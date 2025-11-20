Algunos usuarios de Spotify siguen teniendo un problema grave con el bloqueo de la aplicación. Esto es lo que puedes hacer al respecto

Algunos usuarios de Spotify afirman que siguen experimentando fallos en la aplicación.

Spotify reconoció el problema por primera vez el martes 18 de noviembre.

El servicio de asistencia de Spotify afirma que "es consciente de que este problema sigue sin resolverse".

¿El error de Spotify que provoca el bloqueo de la aplicación sigue después de dos días? Así como lo lees, y estás son algunas de las impresiones de los usuarios.

Informamos por primera vez del problema el martes 18 de noviembre, cuando un hilo en la página de la comunidad "Problemas actuales" de Spotify comenzó a recibir cientos de votos y comentarios. Curiosamente, los problemas no se limitaron a una sola plataforma, ya que usuarios de iOS, Android y Mac informaron de un problema similar.

Inicialmente, parecía que los fallos de la aplicación estaban relacionados con la escucha de podcasts, ya que esas publicaciones obtuvieron el mayor número de votos positivos (lo que indica que otros usuarios estaban experimentando lo mismo). Sin embargo, publicaciones más recientes afirman que la aplicación simplemente «se inicia y se cierra en una fracción de segundo» y que no tiene nada que ver con los podcasts.

Es posible que haya varios problemas de Spotify reportados en el mismo hilo, titulado "la aplicación se bloquea al iniciar un podcast". En cualquier caso, el último mensaje del moderador del foro de Spotify es que «nuestros equipos son conscientes de que este problema sigue sin resolverse y continúan investigándolo».

Esto supone un cambio con respecto a la postura de Spotify de hace dos días, cuando afirmaba que «nos complace anunciar que el problema ya debería estar solucionado». Esa declaración sigue siendo la más reciente en la cuenta de Spotify Status en X. Solicité a Spotify más comentarios sobre el problema y me respondieron que, por el momento, no tenían más novedades.

¿Qué puedes hacer?

Si te has visto afectado por este problema, el único consejo oficial es realizar una instalación limpia de la aplicación Spotify. Spotify afirma que "algunos usuarios han señalado que esto ayuda a resolver el problema", pero otros en las respuestas del hilo dicen que ni siquiera esto ha funcionado.

Hacer una instalación limpia tiene sus inconvenientes: tendrás que volver a descargar toda la música y los podcasts que hayas descargado para escucharlos sin conexión, y la configuración volverá a los valores predeterminados. Sin embargo, tus listas de reproducción, tus «me gusta» y demás se mantendrán intactos, ya que (a diferencia de la música descargada) no se almacenan localmente.

Si quieres probar la instalación limpia, el proceso es ligeramente diferente en cada plataforma. En Android, ve a Ajustes > Aplicaciones > selecciona Spotify > pulsa Almacenamiento / Almacenamiento y memoria caché > ve a Borrar almacenamiento / Borrar datos > Borrar caché. A continuación, vuelve a la pantalla anterior y pulsa Desinstalar.

En iOS, abre la aplicación Spotify y pulsa tu foto de perfil en la parte superior izquierda. A continuación, ve a Ajustes y privacidad > Ahorro de datos y sin conexión > Almacenamiento y haz clic en Borrar caché. Ahora ve a Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone > Spotify > Descargar la aplicación, confirma y pulsa Eliminar aplicación. Reinicia tu iPhone y ve a la App Store para reinstalar Spotify. Para otras plataformas, consulta el proceso oficial de Spotify para ellas.

Esperemos que eso funcione, pero según publicaciones recientes en foros, aún no ha funcionado para muchas personas. Una publicación de hoy dice: "He intentado reinstalar mi iPhone (iOS 18.6.2) y la aplicación sigue sin cargarse. Aparece el logotipo de Spotify, pero luego se bloquea".

Muchos usuarios informan de que ya llevan tres días sin poder utilizar sus cuentas de Spotify Premium, por lo que parece que es necesario realizar una nueva corrección en el backend. Seguiremos de cerca a Spotify para obtener información actualizada, pero mientras tanto, si tú también te ves afectado, háznoslo saber en los comentarios a continuación.

