¿La aplicación Spotify se bloquea cuando reproduces podcasts? No eres el único, esto es lo que sabemos

Los usuarios han informado de que Spotify se bloquea cuando intentan reproducir podcasts.

El problema era multiplataforma y no se limitaba a ningún podcast en concreto.

Spotify afirma que ya ha solucionado el problema.

¿Tu aplicación de Spotify se bloquea cada vez que quieres reproducir tu podcast favorito? No te preocupes, no eres el único.

Hemos observado un gran aumento de denuncias en Downdetector y los foros se están llenando de quejas, pero Spotify afirma que el problema ya debería estar solucionado.

La mayoría de los informes parecían centrarse en usuarios que intentaban reproducir un podcast en la aplicación de Spotify en su dispositivo móvil. Según los informes, al hacerlo, la aplicación se bloqueaba. En el foro oficial de Spotify, por ejemplo, un usuario afirmó que al reproducir un podcast se le bloqueaba la aplicación tanto en dispositivos Android como iOS, y añadió que no parecía estar relacionado con podcasts específicos. En Reddit, Round_Yam1291 dijo que los podcasts también bloqueaban su aplicación, mientras que la música no.

Esas quejas se reflejaron en un gran aumento de los informes vistos en Downdetector. En las últimas horas, la versión estadounidense del sitio alcanzó un máximo de 950 informes, mientras que la versión británica llegó a 419.

Por su parte, Spotify informó en su foro oficial que «nos complace anunciar que esto ya debería estar solucionado». La empresa añadió: «Si reiniciar Spotify no ayuda, considera la posibilidad de realizar una reinstalación limpia, lo que también te garantizará que tienes la última versión de la aplicación», antes de pedir a los usuarios que informen de cualquier otro problema en el foro de Spotify.

Se desconoce exactamente qué causó el problema o si se limitó a la reproducción de podcasts. Aunque la mayoría de las quejas parecían centrarse en cómo respondía la aplicación al reproducir podcasts, algunos usuarios informaron de otros problemas. El usuario de Reddit Minute_University_98, por ejemplo, dijo que su aplicación simplemente «se bloqueaba al intentar abrirla».

Antes de que el error se marcara como solucionado, intenté reproducirlo en iOS y Windows. Abrí Spotify simultáneamente en mi iPhone y en mi PC con Windows, y luego intenté reproducir un podcast desde la aplicación de iOS.

Curiosamente, el podcast se reproducía correctamente en mi iPhone, pero Spotify se bloqueaba en mi PC con Windows, sin que yo lo estuviera utilizando. Al volver a abrir la aplicación en Windows y reproducir podcasts en iOS, no se reprodujo el bloqueo, por lo que no está claro si existe un escenario repetible que sea responsable del bloqueo.

Aun así, dado que Spotify confía en haber solucionado el error, esperamos que los usuarios ya no experimenten este bloqueo al intentar reproducir podcasts en la aplicación Spotify.

