La última MacBook Pro de Apple destaca por la duración de su batería, pero con una sorpresa decepcionante

Probamos la duración de la batería de los últimos MacBook Pro M5 Pro y M5 Max de Apple.

Mientras que un dispositivo obtuvo una puntuación excelente, el otro se quedó un poco atrás.

Hemos comparado los resultados con los de nuestras reseñas anteriores y hemos obtenido resultados interesantes.

Apple se enorgullece de la gran autonomía de batería de sus mejores MacBook, y estas han ido mejorando cada vez más desde que la empresa pasó a utilizar sus propios chips Apple Silicon. Con el reciente lanzamiento de los nuevos modelos de MacBook Pro con chips M5 Pro y M5 Max, decidimos poner a prueba estos dispositivos para ver cómo se comportaban sus baterías, y los resultados nos depararon algunas sorpresas interesantes.

Según los datos de referencia recopilados por nuestros propios laboratorios, todos ellos centrados en la duración de la navegación web, el MacBook Pro de 16 pulgadas con chip M5 Pro es el portátil de Apple con mejor rendimiento en cuanto a duración de la batería que hemos analizado en las generaciones M3, M4 y M5, incluyendo cualquier tamaño y cualquier nivel de chip (como M3 Pro o M5 Max).

Su puntuación media de duración de la batería, de 21 horas, 10 minutos y 16 segundos, supera con creces la estimación de Apple de 14 horas de navegación web y se sitúa por delante del MacBook Pro de 16 pulgadas del año pasado con chip M4 Pro, que registró 20 horas, 46 minutos y 29 segundos. Es una gran noticia para cualquiera que esté pensando en comprar uno de los nuevos portátiles MacBook Pro y considere que la duración de la batería es una característica clave en su decisión de compra.

Sin duda, el tamaño del portátil sometido a prueba habrá influido: en pocas palabras, un MacBook Pro de 16 pulgadas tiene más espacio interno para baterías más grandes que uno equivalente de 14 pulgadas. Si la duración de la batería es una prioridad, un portátil más grande suele ser la mejor opción.

Lo más reciente no siempre es lo mejor

Las mejoras observadas en el M5 Pro sugieren que Apple está realizando mejoras de eficiencia en sus últimos chips, ya que tanto las puntuaciones del M5 Pro como las del M4 Pro se registraron en un MacBook Pro de 16 pulgadas. Esa similitud garantiza que la mayor parte de la atención se centre en el chip y no en el espacio disponible para las celdas de la batería.

Sin embargo, hubo algunas discrepancias interesantes y, según los resultados de nuestras pruebas, los chips más recientes no siempre son los más eficaces. Por ejemplo, también evaluamos el chip M5 Max, esta vez en un MacBook Pro de 14 pulgadas, y su rendimiento fue algo decepcionante. Alcanzó una duración media de la batería de 17 horas, 58 minutos y 18 segundos. Sigue estando por encima de la cifra de 13 horas de navegación web de Apple, pero en comparación con otros MacBook Pro de 14 pulgadas con una capacidad de batería similar, el M5 Max quedó por detrás de los chips M4 y M5. Sin embargo, superó al M3 Pro, que obtuvo una puntuación de 17 horas, 23 minutos y nueve segundos.

Si estás pensando en comprar un nuevo MacBook Pro, vale la pena investigar las capacidades de la batería del modelo que te interesa. En términos generales, un portátil más grande te proporcionará más autonomía, y Apple ha avanzado en cuanto a la eficiencia de sus chips. Pero, como sugiere el M5 Max del MacBook Pro de 14 pulgadas, lo último no siempre es lo mejor.

