Mientras el MacBook accesible de Apple parece cada vez más cercano, no me preocupa tanto ese rumoreado CPU del iPhone… sino otra cosa

La configuración de memoria RAM
Se espera que el rumoreado MacBook más barato de Apple se presente (ejem) en el evento de principios de marzo que la empresa acaba de anunciar. Este dispositivo será asequible y podría costar alrededor de 699 dólares en Estados Unidos (quizás un poco más, algunos incluso argumentan que un poco menos), por lo que Apple obviamente tendrá que recortar gastos en las especificaciones para alcanzar un precio de ese orden.
Si los rumores son ciertos, los principales recortes que aplicará Apple serán la incorporación de un procesador más barato y el ahorro en la memoria RAM del sistema. La teoría es que el MacBook asequible utilizará en realidad una CPU de iPhone, concretamente la A18 Pro, en lugar de un chip de la serie M. Y si eso te preocupa, creo que te estás equivocando: a mí me inquieta más la supuesta reducción a 8 GB de RAM unificada en este MacBook tan asequible.
¿Por qué no me preocupa el uso de un procesador móvil en lugar de un chip de escritorio? Bueno, no me malinterpretes: sin duda habrá que gestionar las expectativas con el A18 Pro.
En el pasado se han hecho muchas comparaciones entre esta CPU móvil y el silicio de la serie M de Apple, y la opinión general es que el A18 podrá mantener un buen rendimiento en términos de rendimiento de un solo núcleo. Sin embargo, en tareas multinúcleo, el chip inferior quedará considerablemente rezagado, pero para mí, todo esto no hace más que dejar claro cuál será exactamente este nuevo MacBook de gama baja.
El MacBook asequible está diseñado para ser un portátil destinado a tareas informáticas básicas: navegar un poco por Internet, consultar el correo electrónico, editar documentos y otras tareas relativamente sencillas. Es un equipo dirigido al usuario cotidiano, que ofrece una forma económica de entrar en el mundo del MacBook sin arruinarse, en un momento en el que los precios de los PC van a seguir subiendo de forma posiblemente desconcertante (debido al aumento de los costes de la RAM y el almacenamiento, entre otros factores).
El A18 Pro debería funcionar perfectamente en lo que respecta a esas tareas básicas, e incluso con la multitarea, no se va a atascar con facilidad.
Memoria a largo plazo
Como ya he señalado, lo que más me preocupa es que 8 GB de RAM es una configuración demasiado escasa para un portátil moderno. Aunque, al igual que en el caso del A18 Pro, 8 GB de memoria no supondrán un lastre a la hora de realizar tareas informáticas básicas.
Mi principal preocupación es que 8 GB no son suficientes para garantizar el futuro. ¿Cómo funcionará este MacBook asequible dentro de unos años con solo 8 GB de RAM? No estoy seguro de que vaya a aguantar tan bien como la CPU, sobre todo teniendo en cuenta que Apple se está centrando ahora en gran medida en la IA (al igual que todo el mundo informático, por supuesto).
Espero que un portátil que compre me dure unos buenos cinco años, preferiblemente más (mi Surface Pro sigue funcionando siete años después de comprarlo), y en ese plazo de tiempo, veo que las tareas de IA cobrarán mucha más importancia.
Lamentablemente, creo que el plazo en el que 8 GB serán «suficientes» (apenas) es simplemente más corto que la vida útil esperada de un portátil, incluso uno asequible (tampoco es que se trate de una compra económica «desechable»).
Ahora bien, es posible que Apple lance este dispositivo asequible con 16 GB, o tal vez incluso con 12 GB de RAM, pero los rumores parecen bastante seguros de que serán 8 GB, y es una concesión obvia, e incluso necesaria, para mantener el coste bajo en la actual crisis de RAM. Además, hay que recordar que, dadas las expectativas de envío de Apple, que son sorprendentes por su gran escala, es de suponer que este dispositivo tendrá un precio de venta.
Ya lo veremos, pero me temo que el peligro es que Apple vaya a incorporar mucha más obsolescencia de la ideal con una reducción a 8 GB, una medida que va en contra de su reciente política de 16 GB para todos los Mac, recordemos, y que fue una decisión tomada por una razón.
