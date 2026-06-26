¿Más problemas con las MacBook? La supuesta hoja de ruta de los chips de la serie M de Apple podría traer un retraso frustrante de la versión Pro

Se espera que el MacBook Pro con chip M6 de Apple salga al mercado este año.

Sin embargo, un informe afirma que no vendrá acompañado de los modelos M6 Pro y M6 Max.

En cambio, los próximos chips profesionales de Apple serán el M7 Pro y el M7 Max, que llegarán en 2027.

Apple acaba de anunciar aumentos masivos de precios en toda su línea de productos, y la gama de MacBook de la empresa se ha visto particularmente afectada. Esto complica las cosas si estás pensando en actualizar tu equipo, pero un nuevo informe ha puesto un nuevo obstáculo en el camino.

Según un artículo del reportero de Bloomberg Mark Gurman, parece que Apple podría decidir omitir por completo los chips de gama alta M6 Pro y M6 Max de sus computadoras portátiles MacBook Pro este año. Esto dejará al chip M6 como la única opción de su generación, sin ninguna opción de nivel profesional.

En cambio, Gurman cree que los próximos chips Pro y Max de Apple no llegarán hasta que la línea M7 haga su debut en 2027. Dado que Apple suele lanzar nuevos Mac en otoño, eso podría significar que tendrás que esperar más de un año para obtener los nuevos chips de gama alta.

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Esto complica el proceso si quieres adquirir un nuevo MacBook Pro equipado con chips Pro o Max. Los últimos modelos de Apple —el M5 Pro y el M5 Max— se lanzaron en la primavera de 2026, lo que podría suponer un intervalo de 18 meses entre chips profesionales. Es mucho tiempo de espera.

Y si estás buscando el MacBook Ultra —el supuesto MacBook Pro insignia de Apple que, según los rumores, vendrá con una pantalla táctil OLED y un diseño más delgado—, Gurman no lo menciona en absoluto, aunque anteriormente había dicho que saldría a principios de 2027.

Otros rumores apuntaban a que el MacBook Ultra saldría al mercado este otoño. Pero ante la posible ausencia de los chips M6 Pro y M6 Max, lo más probable es que este año venga equipado con el chip M5 Ultra de Apple o que su lanzamiento se retrase hasta la serie M7. Por el momento, no está claro cuál de estas opciones es la más probable, aunque los rumores de la cadena de suministro sugieren que el MacBook OLED "se producirá a partir del próximo mes".

Una espera frustrante

(Image credit: Mahod84 / Shutterstock)

Si estás pensando en comprar una nueva MacBook Pro, el impacto de la decisión de Apple dependerá de lo que estés buscando. Después de todo, si lo que más te interesa es el chip M6 de nivel básico, al parecer saldrá al mercado en la fecha habitual de otoño. Dicho esto, tendrás que pagar los precios más altos de Apple, que añaden 300 dólares / 300 libras / 500 dólares australianos al precio de base del MacBook Pro, lo que eleva su precio inicial a 1,999 dólares / 1,999 libras / 3,199 dólares australianos.

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Si, por el contrario, te interesan más los chips M6 Pro o M6 Max, tendrás que lidiar con un doble golpe: un lanzamiento retrasado y un precio más alto. Eso podría complicar tus planes de actualización, ya que tendrás que esperar más tiempo y ahorrar más dinero antes de dar el paso.

Apple no se ha pronunciado sobre los motivos de este retraso —ni siquiera sobre si realmente se producirá—, pero Gurman cita a «personas con conocimiento del asunto» que afirman que la inteligencia artificial (IA) es el factor principal. Según Gurman, Apple está tomando esta medida para «acelerar tecnologías que originalmente planeaba lanzar más adelante. El cambio debería ayudar a satisfacer la creciente demanda de capacidades de IA en el dispositivo y de software con mayor uso de gráficos».

Aún no sabemos cuáles son esas tecnologías no identificadas, pero es evidente que Apple considera que lo mejor es esperar hasta que estén listas para sus usuarios profesionales. Eso podría tener cierto sentido, pero significa una espera frustrante para cualquiera que quiera algo más que los chips de nivel básico en su próximo MacBook Pro.

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