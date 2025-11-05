La rumoreada MacBook económica de Apple podría funcionar con un chip de iPhone: aquí hay seis cosas que se pueden esperar
- Según un nuevo informe, Apple está trabajando en una computadora portátil económica.
- El dispositivo funcionará con un chip de iPhone y tendrá una pantalla más pequeña.
- Su precio podría rondar los 600 dólares, lo que la convertiría en la computadora portátil más barata de Apple.
Además de que las mejores MacBook de Apple son conocidas por su poder, también por sus elevados precios, ya que rondan los 999 dólares, pero esto garantiza obtener un dispositivo de alta calidad en prácticamente todos los aspectos.
Apple se ha mantenido fiel a esa fórmula durante mucho tiempo, pero un nuevo informe afirma que está a punto de romper el molde con una computadora portátil económica que podría competir con las mejores computadoras portátiles económicas.
En un artículo publicado recientemente, el reportero de Bloomberg Mark Gurman afirma que este MacBook de bajo costo podría llegar tan pronto como «la primera mitad del próximo año». Esa fecha de llegada prevista significa que probablemente estará a la venta al mismo tiempo que la última gama de Macs M5 de Apple.
Pero no esperes que el MacBook económico venga equipado con ese mismo chip M5. Lo segundo que cabe esperar, según Gurman, es que el dispositivo «dependerá de un procesador de iPhone».
Aún no sabemos exactamente qué chip será, pero Gurman afirma que «las pruebas internas de Apple han demostrado que el chip del teléfono inteligente puede funcionar mejor que el M1 optimizado para Mac que se utilizaba en las computadoras portátiles hace tan solo unos años».
Esto podría tranquilizar a los usuarios que podrían sentirse desanimados al ver un chip de iPhone dentro de una Mac.
Medidas de reducción de costos
En tercer lugar, supuestamente se introducirá otra medida de reducción de costos en la pantalla. En este sentido, Gurman afirma que Apple utilizará una "pantalla LCD de gama baja".
Esta será "la más pequeña de todas las Mac actuales, ligeramente inferior a la de 13,6 pulgadas utilizada en la MacBook Air". En cuarto lugar, Gurman también alude al "diseño completamente nuevo" del producto, aunque no da más detalles sobre cómo será.
Los chips móviles de Apple tienen un rendimiento increíble y superan fácilmente a sus rivales Android cada año, pero aún así no alcanzan el rendimiento de los chips de grado Mac. Por esa razón, no hay que esperar que el MacBook asequible sea capaz de ejecutar cargas de trabajo complejas o reproducir los mejores juegos de Mac a altas velocidades de fotogramas. Sin embargo, ese no es realmente el objetivo, ya que Gurman afirma que el dispositivo "pretende atraer a los clientes de los Chromebook y los PC con Windows de gama básica".
Por último, con ese fin, es posible que el precio del portátil ronde los 600 dólares, un rumor que ya hemos oído antes. Gurman pone como ejemplo un iPad con Magic Keyboard Folio, que cuesta unos 600 dólares en total. El periodista añade que "el nuevo Mac estaría en un rango similar, pero ofrecería una mayor duración de la batería, la mayor flexibilidad que ofrece el software macOS y un teclado integrado".
A pesar de estos cambios, no creo que Apple vaya a renunciar a la calidad de diseño que ha hecho que su gama MacBook sea tan apreciada. El uso de una pantalla más pequeña y un chip de iPhone permitiría a la empresa conservar el chasis metálico del portátil, por ejemplo, garantizando la misma sensación de alta gama por la que se conocen los MacBook. Y si Apple puede ofrecer ese nivel de calidad a un precio más bajo, el nuevo dispositivo será sin duda uno de los más esperados en 2026.
