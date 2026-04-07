¿Es capaz un MacBook Neo de con el trabajo diario? Lo he probado, y las noticias son muy buenas

Si te soy sincero, no me sorprende. Me propuse comprobar si el nuevo MacBook Neo, un portátil de menos de 600 dólares que funciona con un procesador de smartphone, podía aguantar uno o más de mis días de trabajo, y los resultados fueron incluso mejores de lo que esperaba.

Cuando anuncié la prueba en las redes sociales la semana pasada, recibí muchos comentarios. Muchos estaban emocionados por ver cómo funcionaba el primer modelo nuevo de MacBook de Apple en más de una década. Otros cuestionaron mi uso de la palabra «diario». ¿A qué tipo de trabajo me refería? Básicamente, me refería a mi día de trabajo promedio.

Si estás leyendo esto, sabes que soy editor de tecnología y que gran parte de mi día gira en torno a escribir, editar e investigar. Hago videollamadas, edito fotos, escribo guiones, trabajo en informes, me comunico por Mensajes, trabajo y juego con IA, y transmito contenido de video (¡para investigar, lo juro!).

El artículo continúa a continuación

Dicho de otra manera, este no es un día de trabajo de alta intensidad con edición de video 4K, mezcla de música en Logic Pro y producción de video en Final Cut Pro. No soy diseñador de juegos ni artista 3D. Por supuesto, la MacBook Neo, que Apple lanzó en marzo, no está diseñada ni dirigida a usuarios profesionales: ellos pueden elegir entre una variedad de modelos de MacBook Pro e incluso de MacBook Air (o Mac Minis y Studios).

Apple diseñó el MacBook Neo como una alternativa a las computadoras portátiles asequibles con Windows 11 de HP, Asus, Acer, Lenovo y otras marcas, así como a los Chromebooks de bajo costo. Muchos de estos equipos, con un precio inferior a los 600 dólares, están fabricados con materiales más baratos o cuentan con procesadores y tarjetas gráficas de bajo rendimiento.

El MacBook Neo destacó de inmediato por su increíble combinación de materiales atractivos, excelente mano de obra y un gran interrogante: el uso de la CPU A18 Pro, vista por última vez en el iPhone 16 Pro.

Si nunca has usado un iPhone o incluso una de las computadoras portátiles de Apple, tal vez hayas considerado eso como una decisión arriesgada. Yo sabía que no era así. Desde que escribo sobre Apple Silicon en teléfonos inteligentes (y sistemas), he dicho que tienen un margen de rendimiento de sobra. Por lo general, era imposible llevar un chip como el A18 Pro al límite.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

No, ni hablar

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Dejando a un lado mi confianza, me gané a algunos escépticos acérrimos en Internet.

"¿Por qué? Qué tontería. Es un juguete, con 8 GB de RAM y una pantalla diminuta con marcos enormes. Este portátil es para mi abuela", escribió Bob, de Michigan, en X (antes Twitter).

Bob tiene razón: el MacBook solo viene con 8 GB de RAM. No hay opción de 16 GB, y nada puede ralentizar más un sistema que la falta de RAM. Incluso mi unidad de prueba de 512 GB (el modelo básico viene con 256 GB de almacenamiento) tiene solo 8 GB. Bob también señaló con acierto los biseles más grandes alrededor de la pantalla más pequeña (13 pulgadas en comparación con las 13,6 pulgadas del MacBook Air).

Pero también exageró. Los biseles no son enormes, y la pantalla está lejos de ser pequeña. Además, ¿por qué meterse con su abuela? No conozco a la señora, pero creo que le encantaría esta laptop color cítrico.

Entre los detractores y los curiosos, hubo más de una persona que informó que ya había estado usando la MacBook Neo durante unas semanas. Ninguna de las personas que la tenía informó de ningún deterioro, ni siquiera al editar imágenes, ejecutar Spotify y usar la suite Office de Microsoft.

Mi diario de la MacBook Neo

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Lo que siguió fueron unos días de trabajo normal y algunas notas sobre mi experiencia con la MacBook Neo. Mi objetivo nunca fue llevar el sistema al límite. Solo quería hacer mi trabajo sin ralentizaciones ni problemas técnicos.

Resulta que no pude ponerme a trabajar de inmediato porque la MacBook Neo no estaba configurada para mi jornada laboral habitual.

