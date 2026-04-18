"Era inevitable": Meta achaca las subidas de precio de las Quest 3 y Quest 3S a la escasez de RAM, pero los fans siguen pensando que aún es una buena oferta

Meta va a subir los precios de sus cascos de realidad virtual Quest 3 y Quest 3S

La empresa ha achacado las subidas de precios a un aumento "significativo" de los costos

Los usuarios están decepcionados, pero afirman que los productos siguen ofreciendo una buena relación calidad-precio

Las Meta Quest 3 y Meta Quest 3S son unos lentes/gafas de realidad virtual (RV) extraordinariamente buenas; de hecho, se encuentran entre las mejores gafas de RV que se pueden comprar. Parte de ello se debe a la excelente relación calidad-precio que ofrecen, pero eso acaba de sufrir un pequeño revés, ya que Meta ha anunciado que subirá el precio de ambos dispositivos a partir del 19 de abril, es decir, dentro de solo dos días.

Según una publicación en el sitio web de Meta, los aumentos de precio afectarán tanto al Meta Quest 3 como al Meta Quest 3S en muchos mercados de todo el mundo. Meta afirmó que los cambios se han realizado porque «el costo de fabricar hardware de RV de alto rendimiento ha aumentado significativamente», siendo el altísimo costo de los módulos de memoria, casi con toda seguridad, el principal culpable.

El modelo de 128 GB del Meta Quest 3S costará ahora 349,99 $ / 319,99 £ / 569 AU$, mientras que el precio de la edición de 256 GB subirá a 449,99 $ / 409,99 £ / 729 AU$. Por su parte, el Meta Quest 3 de 512 GB pronto te costará 599,99 $ / 549,99 £ / 969 AU$.

El artículo continúa a continuación.

Se trata de un aumento de precio significativo en toda la gama. A modo de comparación, si compras hoy uno de los cascos mencionados, pagarás lo siguiente:

Meta Quest 3S 128GB: $299.99 / £289.99 / AU$499.99

Meta Quest 3S 256GB: $399.99 / £379.99 / AU$669.99

Meta Quest 3 512GB: $499.99 / £469.99 / AU$799.99

Precios en dólares

El Meta Quest 3 se ve más afectado que su hermano más económico, el Quest 3S, ya que el precio del primero ha subido hasta un 20 % en dólares estadounidenses.

Este será un cambio poco grato para los aficionados a la realidad virtual y, dado que Meta apenas lo ha anunciado, no queda mucho tiempo para decidirse si se quiere evitar el aumento de precio.

¿Sigue siendo una buena oferta?

(Image credit: Future)

Como era de esperarse, a mucha gente no le ha gustado la noticia. En Reddit, por ejemplo, un usuario se lamentó: «Qué pena, las subidas de precios hacen que sea más difícil iniciarse en la realidad virtual. Ojalá las cosas mejoren, pero no esperaría que la Quest 4 salga pronto ni que sea tan buena oferta como lo fue la Quest 3».

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Mientras tanto, otro añadió con sarcasmo que la medida «sin duda impulsará la adopción de la realidad virtual, junto con el cierre de sus estudios propios». Otros lectores no se mostraron muy sorprendidos por el cambio, y el usuario Alarikun comentó: «Esto era inevitable. Estaban subvencionando en gran medida los costos del hardware para intentar atraer a más gente a la realidad virtual».

Dicho esto, varios usuarios argumentaron que, incluso con los aumentos de precio, la serie Meta Quest sigue representando una buena oferta. Un usuario de Reddit sostuvo que «aunque el aumento de precio no es agradable, sigue siendo el casco con la mejor relación calidad-precio del mercado». Esto se vio reflejado en otra publicación, que argumentaba que, aunque la serie Quest 3 «sigue siendo la mejor opción en realidad virtual», su cambio de precio podría llevar a Valve a «lanzar el Frame con un costo más alto de lo esperado».

Si has estado dudando sobre la compra de unas gafas de realidad virtual Meta Quest, ahora podría ser el momento de dar el paso. Con la crisis de la memoria RAM aún causando estragos, los precios actuales podrían ser los más bajos que pagarás en bastante tiempo.

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