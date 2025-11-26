Los nuevos rumores sobre Meta Quest 4 apuntan a especificaciones, precios, un diseño más ligero e incluso un nuevo nombre

Se han filtrado nuevos detalles sobre el Meta Quest 4.

Es posible que veamos un aumento de precio con respecto al Meta Quest 3.

Al parecer, es posible que se abandone el esquema de nomenclatura Quest.

Si eres gran admirador de Meta Quest 3 y Meta Quest 3S, te tenemos increíbles noticias, pues nuevas filtraciones revelan algunos detalles sobre Meta Quest 4 (aunque puede que al final no se llame así).

Estos detalles provienen del veterano en realidad virtual Nima Zeighami (a través de Android Central) y respaldan algunos de los rumores que hemos escuchado hasta ahora. También tenemos algunos detalles nuevos sobre cuánto te costará este dispositivo.

Según la filtración, las próximas gafas de realidad aumentada/realidad virtual de Meta serán más pequeñas y ligeras, en parte gracias a un «disco» externo independiente que contiene los componentes informáticos y la batería, algo que ya habían mencionado otras fuentes.

Zeighami también confirma lo que ya habíamos oído sobre el dispositivo, que vendrá con seguimiento ocular y facial integrado y una pantalla de mayor resolución. Sin embargo, incluso con esa mejora en la pantalla, no se espera que tenga una resolución tan alta como la del Samsung Galaxy XR, por ejemplo.

Costo y denominación

Higher resolution, eye / face tracking, and much smaller and lighter on your face with a separate puck, $800. And it won’t be called Quest.That’s the next Meta headset.Not sure if the base SKU ships with controllers or not. https://t.co/urM4SBqRicNovember 25, 2025

También tenemos una pista sobre el precio: al parecer, el Meta Quest 4 costará alrededor de 800 dólares en Estados Unidos. Eso equivale aproximadamente a 610 libras esterlinas o 1230 dólares australianos al tipo de cambio actual, aunque es poco probable que Meta utilice conversiones monetarias directas para sus precios internacionales.

A modo de comparación, el Meta Quest 3 cuesta actualmente 499,99 dólares, 469,99 libras esterlinas y 1049,99 dólares australianos, mientras que el precio del Meta Quest 3S comienza en 299,99 dólares, 289,99 libras esterlinas y 499,99 dólares australianos. Nos encontramos ante una subida de precio considerable, y Zeighami ni siquiera está seguro de que se incluyan los controladores.

Por último, a pesar de cómo nos hemos referido al dispositivo aquí, esta filtración sugiere que Meta optará por un nuevo esquema de nomenclatura para sus próximos cascos y abandonará el nombre Quest, aunque por ahora no tenemos ni idea de cuál será el nuevo nombre.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Es posible que también tengamos que esperar bastante para que salgan al mercado: se rumorea que se lanzarán en 2026 como muy pronto. Para pasar el rato hasta entonces, puedes leer nuestro artículo «5 cosas que queremos del Meta Quest 4».

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.