Framework presenta su "MacBook Pro para usuarios de Linux", y los aficionados dicen que la nueva Laptop 13 Pro es "realmente espectacular", salvo por un inconveniente

El nuevo Laptop 13 Pro de Framework ya está disponible para reserva

Está diseñada como un MacBook Pro que funciona con Linux, con especial énfasis en la eficiencia energética

Incluye importantes mejoras, como una nueva pantalla táctil, y está pensado para ser compatible con los portátiles Framework ya existentes

Sustainability Week 2026 / Semana de la Sostenibilidad 2026 Este artículo forma parte de una serie de artículos sobre sostenibilidad que estamos publicando con motivo del Día de la Tierra 2026 y para promover prácticas más sostenibles. Echa un vistazo a todo nuestro contenido de la Semana de la Sostenibilidad 2026.

Framework presenta una nueva laptop dirigida a usuarios avanzados, diseñada para ser el equivalente a una MacBook Pro que funciona con Linux.

Se trata del Framework Laptop 13 Pro, fabricado siguiendo los principios de sostenibilidad característicos de la empresa, al tiempo que se distingue por un firme enfoque en la eficiencia energética (y, por ende, una mayor duración de la batería).

En una publicación de blog donde presenta la computadora portátil, el fundador y director ejecutivo de Framework, Nirav Patel, dijo: «Nuestro objetivo interno cuando lanzamos este producto fue construir el “MacBook Pro para usuarios de Linux”. Queríamos demostrar que se puede tener una computadora refinada, robusta y de alto rendimiento, que al mismo tiempo respete tus derechos a través de la reparabilidad, la capacidad de actualización y el poder de elegir el software que deseas ejecutar en ella».

El artículo continúa a continuación.

Hay una selección de procesadores Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake) bajo el capó, que suponen un gran salto en términos de eficiencia para el Equipo Azul, llegando hasta el Core Ultra X9 388H, aunque también puedes optar por un Ryzen AI 9 HX 370 como motor de este portátil.

Hay un enfoque completamente nuevo en una pantalla optimizada para el consumo de energía, junto con un panel táctil háptico y un chasis de aluminio.

Framework ha optado por LPCAMM2 para la RAM de la laptop, un nuevo estándar que permite utilizar aquí memoria LPDDR5X de bajo consumo en un formato actualizable. (Así que puedes cambiar la RAM más adelante, lo cual es obviamente importante si piensas comprar más memoria en el futuro, una posibilidad clara dada la crisis de la RAM).

Además de la CPU y la memoria, otra pieza clave en el rompecabezas de la eficiencia energética es la pantalla.

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Se trata de una pantalla táctil de 13,5 pulgadas fabricada a medida, señala Framework, aunque mantiene la resolución de 2880 x 1920 (3:2), ideal para programar y leer texto. Sin embargo, se ha mejorado con una mejor calibración de color, una relación de contraste de 1800:1, hasta 700 nits de brillo, además de un polarizador mate antirreflejo (para una mejor legibilidad en condiciones de mayor luminosidad).

Además, una placa base LTPS para la pantalla LCD significa una mayor eficiencia energética, y el consumo de energía también se mantendrá bajo gracias a la tecnología de frecuencia de actualización variable, que puede bajar a 30 Hz cuando sea apropiado (con contenido estático en pantalla; la frecuencia de actualización máxima es de 120 Hz).

La Framework Laptop 13 Pro también cuenta con una batería más grande de 74 Wh, un 22% más potente que la del modelo de la generación anterior (y con un mayor nivel de densidad energética). Esto proporciona una autonomía declarada de más de 20 horas para ver Netflix en streaming en 4K. Framework presume de que esto «no solo supone 12 horas más de lo que ofrecía el Framework Laptop 13 de la generación anterior, sino que, de hecho, es ligeramente superior a la duración de un MacBook Pro M5 de 14 pulgadas».

La Framework Laptop 13 Pro ya está disponible para preordenar (con envío en junio en EE. UU. y a partir de julio en el resto del mundo), y puedes adquirir una laptop preconfigurada con Ubuntu preinstalado como sistema operativo totalmente certificado y con soporte técnico (o puedes optar por Windows 11 si lo prefieres).

También está la versión "DIY" de la laptop, en la que el usuario lo monta por su cuenta y le instala su propio sistema operativo. Estos modelos tienen un precio a partir de 1199 $ en EE. UU., 1199 £ en el Reino Unido, 1979 AU$ en Australia y 1349 € en Europa, respectivamente. Los modelos preconfigurados tienen un precio a partir de 1499 $ / 2099 £ / 2479 AU$ / 2369 €.

Ampliabilidad y eficiencia energética a raudales

(Image credit: Framework)

Es muy positivo ver una nueva laptop de Framework que avanza aún más en términos de sostenibilidad, no solo por su naturaleza actualizable y la facilidad de reparación —lo que ayuda a prolongar su vida útil—, sino también por el enfoque en optimizar el consumo energético. Se nota que hubo mucho trabajo detrás del diseño en este aspecto, especialmente en la pantalla, que fue desarrollada desde cero por la propia compañía.

La mayor duración de batería que ofrece este nuevo nivel de eficiencia es claramente una ventaja para quienes necesitan usar su laptop durante largos periodos lejos de una toma de corriente, aunque, como siempre, conviene tomar con cautela las cifras de autonomía.

Framework reconoce esto y señaló en su blog: “Sabemos que las cifras de batería que publican los fabricantes suelen ser poco fiables, por lo que estaremos publicando videos completos y descripciones de nuestras pruebas de batería en el canal de YouTube de Framework durante los próximos meses”.

Esto refleja un nivel de confianza en sus resultados de autonomía, lo cual es una buena señal.

De forma destacable, el enfoque de diseño de la Framework Laptop 13 Pro también considera a los dispositivos existentes. La compañía asegura que la nueva tarjeta madre y el kit de pantalla mantienen el mismo formato e interfaz que generaciones anteriores, lo que permite instalarlos como mejoras (e incluso comprarlos por separado). Así, si quieres añadir pantalla táctil a tu equipo actual de Framework, podrás hacerlo fácilmente, y todo indica que será una actualización popular.

También se está desarrollando un kit de actualización para la tapa inferior que incluirá la nueva batería, así como un kit de cubierta de entrada con touchpad háptico para modelos existentes. Todo esto es muy bien recibido, al igual que la nueva opción en Estados Unidos de adquirir una garantía de tres años.

Las reacciones en Reddit han sido en general positivas, y muchos usuarios están impresionados con el nivel de soporte para actualizaciones. Por ejemplo, un usuario comentó que está emocionado de poder seguir eligiendo qué componentes mejorar en su equipo, destacando que puede conservar partes como la pantalla o el chasis, mientras actualiza batería, carcasa inferior y touchpad.

Otro usuario señaló que la 13 Pro luce excelente en papel y cumple con todo lo que espera de un equipo de Framework, aunque habrá que ver cómo se comporta en análisis independientes.

La principal preocupación es el precio, ya que algunos consideran que la nueva laptop puede resultar costosa, especialmente al aumentar sus especificaciones, algo que también está influido por la actual situación del mercado de la memoria RAM.

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