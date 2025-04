La filtración del benchmark de la Nvidia RTX 5060 Ti apunta a una mejora de rendimiento respecto a su predecesora, pero no importará si el precio se mantiene igual

La RTX 5060 Ti de Nvidia, aún no anunciada, tiene un benchmark que revela su salto de rendimiento sobre la RTX 4060 Ti

Se dice que es hasta un 14% más rápida usando la API de renderizado de gráficos Vulkan

Se espera que sea más barata que su predecesora, pero podría enfrentarse a la inflación teniendo en cuenta la tendencia actual del mercado de GPUs.

¿Eres de los que está esperando el anuncio oficial de la GPU RTX 5060 Ti de NVIDIA? De ser así, llegaste al lugar indicado, pues como sabes, los últimos días incluso meses ha sido el objeto de múltiples rumores y filtraciones.

Por ejemplo, una nueva filtración nos da una idea más clara sobre lo que se espera en cuanto a su rendimiento.

Como lo destacó Wccftech, una nueva filtración de Geekbench 6 indica que la RTX 5060 Ti es hasta un 14% más rápida que su predecesora, la RTX 4060 Ti. Estas pruebas se realizaron tanto en OpenCL como en Vulkan: esta última es una API popular de renderizado gráfico usada en varios juegos, y la próxima GPU Blackwell obtuvo una impresionante puntuación de 140,147 puntos al usarla.

Como se puede ver en los resultados del benchmark, la RTX 4060 Ti obtuvo 122,534 puntos en Vulkan, lo que hace que su sucesora sea 13% más rápida. Aunque esta diferencia no sea enorme, se dice que la nueva GPU será una opción más económica, con modelos de 16GB y 8GB.

También vale la pena mencionar que toda la serie RTX 5000 tiene la ventaja de contar con la nueva función de Generación de Múltiples Cuadros (Multi-Frame Generation) de Nvidia, en comparación con la generación anterior. Esto permite una mejor interpolación de cuadros (marcos generados por IA entre los cuadros originales renderizados). Aunque no es perfecta, especialmente por algunos problemas recientes con los drivers, esta función será muy útil para los gamers una vez que todo vuelva a la normalidad.

La supuesta capacidad de 16GB de VRAM puede parecer extraña: la RTX 5070, que es una GPU de gama más alta, ofrece 12GB de VRAM con un bus de memoria de 192 bits, mientras que la RTX 5060 Ti se espera que tenga 16GB de VRAM con un bus de 128 bits. Todo esto es especulación, pero la diferencia en VRAM podría deberse precisamente a la diferencia en los buses de memoria: el bus de 192 bits de la RTX 5070 tiene mayor ancho de banda, por lo que puede rendir bien con solo 12GB de VRAM.

Sin embargo, ninguno de estos rumores cambia el hecho de que el mercado de GPUs está, posiblemente, en su peor estado hasta ahora. Así que, incluso si la RTX 5060 Ti termina siendo más barata que su predecesora, no hay garantía de que se mantenga a precio de venta sugerido.

Nada de esto será relevante, si la RTX 5060 Ti no puede mantenerse a precio de lanzamiento

Independientemente de su potencial salto de rendimiento con respecto a su homóloga de la generación anterior, el precio de la RTX 5060 Ti será el factor decisivo para muchos jugadores de bajo presupuesto: No me refiero solo a su precio de lanzamiento -y espero que los 429 dólares rumoreados sean exactos-, sino al precio de las tarjetas de terceros que se venden en varios distribuidores.

Tanto las nuevas líneas de GPU de Nvidia como las de AMD han sido recibidas con gran escrutinio, ya que casi ninguna de estas GPU está disponible para comprar a precio de venta al público. Esto ya ocurría mucho antes de que entraran en vigor los últimos aranceles de Trump, debido al escaso stock y a la gran demanda, por lo que las probabilidades de que esta tendencia continúe con la RTX 5060 Ti son muy altas.

Puede resultar mucho peor si Nvidia no tiene prevista una tarjeta de referencia para la nueva GPU: la RTX 5070 Ti, en particular, no tiene un modelo Founders Edition, que son tarjetas diseñadas y vendidas directamente desde Team Green, y eso significa que los consumidores deben depender de terceros minoristas que vendan modelos de terceros. Una repetición de esto es un movimiento potencialmente peligroso en un clima de GPU donde los revendedores y la inflación están en su peor momento.

Se supone que faltan pocas semanas para la presentación oficial y el lanzamiento, así que es posible que tengamos nuestras respuestas más pronto que tarde... Sólo espero que Nvidia no la fastidie, porque los jugadores de PC necesitan urgentemente soluciones a un precio razonable.