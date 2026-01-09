Olvídate de la crisis de la RAM: las mejores computadoras portátiles del CES 2026 me han hecho ilusionarme con el futuro

Estamos en el CES 2026, la feria de tecnología de consumo más grande del mundo, donde algunas de las principales marcas de computadoras portátiles han estado mostrando sus próximos productos.

Marcas como Lenovo, Dell, Asus y Acer han presentado productos muy atractivos que estoy seguro de que acabarán en nuestra lista de los mejores portátiles cuando salgan al mercado (y los hayamos probado a fondo), y parece que la tendencia principal para los portátiles en 2026 será un diseño elegante, fino y ligero, y una mayor duración de la batería.

Como era de esperar, también se sigue prestando atención a la inteligencia artificial, y espero que este año haya una razón de peso por la que queramos un portátil con IA.

También hemos visto algunos conceptos de productos muy interesantes, especialmente de Lenovo. Estos portátiles no saldrán a la venta en breve (si es que lo hacen), pero muestran un hardware de vanguardia y diseños innovadores que realmente amplían los límites del formato de los portátiles. Y, aunque es poco probable que los encuentres en las tiendas, estos conceptos pueden dar una idea de lo que depara el futuro para los portátiles, ya que algunos aspectos de sus diseños acabarán incorporándose a los próximos productos.

Con tantos portátiles interesantes en el CES, he destacado los mejores que hemos visto este año. No te olvides de volver pronto para leer las reseñas completas.

Dell XPS 14

(Image credit: Dell)

Dell revive su icónica marca XPS

Diseño impresionante

Decir que nos quedamos perplejos el año pasado cuando Dell anunció que iba a cambiar la marca de su línea de computadoras portátiles y abandonar el icónico nombre XPS sería quedarse corto.

Aparte de los MacBook de Apple, muy pocos fabricantes han logrado que los nombres de sus portátiles sean reconocibles para el público general, pero la marca XPS de Dell era la que más se acercaba a ello; no hace falta ser un experto en tecnología para saber que el Dell XPS 13, por ejemplo, era un portátil premium fino y ligero de 13 pulgadas. Por lo tanto, el hecho de que Dell renunciara al reconocimiento de marca por el que muchos de sus competidores matarían era sin duda algo incomprensible.

Por eso, nos sorprendió gratamente que, en el CES 2026, Dell anunciara que iba a revivir la marca XPS y presentara el Dell XPS 14 y el XPS 16, ambos equipados con los impresionantes nuevos procesadores Core Ultra 300 de Intel. John Loeffler pudo probar ambos portátiles en el CES y quedó muy impresionado, calificándolos como «dos de los portátiles más emocionantes que he probado en lo que va de año» y destacando su nuevo diseño moderno. Ambos creemos que, de los dos, el XPS 14, más pequeño y (ligeramente) más asequible, es la verdadera estrella del espectáculo, y estamos deseando probarlo a fondo pronto, sobre todo teniendo en cuenta las ambiciosas afirmaciones de Intel sobre su nuevo chip, que late en el corazón de estos portátiles.

Lenovo Legion Pro Rollable

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Laptop de 16 pulgadas que se expande hasta alcanzar un espacio de pantalla de 23.8 pulgadas.

También es una potente laptop para juegos.

Lenovo siempre parece traer ideas extrañas y maravillosas a la CES, y este año no es diferente. El Lenovo Legion Pro Rollable es una llamativa prueba de concepto. A primera vista, parece un portátil para juegos normal de 16 pulgadas de Lenovo. Sin embargo, cuenta con una pantalla OLED PureSight enrollable de 16 pulgadas que, al pulsar una tecla de acceso rápido, se expande hasta alcanzar las 21,5 pulgadas.

Lo más impresionante es que, al pulsar de nuevo el atajo de teclado, la pantalla se expande aún más hasta alcanzar unas ultraanchas 23.8 pulgadas, lo que proporciona una experiencia de juego inmersiva sin necesidad de conectar un monitor externo ni hacer que el portátil resulte demasiado voluminoso.

Nuestro editor de informática, Marcus Mears III, ha visto el Lenovo Legion Pro Rollable en acción en el CES 2026 y afirma: «Con un tamaño mínimo de pantalla de 16 pulgadas, es un elegante portátil Legion con el alto nivel de acabado habitual de Lenovo. Cuando está completamente expandido, parece un ordenador que se vería en la nave espacial de una película de ciencia ficción, con proporciones fascinantes y biseles ultrafinos».

