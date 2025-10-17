Se rumorea que el MacBook Pro M6 tendrá una pantalla táctil OLED rediseñada el próximo año, y la idea ya está dividiendo opiniones

Un informe afirma que el MacBook Pro M6 contará con una pantalla táctil OLED.

También tendrá un nuevo chasis y se deshará de la muesca.

Estos cambios encarecerán el precio, mientras que Face ID aún tardará años en llegar.

¿Recuerdas cuál fue la primera vez que se escucharon los rumores de que Apple lanzaría una MacBook Pro OLED con pantalla táctil? Tal vez no lo viene a tu mente el día, pues han sido años, desde que escuchamos ese rumor, sin embargo, una vez más cobran fuerza y los fans de la compañía están divididos.

La última novedad es un informe del periodista de Bloomberg Mark Gurman, que tiene un sólido historial en la predicción de los próximos productos y características de Apple. En el artículo, Gurman explica que Apple tiene previsto lanzar un MacBook Pro con un chip M6 y una pantalla OLED, equipado con funciones táctiles, que podría salir al mercado a «finales de 2026 o principios de 2027».

Para garantizar que la pantalla no rebote ni se mueva al utilizar la pantalla táctil, Apple estaría añadiendo una «bisagra y un hardware de pantalla reforzados» al MacBook Pro. Gurman cree que esto podría resolver un inconveniente común de los ordenadores con pantalla táctil existentes.

Aparte de la tecnología OLED y la pantalla táctil, se rumorea que el nuevo MacBook Pro eliminará la controvertida muesca de la pantalla del dispositivo y la sustituirá por un recorte para la cámara que se asemeja al Dynamic Island de la serie iPhone 17. Además, al parecer, los productos tendrán «marcos más delgados y ligeros» y vendrán equipados con la serie de chips M6.

Una actualización costosa

El Magic Keyboard del iPad ha permitido a los fans de Apple probar un dispositivo similar a una computadora portátil con pantalla táctil.

Durante los muchos años que se ha debatido la idea de un Mac con pantalla táctil, se ha producido una notable división entre los fans de Apple. Es bien sabido que Steve Jobs odiaba la idea, mientras que otras personas han dicho que es un área en la que Apple va a la zaga de sus rivales de Windows.

Este desacuerdo se ha reflejado en las redes sociales. En Reddit, por ejemplo, el usuario qwasdcv afirmó que esperaba que la pantalla táctil fuera un extra opcional, y añadió: «Me gustaría mucho tener un MacBook Pro OLED, pero no quiero pagar por una pantalla táctil que nunca voy a usar». Por su parte, en X, Kaustubh Katdare comentó con sarcasmo: «Me encantan las huellas dactilares en mi pantalla. Me hacen más productivo».

Otros comentaristas se han mostrado más positivos. El usuario de Reddit _ireadthings dijo: "Lo compraré el primer día y no he comprado un Mac nuevo en varios años", mientras que el usuario goldblumspowerbook dijo: "Si esto es real, lo compraré al instante. Echo muchísimo de menos mi Surface en cuanto al hardware y me encantaría tener un dispositivo con pantalla táctil compatible con macOS".

La MacBook Pro necesita actualizaciones más urgentes

(Image credit: Future)

A pesar de los elogios, la mayoría de los comentarios parecen estar en contra de la idea de una MacBook con pantalla táctil, y puedo entender ese sentimiento.

Hay muchas cosas que me encantaría ver en la próxima MacBook Pro (Face ID, un rendimiento aún mejor para juegos, una pantalla OLED), pero la funcionalidad de pantalla táctil no es una de ellas. Estoy de acuerdo con Steve Jobs en que usar una pantalla táctil que requiere mantener el brazo en posición horizontal, como ocurre con las computadoras portátiles, es sinónimo de dolor e incomodidad. Si a eso le sumamos las inevitables manchas de huellas dactilares, no me parece una perspectiva muy atractiva.

Por desgracia, parece que uno de los elementos de mi lista de deseos, Face ID, no va a llegar pronto. Aunque el informe de Gurman afirma que Apple está trabajando para sustituir el sensor Touch ID del MacBook Pro por Face ID, esta transición «aún tardará años en producirse».

Esa no es la única mala noticia. Gurman considera que el aumento del costo de los componentes de la pantalla táctil hará subir el precio del MacBook Pro, lo que significa que los nuevos modelos «probablemente costarán unos cientos de dólares más que las versiones actuales».

Dado que los modelos actuales del MacBook Pro con chips de gama alta cuestan a partir de 1999 dólares, no sería de extrañar que el precio superara los 2000 dólares cuando la tecnología de pantalla táctil haga su debut en Apple.

