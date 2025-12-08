Es posible que tengamos que esperar hasta 2027 para el lanzamiento del próximo par de gafas inteligentes de realidad mixta de Meta

Las próximas gafas inteligentes de Meta se han retrasado

Las gafas contarán con una tecnología de realidad mixta mejorada

Meta necesita "más margen de maniobra" para terminarlas

Parece que tendremos que esperar un poco más para que salgan al mercado las rumoreadas gafas inteligentes de realidad mixta (MR) de Meta: las últimas filtraciones sobre el dispositivo sugieren que su lanzamiento se ha retrasado del próximo año hasta 2027.

Esta información proviene de un par de memorandos internos de ejecutivos de Meta, a los que aparentemente ha tenido acceso Business Insider (a través de Engadget). En ellos se afirma que las gafas, cuyo nombre en clave es «Phoenix», se retrasarán para que la empresa pueda disponer de «más margen de maniobra para perfeccionar los detalles».

Otra sección del memorándum afirma que el producto final se beneficiará de ello: «Hay muchas novedades con plazos de lanzamiento ajustados y grandes cambios en nuestra experiencia de usuario principal», se lee, «y no vamos a renunciar a ofrecer una experiencia totalmente pulida y fiable».

No sabemos mucho sobre estas gafas de realidad mixta, pero según fuentes como The Information, serán del tipo gafas protectoras y tendrán un accesorio independiente para alojar la batería (y quizás parte de la potencia de cálculo).

Mucho más hardware en camino

También se está trabajando en un sucesor del Meta Quest 3. (Image credit: Meta)

Meta es ahora un fabricante experimentado de dispositivos de realidad aumentada y realidad virtual, por supuesto, y se rumorea que Meta Quest 4 está en camino, aunque es poco probable que vea la luz antes de 2026 como muy pronto, según los rumores.

La empresa también tiene sus propias gafas inteligentes, las más recientes son las Meta Ray-Ban Display Glasses (con un controlador neural independiente para la muñeca) y las Ray-Ban Meta Gen 2 (sin pantalla).

Parece que la actualización «Phoenix» que se está preparando podría situarse entre las gafas inteligentes que ya hemos visto y los cascos Quest más grandes, quizás basándose en las gafas Meta Orion que ya hemos visto en forma de prototipo.

Sabemos por filtraciones anteriores que hay muchos dispositivos portátiles con IA de diversas características en camino, incluido un dispositivo portátil con el nombre en clave «Malibu 2», según el artículo de Business Insider, pero parece que tendremos que esperar un poco más para ver alguno de ellos.

