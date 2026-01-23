"Están empezando a darse cuenta de que nadie quiere la integración de Horizon": Meta anuncia un cambio importante en Quest 3, pero ¿es una bendición o una maldición disfrazada?

Meta va a retirar Horizon Feed.

Las opiniones son dispares, ya que será sustituido por Navigator.

Algunos usuarios se preguntan si esto es una señal de que habrá más cierres relacionados con Horizon.

Tu Meta Quest 3 va a recibir otra vez una renovación de la interfaz de usuario, y puede que esta sea una mejora que los usuarios de realidad virtual apreciarán.

Actualmente, cuando enciendes tus lentes, la experiencia predeterminada al iniciar sesión, es decir, la primera pantalla que ves, es Horizon Feed. Esta ventana social destaca los mundos Horizon más populares, las aplicaciones y lo que están haciendo tus contactos; y es una ventana que yo y muchos otros usuarios cerramos al instante para poder acceder a los juegos y contenidos que realmente nos interesan.

Por eso, Meta ha anunciado que, a partir de la actualización v85, los jugadores iniciarán directamente el Navigator. Se trata de la interfaz de usuario flotante que Meta adoptó el año pasado, que pone mayor énfasis en la realidad mixta con iconos flotantes más sencillos, así como una barra simple para cambiar entre tu biblioteca, tu página de inicio, tus contactos sociales y la tienda de aplicaciones.

No es perfecta, pero Navigator es, en general, una pantalla de introducción mucho más útil que Horizon Feed, por lo que esperamos que esta sea una actualización que la mayoría de los usuarios aprecien, aunque no sea muy importante.

Meta también ha anunciado que eliminará por completo Horizon Feed con esta actualización.

(Image credit: Meta)

En general, a los usuarios no les gusta tener que cerrar Horizon Feed cada vez que utilizan sus cascos.

Esta publicación del año pasado se titula literalmente "Cansado de cerrar Horizon Feed + la ventana People cada vez que se inicia", mientras que otra pide consejo sobre cómo «eliminar Horizon Feed del menú".

Parece que Meta es muy consciente de lo poco que los usuarios quieren interactuar con Horizon Feed, ya que en su anuncio dijo de la función que «históricamente no ha impulsado una fuerte conversión de derechos»; en esencia, la gente no suele acceder a los mundos o juegos que se muestran a través del propio feed.

Algunas personas esperan ahora que Meta dé un paso más y responden al cambio diciendo: "Eso me da esperanzas de que algún día el condenado ecosistema Horizon desaparezca por completo. El Quest sería un dispositivo mucho mejor sin él".

Tras la reciente noticia de que Meta va a cerrar estudios al cambiar su enfoque de la realidad virtual a sus gafas, esta perspectiva parece más probable, aunque, incluso como alguien a quien no le han impresionado mucho sus esfuerzos en el metaverso hasta ahora, me preocupa que al fin del ecosistema Horizon se sume una desaparición mucho más amplia de Quest, algo que no deseo, aunque por ahora tenga puestas mis esperanzas en la realidad virtual en Steam Frame.

Es un momento extraño en el mundo de la realidad virtual, pero esta noticia sobre Horizon Feed al menos empieza a devolver las cosas a la normalidad. Cuando no sabemos qué va a pasar a continuación, al menos podemos contar con que Meta haga otro cambio en la interfaz de usuario.