Todo el proceso parece bastante fluido: la pantalla ni siquiera parpadea ni se reinicia mientras se expande, y el portátil en su conjunto tiene el acabado habitual de Lenovo. Puedes verlo en acción en nuestro vídeo a continuación:

Como solo se trata de un concepto, no espero ver ningún portátil con esta tecnología en un futuro próximo, y si llegan al mercado, me preocupa que el precio sea astronómico. Sin embargo, siempre es estupendo ver cómo las marcas intentan algo nuevo, y hay que reconocer que Lenovo parece más dispuesta a innovar que muchas de sus competidoras. ¡Ojalá siga así durante mucho tiempo!

Samsung Galaxy Book6 Ultra

(Image credit: Blue Pixl Media)

Equipado con los últimos procesadores Core Ultra Series 3 de Intel

Ideal para los propietarios de teléfonos Samsung

Como mencioné al informar sobre la nueva gama de computadoras portátiles Galaxy Book6 de Samsung, las computadoras portátiles del gigante tecnológico surcoreano nos han impresionado mucho recientemente en TechRadar, por lo que estoy deseando probar los últimos modelos, todos ellos equipados con procesadores Intel Ultra Series 3.

Estos portátiles finos y ligeros no solo contarán con la calidad de fabricación y el diseño premium de Samsung, sino que también funcionarán bien con otros productos de Samsung, especialmente con los smartphones, las tabletas y los audífonos de la empresa.

Samsung ha ido construyendo poco a poco un ecosistema que se acerca al de Apple. Si te gusta que los MacBook puedan utilizar los iPad cercanos como pantalla adicional o que los usuarios puedan ver y responder a los mensajes y llamadas telefónicas en sus iPhone, pero prefieres utilizar Windows 11 y Android, Samsung ha hecho un muy buen trabajo al ofrecer funciones similares al utilizar los portátiles Galaxy Book con los teléfonos y tabletas de Samsung. Espero que esto continúe y funcione aún mejor con los últimos modelos Book6, y el buque insignia Galaxy Book6 Ultra podría hacerle competencia a Apple.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Edición Aura

(Image credit: Lenovo)

Pesa solo 996 g

Extremadamente potente con procesadores Intel Core Ultra X7 Series 3

La computadora portátil empresarial ultradelgada de Lenovo, la ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition, ha llamado la atención de TechRadar Pro en el CES 2026, y por una buena razón.

No solo es un portátil increíblemente potente para profesionales, equipado con procesadores Intel Core Ultra X7 Series 3 con hasta 50 TOPS NPU y gráficos 12Xe opcionales, sino que también viene con una selección de pantallas WUXGA IPS de 14 pulgadas o OLED 2.8K, Wi-Fi 7 y hasta 64 GB de memoria LPDDR5x.

Lo más impresionante es que pesa menos de 1 kg, lo que lo convierte en un portátil ridículamente ligero teniendo en cuenta el rendimiento que ofrece. Lenovo también presume de las credenciales ecológicas del portátil gracias al uso extensivo de componentes reciclados en la cubierta, el teclado, el marco de la batería y el embalaje. Para los usuarios empresariales que buscan un potente portátil de trabajo que se pueda llevar fácilmente en los viajes de negocios, el ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition es sin duda una opción a tener en cuenta.

Asus Zenbook DUO (2026)

(Image credit: Asus)

Dos pantallas OLED de 14 pulgadas

Más delgado que nunca

Hay que reconocerle el mérito a Asus: cuando la empresa lanzó por primera vez sus portátiles de doble pantalla hace muchos años, mucha gente (incluido yo mismo) los descartó por considerarlos simplemente un truco publicitario. Sin embargo, a lo largo de los años, Asus ha evolucionado y perfeccionado el diseño (incluido el cambio de la segunda pantalla, que pasó de ser un incómodo rectángulo situado en la parte superior del teclado a una pantalla táctil completa tan grande como la pantalla principal).

De hecho, los últimos Zenbook DUO suelen aparecer en nuestra lista de los mejores portátiles. La segunda pantalla, más grande, ahora es realmente útil y, gracias al ingenioso teclado magnético, se puede colocar encima de la segunda pantalla, convirtiendo el dispositivo en un portátil estándar.

El nuevo modelo viene con los nuevos procesadores Intel Core Ultra X9 Series 3, por lo que se puede esperar un rendimiento excelente, y una configuración de doble batería de 99 Wh, lo que significa que no se sacrifica la duración de la batería por la segunda pantalla. La distancia entre las dos pantallas se ha reducido en un 70% y se ha mejorado el audio de seis altavoces. Sorprendentemente, el tamaño total del nuevo Zenbook DUO es un 5% más pequeño. Tengo muchas ganas de probar este portátil innovador y único.

