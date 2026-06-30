5 cosas que tienes que saber sobre la reserva de nombre de usuario en WhatsApp

Ya están abiertas las reservas de nombres de usuario de WhatsApp para algunos usuarios

Consulta dentro de la aplicación tu invitación a la reserva

Puedes vincular tu nuevo nombre de usuario a Facebook e Instagram

La gran revolución de los nombres de usuario en WhatsApp ha comenzado , y aunque no se generalizarán por completo hasta finales de este año, Meta permite reservar nombres de usuario desde ahora. Abre WhatsApp en tu teléfono y verás una alerta encima de la lista de conversaciones que te invita a reservar tu nombre.

Hoy temprano recibí la alerta en mi teléfono (quizás porque uso mucho WhatsApp). Si no logras ver la notificación antes de que desaparezca, ve a Ajustes: en Android, toca los tres puntos (arriba a la derecha) y luego Ajustes; en iOS, toca el ícono de "Tú" (abajo a la derecha) para acceder al mismo menú.

Desde Ajustes, selecciona Cuenta > Nombre de usuario > Crear nombre de usuario para empezar a elegir tu nombre de usuario de WhatsApp. Recuerda que compites con otros tres mil millones de usuarios, así que tu primera opción podría no estar disponible; en ese caso, WhatsApp te pedirá que elijas otra hasta que encuentres algo único.

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(Image credit: Meta)

Es posible que tengas que usar números o caracteres especiales para conseguir un nombre de usuario que no esté ya en uso; los mismos trucos que probablemente hayas usado en otras plataformas (por ejemplo, guiones bajos y puntos). Si no se te ocurre ningún nombre de usuario, WhatsApp te dará algunas sugerencias.

También puedes vincular un nombre de usuario existente de Instagram o Facebook, lo cual es útil si tienes un pequeño negocio o un proyecto paralelo en esas plataformas y quieres mantener la coherencia en todas las aplicaciones. Simplemente sigue los enlaces "Usar nombre de usuario de Instagram" o "Usar nombre de usuario de Facebook" cuando los veas.

Lo que tienes que saber

(Image credit: Meta)

Hay algunas cosas que debes tener en cuenta al reservar tu nombre de usuario. En primer lugar, esto no ocultará tu número de teléfono a las personas que ya lo tienen en WhatsApp; solo se aplica a los nuevos contactos que añadas después de que la función de nombre de usuario esté disponible, y parece que eso no sucederá hasta dentro de unos meses.

En segundo lugar, si crees que alguien podría adivinar o encontrar tu nombre de usuario por casualidad, puedes añadir una capa adicional de protección. En Cuenta > Nombre de usuario , pulsa « Contactarme por nombre de usuario» y podrás generar un código clave. Un posible nuevo contacto deberá conocer tanto este código como tu nombre de usuario para poder comunicarse contigo.

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Si cambias de opinión (o de identidad), aún puedes modificar tu nombre de usuario antes de que la función esté disponible: abre Cuenta > Nombre de usuario y pulsa Editar para elegir uno diferente. Por el momento, no está claro cómo se gestionarán los cambios de nombre de usuario una vez que la función esté disponible a finales de este año.

En cuarto lugar, perderás el tiempo si intentas reservar nombres de usuario como @zendaya o @edsheeran. WhatsApp afirma haber bloqueado los nombres de usuario relacionados con celebridades, políticos y otras personalidades importantes, por lo que no podrás aprovechar esta oportunidad para suplantar la identidad de alguien famoso.

Finalmente, si registras el mismo nombre de usuario que tienes en Facebook o Instagram, Meta te pedirá que conectes tus cuentas. Esto facilita un poco su gestión conjunta, pero también le proporciona a Meta más información sobre ti, tus dispositivos y tus actividades, la cual podría utilizarse para mostrarte anuncios personalizados en el futuro.