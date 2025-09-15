Cuidado, Meta: Snap acaba de mejorar considerablemente sus gafas de realidad aumentada, y me ha sorprendido lo buenas que son

Si, lo sabemos Meta Connect 2025 está a la vuelta de la esquina, pero hay algo de lo que tenemos hablar antes del tan esperado evento, se trata de los lentes/gafas de RA de Snap, pues amenazan con hacerme olvidar todo sobre Meta, incluso antes de conocer su nueva tecnología.

Las actuales gafas de RA Spectacles de gama alta de Snap se encuentran entre los dispositivos más impresionantes técnicamente que he podido probar. Por desgracia, están destinadas a desarrolladores, lo que significa que aún no están disponibles para el público general, y no son ni especialmente elegantes ni baratas.

Afortunadamente, Snap promete «presentar al público unas gafas Specs ligeras e inmersivas el año que viene», y antes de ese lanzamiento he podido probar el sistema operativo actualizado, que incluye algunas aplicaciones y herramientas nuevas, que dará vida a sus gafas de RA.

Vaya, me ha impresionado.

Mi demostración de Snap OS 2.0 comenzó con la aplicación de consejos espaciales, una función impulsada por IA. Empieza de forma muy similar a la herramienta Look and Ask de las gafas inteligentes de Meta, que te permite pedir a las gafas que te informen sobre las cosas que pueden ver.

Gracias a sus pantallas, las gafas de RA de Snap podían, de hecho, etiquetar todo lo que no estaba en mi campo de visión con una precisión sorprendente, incluido un «sofá modular» personalizado con la forma del logotipo de Snap.

Además, va un paso más allá y me ofrece consejos sobre cómo utilizar los objetos cuando se lo pido. Por ejemplo, pedí que me enseñaran un truco que pudiera hacer con una patineta amarilla que había en la oficina como decoración (aunque, por desgracia, no pude seguir las instrucciones porque el organizador de la demostración, quizá con razón, temía que pudiera hacerme daño).

A continuación, pasamos a las herramientas de traducción de RA de Specs.

La primera demostración fue interesante, pero un poco básica. Podía deslizar la mano sobre un menú escrito en mandarín para resaltarlo y, a continuación, las gafas me proporcionaban una traducción de lo que decía.

Lo califico de "básico" porque, aunque la aplicación era muy fácil de usar, la traducción aparecía en una ventana separada en lugar de junto al menú o superpuesta, como ocurre, por ejemplo, con las herramientas de traducción de Google en mi teléfono. En el mundo real, esta configuración de RA dificultaría saber qué traducción correspondía a cada elemento del menú, aunque soy consciente de que esta aplicación aún está en desarrollo, por lo que espero que una actualización ayude a resolver mi única queja.

Sin embargo, las traducciones de conversaciones en vivo eran fantásticas. Mientras mi anfitrión hablaba en mandarín, veía aparecer automáticamente una línea de texto en inglés debajo de su cabeza, como subtítulos en la vida real.

Lo que es especialmente interesante es que la aplicación admite más de dos usuarios y puede traducir más de 40 idiomas. Así, un pequeño grupo de personas podría hablar en sus idiomas nativos y cada uno (siempre que utilizara las gafas de RA de Snap) vería los subtítulos traducidos al idioma que entiende.

Ver la demostración en acción fue como ver el futuro, una sensación que me dieron las gafas de RA de Snap la última vez que las probé.

Por último, pude probar algunos juegos nuevos, como Synth Riders, un juego de ritmo en realidad aumentada adaptado de la versión en realidad virtual, y navegar por Internet y ver vídeos en la plataforma Spotlight de Snap.

Nada de esto me pareció especialmente alucinante, pero se trata del tipo de herramientas cotidianas que contribuirán a que las gafas de RA para consumidores se consideren un dispositivo útil en general, en lugar de un dispositivo hiperespecializado.

Me imagino a mí mismo hojeando digitalmente las noticias en el navegador de mis gafas de RA mientras desayuno cada mañana.

El futuro de la RA está llegando

Esta demostración reafirmó mi convicción de que las gafas de RA probablemente serán la próxima gran novedad, tal vez incluso sustituyendo a los teléfonos inteligentes como nuestro dispositivo preferido en la próxima década o incluso antes.

Es cierto que el hardware tiene un aspecto un poco ridículo por ahora, pero la utilidad que me proporcionaron las Spectacles de Snap, así como las ingeniosas interacciones sociales que facilitan, compensaron con creces lo tonto que pudiera parecerme usarlas.

Y a medida que la tecnología mejore, solo deberían volverse más delgadas y de aspecto más normal.

Los rivales de Snap deberían estar alerta, especialmente Meta, ya que Connect se acerca rápidamente, la revolución de la RA está llegando y al menos uno de los jugadores que aspira al primer puesto ya está dando lo mejor de sí mismo.