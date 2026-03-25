La pantalla LCD para computadoras portátiles de LG, pionera a nivel mundial, cuenta con una función especial para ahorrar batería, y pronto saldrá al mercado una versión OLED

LG Display ya está produciendo en masa su panel LCD, pionero a nivel mundial

Su característica única es la tecnología VRR, que puede ajustarse hasta 1 Hz para ahorrar energía cuando el contenido en pantalla es estático

La versión OLED de esta tecnología funciona actualmente a 20 Hz, pero en 2027 llegará una versión de 1 Hz

LG Display ha anunciado que acaba de comenzar la producción en masa de su panel LCD pionero en el mundo, cuya característica única es que cuenta con una frecuencia de actualización variable (VRR) que puede bajar hasta solo 1 Hz; además, en 2027 le seguirá una versión OLED de esta fórmula.

Tom's Hardware destacó el comunicado de prensa de LG que explica: "Para lograr esta primicia mundial, la empresa desarrolló sus propios algoritmos de circuitos y tecnología de diseño de paneles, descubriendo nuevos materiales y aplicando el óxido con la menor fuga de energía durante el modo de baja frecuencia de actualización al transistor de película delgada de la pantalla".

La pantalla ajusta de manera inteligente la frecuencia de actualización según el contenido que se muestre, funcionando a hasta 120 Hz o tan bajo como 1 Hz, como se ha señalado.

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Es con imágenes estáticas —como al leer un documento o una página web, donde no se necesita que la pantalla se actualice muchas veces por segundo— que la tecnología bajará a 1 Hz (una vez por segundo). La ventaja de esto es el ahorro de energía y, por lo tanto, de la duración de la batería, sin que ello afecte a la calidad de lo que se ve en la pantalla.

Esta denominada «tecnología Oxide 1 Hz» ya está disponible en los modelos Dell XPS 14 y 16 de 2026, aunque, dado que la producción en serie ya está en marcha, es de suponer que pronto llegará a más computadoras portátiles.

Ten en cuenta que la versión OLED de esta tecnología —de nuevo, como se ve en los modelos Dell XPS 14 y 16— no puede bajar a 1 Hz, sino que su límite mínimo es de 20 Hz. Sin embargo, LG afirma que cuenta con una versión OLED capaz de bajar a 1 Hz, cuya producción en masa comenzará en 2027.

Una ventaja considerable, y se espera que otros se sumen a la tendencia de 1 Hz

(Image credit: Future / John Loeffler)

LG afirma que esta tecnología marca una gran diferencia y señala: «El resultado es una eficiencia de la batería notablemente mejorada, lo que incluye un 48 % más de autonomía con una sola carga en comparación con las soluciones existentes».

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No tenemos por qué creerle a LG, ya que es bastante evidente que las computadoras portátiles Dell mencionadas tienen una excelente duración de batería. El modelo LCD de la nueva XPS 14 ofrece una autonomía de hasta 31 horas (según las propias pruebas de Dell con reproducción de Netflix en streaming), y aunque eso no se debe solo al VRR (de ninguna manera), parece que la tecnología definitivamente ayuda a mantener un consumo de energía moderado.

Según Notebookcheck.net, el Dell XPS 16 (versión LCD) consume tan solo 1,5 W de energía cuando está inactivo en el escritorio (con el VRR activado y sin actividad en la pantalla, la tecnología reducirá la frecuencia de actualización a su nivel más bajo de 1 Hz).

LG tampoco es el único actor en este juego de prolongación de la batería, ya que BOE, en colaboración con Intel, también ha desarrollado la «tecnología Winning Display 1 Hz», que se basa en la misma idea.

El resultado final es que, para el próximo año, deberíamos ver muchas más de estas pantallas de bajo consumo que aumentan la duración de la batería, incluyendo un despliegue generalizado de una variante OLED de LG que puede alcanzar 1 Hz, como se ha señalado. Y con los chips móviles continuando dando grandes pasos en eficiencia energética, deberían estar por llegar al mercado algunas computadoras portátiles con una duración realmente prolongada.

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