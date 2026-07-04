Regreso a clases 2026: por qué la IA está cambiando la forma de elegir una laptop

En pocos días la mayoría de estudiantes en el país saldrán de vacaciones, sin embargo, eso no es lo motivo para olvidarse de las prioridades, y una de ellas tal vez debería de ser actualizar tu equipo de computo.

De acuerdo con datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), el gasto promedio por estudiante alcanza los 10,916 pesos, mientras que la derrama económica generada por esta temporada supera los 125,000 millones de pesos. Dentro de este contexto, la computadora portátil se ha convertido en una de las inversiones más relevantes para las familias mexicanas, particularmente en un entorno donde el aprendizaje, la investigación y la productividad dependen cada vez más de plataformas digitales.

Sin embargo, las necesidades de los estudiantes han cambiado de forma significativa en los últimos años. La irrupción de herramientas de inteligencia artificial está transformando la manera

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en que se realizan tareas de investigación, análisis de información, programación, diseño, creación de contenido y trabajo colaborativo. Lo que antes requería horas de procesamiento o conocimientos altamente especializados hoy forma parte de actividades cotidianas dentro y fuera del aula.

Esta transformación también está redefiniendo las habilidades que demandará el mercado laboral en los próximos años, es decir, las carreras relacionadas con ingeniería, arquitectura, programación, diseño digital, ciencia de datos y creación de contenido dependen cada vez más de herramientas aceleradas por inteligencia artificial y procesamiento gráfico avanzado, elevando las expectativas sobre el tipo de tecnología que los estudiantes necesitan para prepararse profesionalmente.

Firmas de análisis como IDC y Gartner coinciden en que la inteligencia artificial será el principal motor de renovación del mercado de computadoras personales durante los próximos años. En este escenario, elegir una laptop ya no consiste únicamente en cumplir con los requerimientos académicos inmediatos, sino en invertir en una herramienta capaz de acompañar al estudiante en el desarrollo de habilidades que serán relevantes para su futuro profesional.

Desarrolla tu máximo potencial con MSI

En un año marcado por el fútbol, MSI Laptops encuentra un paralelismo natural entre la preparación que exige un atleta antes de competir y la formación que requiere un estudiante para alcanzar sus objetivos académicos y profesionales. Bajo el concepto "Regresar a Clases como un Campeón", la compañía busca destacar que el éxito rara vez depende de un solo momento; suele ser el resultado de disciplina, constancia, entrenamiento y de contar con las herramientas adecuadas para desarrollar el máximo potencial.

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"Estamos entrando en una etapa donde la inteligencia artificial será una herramienta cotidiana para estudiar, investigar, crear y trabajar. Por ello creemos que elegir una laptop ya no debe verse únicamente como una compra tecnológica, sino como una inversión en las habilidades que acompañarán a los estudiantes durante los próximos años", señaló Ana Ledesma, Head of Marketing en MSI México.

(Image credit: MSI)

Como parte de esta iniciativa, MSI pone a disposición de los consumidores una selección de equipos diseñados para responder a diferentes perfiles académicos. La familia Cyborg integra procesadores Intel Core y AMD Ryzen de última generación junto con gráficos NVIDIA GeForce RTX Serie 50 para laptops, ofreciendo una plataforma versátil para productividad, entretenimiento y experiencias impulsadas por inteligencia artificial.

(Image credit: MSI)

Para estudiantes que cursan programas académicos más demandantes, la serie Vector incorpora procesadores Intel Core Ultra y gráficos NVIDIA GeForce RTX de alto desempeño, permitiendo ejecutar aplicaciones especializadas utilizadas en ingeniería, arquitectura, modelado, programación y creación de contenido profesional.

(Image credit: MSI)

Por su parte, las líneas Modern y Prestige ofrecen una alternativa enfocada en movilidad, productividad y diseño, pensada para estudiantes y jóvenes profesionistas que necesitan mantenerse conectados y productivos desde cualquier lugar.

Además de sus capacidades tecnológicas, los equipos participantes en la campaña incluyen beneficios adicionales como accesorios de regalo en modelos seleccionados y dos años de garantía directa de MSI, un valor agregado que busca brindar mayor tranquilidad a los usuarios durante toda su etapa académica.

La campaña forma parte de una nueva etapa de Venta Dragón, la estrategia comercial de MSI desarrollada de la mano de Intel e iniciada durante Hot Sale 2026, que continuará durante la temporada de regreso a clases a través de los principales canales de retail del país, incluyendo Amazon, Liverpool, El Palacio de Hierro, Costco, Walmart, Office Depot y Mercado Libre.

Ante las previsiones de la industria sobre posibles ajustes de precios en distintas categorías tecnológicas durante el segundo semestre del año, este periodo también representa una oportunidad estratégica para quienes planean renovar su equipo y prepararse para los desafíos académicos y profesionales de los próximos años.

En un entorno donde la inteligencia artificial comienza a formar parte de la vida académica y profesional, MSI busca que más estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para desarrollar su potencial y prepararse para las oportunidades que definirán la próxima generación de talento.