sus herramientas de imagen basadas en inteligencia artificial ocupan un lugar destacado: ML Enhance equilibra de forma inteligente la saturación, el contraste y el color, Super Resolution mejora notablemente la resolución de las imágenes y los filtros personalizados son fáciles de ajustar sin tener que perderse en los menús.

Curiosamente, esos mismos modelos de aprendizaje automático se utilizan en otras aplicaciones de Apple; Keynote, por ejemplo, los utiliza para mejorar la calidad de las imágenes. Esto demuestra que, desde la adquisición de Pixelmator Pro, su equipo de desarrollo ha estado trabajando en estrecha colaboración con otros equipos de Apple.

Si buscas un editor de fotos potente y fácil de usar que evite el costo y la complejidad de Adobe Creative Cloud, Pixelmator Pro por sí solo es un buen motivo para adquirir el paquete.

Aquí hay una buena noticia: aunque Pixelmator Pro funciona en los modelos M1 o iPad más recientes, como era de esperar, también funciona en iPads con un chip A16 o A17 Pro. Eso es un alivio y tiene sentido, ya que iPadOS 26 es compatible con muchas de las características más destacadas, como la multitarea, en iPads tan antiguos como los de 9.ª generación.

Imágen 1 de 4 (Crédito de la imagen: Future/Jacob Krol) (Crédito de la imagen: Future/Jacob Krol) (Crédito de la imagen: Future/Jacob Krol) (Crédito de la imagen: Future/Jacob Krol)

Logic Pro continúa con el enfoque más reflexivo de Apple respecto a la IA. La novedad más destacada es un nuevo reproductor de sesiones centrado en la música electrónica, denominado Synth Player, que amplía un área en la que Apple lleva años invirtiendo claramente con Logic Pro. Logic Pro trata la IA como un colaborador, actuando como un músico virtual que te ayuda a desarrollar ideas, experimentar con la estructura y tocar dentro de un estudio digital. Incluso puede tocar contigo, en tiempo real o después de que grabes tu propia pista.

No soy músico de profesión, pero las herramientas de IA de Logic Pro, incluidos Session Players y Stem Splitter, parecen menos una automatización y más una ayuda creativa. Tú sigues tomando las decisiones, y el software simplemente te ayuda a llegar más rápido. Esa distinción es importante y encaja directamente con las raíces creativas de Apple.

Y si aún no has probado Stem Splitter, hazlo con una grabación de una de tus canciones favoritas. En cuestión de segundos, puede dividir los distintos elementos de una pista en pistas separadas dentro de Logic: es súper funcional.

(Image credit: Apple)

La mayor mejora de Final Cut Pro en Apple Creator Studio es más sutil, pero no por ello menos impactante. Su búsqueda mejorada en lenguaje natural facilita enormemente la búsqueda de lo que se necesita cuando se trabaja con una gran biblioteca de clips y recursos. Cuando se maneja una gran cantidad de material, esa reducción es significativa, y es algo que apreciarán tanto los editores de video grandes como los pequeños.

Exclusivo de Final Cut Pro para iPad con Creator Studio, hay un nuevo Montage Maker que puede unir automáticamente un conjunto de clips. Es esencialmente una versión más avanzada de los editores basados en IA que se ven en aplicaciones como CapCut o incluso TikTok, pero con más palancas de ajuste que permiten acercar el resultado final a lo que se desea. Y siempre se puede tomar lo que crea y convertirlo en un proyecto completo.

La «IA» aquí no es llamativa, sino que realiza la tarea práctica de identificar los momentos clave de los clips, lo que hace que parezca menos un truco y más un punto de partida útil para la edición.

(Image credit: Apple)

Dando un paso atrás, Apple Creator Studio parece una versión moderna de iLife e iWork, un paquete que tiene sentido en su conjunto, en lugar de una colección de aplicaciones inconexas. También subraya las amplias ambiciones de Apple en torno a los servicios.

Ahora bien, dado el gran espacio de almacenamiento que pueden ocupar estas aplicaciones, es difícil no desear que Creator Studio se incluyera en Apple One y en el almacenamiento adicional de iCloud, pero la propuesta de valor sigue siendo válida sin ellos.

Apple Creator Studio ya está disponible por 12,99 $/12,99 £/19,99 AU$ al mes, o 129 $/129 £/199 AU$ al año. Los estudiantes y los educadores obtienen un importante descuento, lo que reduce el precio a 2.99 $/2.99 £/4.99 AU$ al mes, o 29.99 $/29.99 £/49.99 AU$ al año, una oferta especialmente atractiva dada la variedad de aplicaciones incluidas. También se puede compartir con otras personas a través de Apple Family Sharing..

Esto es lo que incluye Apple Creator Studio:

Mac

Final Cut Pro

Logic Pro

Pixelmator Pro

Pages

Keynote

Numbers

Freeform

Motion

Compressor

MainStage

iPad

Final Cut Pro

Logic Pro

Pixelmator Pro

Pages

Keynote

Numbers

Freeform

iPhone

Pages

Keynote

Numbers

Freeform

Para los estudiantes, Apple Creator Studio es una opción obvia. Para los creadores, prosumidores o incluso usuarios habituales que quieran probarlo, la suscripción tiene sentido siempre y cuando se utilicen con regularidad algunas de las aplicaciones incluidas. Más que nada, parece tener un propósito: un recordatorio de que, cuando Apple se inclina por la creatividad y los paquetes bien pensados, sigue sabiendo exactamente lo que hace.

Además, si no quieres comprometerte con una cuota mensual o anual, Apple sigue vendiendo Final Cut Pro, Logic Pro, MainStage, Compressor y Motion por separado, y ofrece Pages, Keynote y Numbers de forma gratuita. Solo tendrás que unirte a Creator Studio para disfrutar de las funciones adicionales, principalmente las de IA.

Además, puedes obtener un mes de Creator Studio gratis, mientras que si compras un Mac o iPad elegible, puedes obtener una prueba gratuita de tres meses.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.