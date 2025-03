El rendimiento no es la única razón por la que deberías comprar el Mac Studio M3 Ultra de Apple: Descubre de qué hablamos

El M3 Ultra de Apple derrota a la mayoría de CPUs de escritorio en términos de eficiencia energética

Esto se debe a su conjunto de instrucciones basado en ARM, en comparación con el x86 utilizado en los procesadores de escritorio.

Sin embargo, queda por detrás de la M4 Max en eficiencia energética.

¡La espera terminó! La nueva Apple Mac Studio con chip M3 Ultra se lanzó oficialmente, pero, ¿vale la pena?

Lo primero que debemos de saber es que ha sido elogiada por su nuevo chip M3 Ultra, a pesar de perder ante el M4 Max en procesos de un solo núcleo. Sin embargo, su rendimiento no es el único aspecto destacado, ya que un nuevo benchmark sugiere que hay otro beneficio igualmente importante al usar el chip M3 Ultra en comparación con otros procesadores en el mercado.

Según Wccftech (basado en la reseña de Ars Technica sobre el Mac Studio), el rendimiento del M3 Ultra en Handbrake (un programa de codificación de video que también se usa para realizar pruebas a CPUs y GPUs) revela que es solo ligeramente menos eficiente en términos de energía que su contraparte M4 Max en el Mac Studio. Además, demuestra ser mucho más eficiente que otros procesadores de escritorio potentes. Esto se debe probablemente a que Apple optó por una arquitectura basada en Arm en lugar de x86, que es utilizada en la mayoría de los procesadores de escritorio convencionales, como los que ofrece Intel y AMD.

El análisis de Ars Technica muestra que el Mac Studio (con M3 Ultra) consume en promedio 77.3W de potencia en Handbrake, quedando ligeramente por detrás del modelo con M4 Max, que utiliza solo 50.2W, un consumo increíblemente bajo. Aunque el M4 Max es más eficiente, el M3 Ultra compensa esta diferencia con un mejor rendimiento en procesamiento multi-núcleo según los benchmarks, aunque a un precio considerablemente más alto.

En comparación con los procesadores x86, los chips basados en la arquitectura M de Apple son claramente los ganadores. Ejemplos destacados son el Intel Core i9-14900K, que utiliza 233.6W, y el AMD Ryzen 9950X, que consume 194.6W de media. Cabe destacar que no se compararon otros procesadores ARM, como los chips Snapdragon X Elite de Qualcomm, que también son altamente eficientes en cuanto a energía, pero probablemente fueron omitidos porque aún están lejos de alcanzar el nivel de rendimiento del M3 Ultra.

A primera vista, el Mac Studio no es más que un Mac mini supergrande, pero bajo la superficie hay mucho más. (Image credit: Future)

Compra el M3 Ultra Mac Studio si puedes, pero el modelo M4 Max tiene más sentido para la mayoría de los usuarios...

No se puede negar que estas afirmaciones de eficiencia energética son impresionantes. Pero a menos que estés buscando el mejor hardware disponible con bolsillos profundos para justificarlo, el M3 Ultra Mac Studio es excesivo en mis ojos.

Puede que sea más potente que el M4 Max (especialmente para juegos y procesos multinúcleo), pero yo diría que no es un margen lo bastante significativo como para justificar gastarse más. El modelo M4 Max cuesta a partir de 1.999 $, mientras que el M3 Ultra cuesta a partir de 3.999 $. Hay que tener en cuenta que el M4 Max no está tan lejos del M3 Ultra en cuanto a rendimiento, pero también es más eficiente desde el punto de vista energético. No sé tú, pero el modelo M4 Max parece la opción más fácil.

Si el Mac Studio M3 Ultra de Apple está en tu radar por sus capacidades de juego, yo seguiría argumentando que el M4 Max es la opción razonable, o incluso el sorprendentemente impresionante M4 Mac mini. Todos queremos un gran rendimiento de nuestro hardware, pero siempre merece la pena tener en cuenta factores como el consumo de energía y si el precio está justificado, y este es un ejemplo perfecto de ello.