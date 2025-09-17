¡Ups! Meta podría haber arruinado sus anuncios de Meta Connect – incluyendo 2 nuevos modelos de lentes inteligentes

Meta podría haber revelado dos modelos de gafas inteligentes de Connect

Aparecieron en un video ahora eliminado de su canal de YouTube

También podría haberse mostrado un tercer modelo de gafas

¡A nadie debe gustarle que le arruinen una sorpresa y menos cuando han pasado meses de emoción e incertidumbre!

Bueno, a menos que seas un periodista tecnológico que se nutre de cubrir filtraciones. Y es que toda la gama de gafas inteligentes Connect de Meta parece haber sido desvelada por un video publicado en su propio canal de YouTube (que posteriormente ha sido ocultado).

En el momento de escribir este artículo, solo queda un día para Meta Connect 2025 y, basándonos en otras filtraciones y comentarios del director técnico y el director ejecutivo de Meta, esperamos una presentación centrada en las gafas inteligentes.

(Image credit: Meta)

Parece que así es: según informa UploadVR, un video que apareció brevemente en las redes sociales de Meta mostraba unas gafas llamadas Meta Ray-Ban Display, junto con una breve descripción general de toda su línea, que incluye un modelo con visera, dos monturas que ya se habían filtrado anteriormente.

Las monturas parecen unas Wayfarer gruesas, pero a cambio de un diseño un poco más tosco, aparentemente se obtienen algunas características nuevas impresionantes, como una superposición de mapas en pantalla para indicaciones y traducciones que aparecen sobre el texto que no se entiende, entre otras.

También parecen controlarse mediante una especie de pulsera, que también se filtró, similar a la que se utiliza para controlar las gafas prototipo Orion de Meta.

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Meta) (Crédito de la imagen: Meta) (Crédito de la imagen: Meta)

Sin embargo, para mí, la mayor sorpresa es el diseño de la visera que vemos en la filtración, que desplaza la cámara de la sien a la nariz para obtener una perspectiva de captura de video más centrada.

Esta montura también se presentó a principios de este año como un diseño deportivo de gafas inteligentes desarrollado en colaboración con Oakley.

Soy el primero en admitir que simplemente había dado por hecho que estas gafas se habían descartado en favor del diseño HSTN que obtuvimos en su lugar, pero parece que Meta simplemente nos va a ofrecer dos monturas Oakley en un año.

(Image credit: Meta)

Desafortunadamente, el tráiler no revela mucho sobre esta visera más allá de su aspecto, aunque cuando se filtró, se sugirió que contaría con algunas integraciones y características deportivas. Tendremos que esperar a ver qué anuncia Meta oficialmente para saber si sigue siendo así y cómo se manifiesta.

En ese sentido, como con todas las filtraciones, debemos tomar este video con cautela. Dicho esto, teniendo en cuenta que el clip se publicó en el propio canal de YouTube de Meta, me inclino a pensar que se trata de un descuido por parte de Meta y que ha revelado demasiados gadgets antes de tiempo.

Afortunadamente, solo nos queda un día para saber si esta filtración es real o no.

¿Se acerca un tercer par de gafas inteligentes?

(Image credit: Meta)

Aunque hay dos incorporaciones evidentes a la línea de gafas inteligentes de Meta, hay otro par que quiero destacar, y son las Ray-Ban azules que aparecen entre las gafas Oakley en la imagen de arriba.

Esto se debe a que Meta no ofrece actualmente Ray-Ban azules, y no creo que haya vendido nunca monturas azules opacas como las que vemos aquí, sino solo monturas azules translúcidas.

Es posible que Meta simplemente anuncie nuevos colores para sus gafas inteligentes Ray-Ban, pero, como llevo meses diciendo, creo que va a lanzar unas Ray-Ban mejoradas; apostaría a que se trata de esas gafas mejoradas.

En mi opinión, las mejoras simplemente equipararían las Ray-Ban a las gafas Oakley HSTN, al dotarlas de la nueva y mejorada cámara y de la mayor duración de la batería que ofrecen las últimas gafas inteligentes de Meta.

Una vez más, tendremos que esperar a ver qué se trae Meta entre manos y cuánto cuestan estos dos o tres nuevos modelos, pero esta filtración solo ha servido para aumentar mi entusiasmo por sintonizar Meta Connect, lo que me lleva a preguntarme si no se trata de un «accidente» intencionado para generar expectación.