Empecé abriendo Chrome (la mayoría de los programas y sistemas de mi empresa nos obligan a usar el navegador de Google) e iniciando sesión en mi cuenta corporativa de Google, que me da acceso a Gmail, Slack, Google Docs, los sistemas de contabilidad y más.

Ya tenía instalado Adobe Photoshop 2026 —mi software de edición de imágenes preferido— de pruebas anteriores del MacBook Neo.

Como probablemente ya sabés, soy un usuario activo de redes sociales y a menudo publico directamente desde mi computadora portátil. Así que inicié sesión en X, BlueSky y Threads. Esto también me ayudó a seguir las reacciones a mi aventura (y a mi escritorio desordenado).

Al empezar a trabajar, no dejo de admirar el color; el Citrus es tan brillante y alegre. No a todo el mundo le gusta. Mi esposa se dio cuenta de que había cambiado al MacBook Neo para trabajar, y cuando le pregunté qué le parecía ese bonito color, puso cara de disgusto: «No es mi favorito». Le aseguré que también venía en otros colores divertidos, como el Blush y el Indigo.

No solo me gusta el color, que puede hacer que un día gris sea un poco más alegre, sino que también aprecio cómo los colores se reflejan en el teclado y los elementos del software. Es un bonito detalle.

MacBook en colores Neo Citrus en el escritorio (Image credit: Future)

Ataque a las tablets

Gran parte de mi trabajo de redacción y edición lo realizo en el sistema de publicación propio de nuestra empresa, pero también abro otras pestañas del navegador para investigar. Si a eso le sumo mi Gmail, Slack, Feedly, la página de inicio de TechRadar y todas esas plataformas de redes sociales, las pestañas del navegador empiezan a acumularse.

De hecho, suelo tener un problema considerable con las pestañas. Constantemente abro nuevas mientras investigo una historia, y luego a veces me olvido de que las abrí, o pierdo la pista de toda una ventana de pestañas abiertas. Esto puede poner a prueba incluso a un sistema de nivel profesional, así que adopté una estrategia ligeramente diferente con la MacBook Neo.

Traté de ser mucho más consciente en el uso de las pestañas. Si abría una, terminaba mi trabajo en ella, copiaba los datos que necesitaba —a menudo en Notas— y luego cerraba la pestaña (aun así, actualmente tengo 17 pestañas abiertas). Mira, no soy tonto; sé que 8 GB solo me van a dar para hasta cierto punto.

Cosas que he notado y cosas que echo de menos

(Image credit: Future)

El primer día, decidí trabajar con el MacBook Neo conectado a la corriente. Al enchufar el cable USB-C, eché de menos por un momento el puerto de carga MagSafe, pero enseguida me olvidé de ello.

También utilicé el otro puerto USB-C para conectar mi adaptador de puertos Targus y conectar el MacBook Neo a una segunda pantalla HD.

El MacBook Neo me hizo darme cuenta de lo mucho que doy por sentado el teclado retroiluminado del MacBook Air. No importa cómo cambie la luz en casa, en el trabajo o en el tren, el teclado del MacBook Air siempre es visible. El teclado del MacBook Neo, por el contrario, está a merced de la luz externa, y no pude evitar notar las sombras de mis manos y cómo, cuando la luz cambia en la habitación, de repente la mitad del teclado se ve más oscura. De nuevo, un problema menor.

Pasé gran parte de esa primera mañana editando y luego escribiendo una publicación. Como suele ocurrir, necesitaba imágenes. Abrí Photoshop, que había estado funcionando silenciosamente en segundo plano, descargué una imagen de alta resolución de Getty y luego edité y exporté la foto.

Normalmente guardo estas imágenes en OneDrive (sí, sigo usando la suite de Office, incluyendo Word y Excel), pero decidí no agregar OneDrive al MacBook Neo porque sabía que duplicar mi almacenamiento en la nube podría consumir la mitad de los 512 GB del disco del sistema. Me preocupan las personas que compran el modelo básico de 599 $ / 599 £ / 899 AU$ con solo 256 GB de almacenamiento. Eso sí parece un poco limitado para las necesidades de almacenamiento de cualquiera.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Historial de reproducción

(Image credit: Future)

Mientras yo realizaba mi pequeña e insignificante prueba aquí en tierra, los astronautas de la misión Artemis II de la NASA despegaron hacia el espacio y se dirigen a la Luna. Como es lógico, tenía que seguir cada momento de la misión, así que abrí YouTube y dejé la transmisión en marcha durante todo el día (de hecho, sigue en marcha en este momento).

Más tarde, utilicé Photoshop en el MacBook Neo para convertir una de las fotos de los astronautas en un fondo de pantalla. Para ello, tuve que ejecutar Firefly, el sistema de IA generativa basado en la nube de Adobe. Todo funcionó a la perfección.

Este sistema de 699 $ / 699 £ / 1099 AU$ también incluye TouchID, una mejora que valoro mucho porque permite desbloquear el sistema con solo una huella digital y porque la usaba a menudo para iniciar sesión en mi Gmail personal con una clave de acceso.

A medida que avanzaba el día, empecé a notar la diferencia entre un TrackPad Force Touch y un trackpad Multi-Touch. Uno utiliza la háptica para engañar a tus dedos y a tu mente y hacerles creer que la plataforma se está moviendo. El trackpad de alta sensibilidad del MacBook Neo se mueve realmente, y eso significa que necesitas aplicar un poquito más de presión para usarlo. No es que me cansara, pero sí noté la diferencia acumulada después de un día de uso.

Viendo la misión Artemis II en el MacBook Neo (Image credit: Future)

Mi nuevo compañero de viaje al trabajo

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Normalmente trabajo durante el trayecto de vuelta a casa, y no iba a dejar de usar la MacBook Neo. Conecté la computadora portátil al punto de acceso personal de mi iPhone 17 Pro Max y trabajé durante aproximadamente una hora mientras el tren avanzaba desde la ciudad hasta mi barrio. La computadora portátil, que pesa 1,2 kg, se sentía cómoda sobre mi regazo, y seguí editando, escribiendo y retocando algunas imágenes (además de seguir la misión Artemis II).

Me sorprendió ver que, al cabo de una hora, la batería del Neo había bajado al 59%.

Un nuevo día y un nuevo plan

(Image credit: Future)

Al día siguiente, decidí usar el MacBook Neo con la batería. Después de recargar la computadora portátil durante la noche, la desenchufé a las 7:00 a. m. (hora del Este).

Al igual que en el trabajo, tenía el MacBook Neo conectado a un adaptador de puertos y a otra pantalla HD para ampliar el escritorio.

También decidí exigirle un poco más a la computadora portátil, dejando abiertas algunas pestañas más del navegador que el día anterior. Empecé a notar un ligero retraso. Después de que apareciera el primer molinete giratorio, reduje la carga y cerré algunas pestañas del navegador. El funcionamiento volvió a ser fluido.

A las 8:41 a. m. (hora del Este), con numerosas pestañas y Photoshop abiertos, la batería había caído en picada al 59 %.

Seguí trabajando y, a las 10:05 a. m. (hora del Este), ya estaba en el 22 %. Vale la pena señalar que no ajusté el brillo de la pantalla ni cambié al modo de bajo consumo; simplemente seguí trabajando.

Recibí una advertencia cuando la batería estaba al 10 %, y a las 10:54 a. m. ET, la MacBook Neo se quedó sin energía y se apagó. La enchufé, y el portátil tardó unos 5 minutos en obtener suficiente energía para reactivarse.

Mi jornada laboral continuó hasta alrededor de las 5 p. m. sin ningún problema. Un par de días después, volví al trabajo y, para ser honesto, me olvidé un poco de la prueba. Es decir, olvidé que estaba trabajando en un MacBook Neo y no en mi MacBook Air habitual.

Lo que quiero decir es que este sistema que estoy usando ahora mismo es más que adecuado para el trabajo diario. Es un sistema muy completo que recomendaría a casi cualquier persona que no se dedique a la creación de contenido de nivel profesional.

Sí, me decepcionó un poco la duración de la batería sin enchufar, pero creo que no habría podido alargar el rendimiento de la batería varias horas más si hubiera usado el modo de bajo consumo (algo que suelo hacer en el MacBook Air).

Una vez más, el asequible MacBook Air demuestra ser una opción fantástica que recomendaría sin dudarlo a casi cualquier persona.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de video, además de recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.