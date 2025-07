El chip de consumo N1X de Nvidia aparece en el benchmark igualando el número de núcleos de la GPU RTX 5070 -pero no nos emocionemos aún

El chip N1X de Nvidia ha sido visto en un resultado de Geekbench

Las especificaciones muestran que la GPU integrada tiene 6,144 núcleos CUDA

Eso equivale a la RTX 5070 para el recuento de núcleos puros, pero hay mucho más que tener en cuenta cuando se trata de rendimiento

¿Recuerdas la rumoreada CPU de Nvidia que causó un gran revuelo el año pasado? Aparentemente, ahora hemos visto este chip de consumo en una filtración de referencia, donde los detalles de las especificaciones son el aspecto clave.

Tom's Hardware informa que el chip N1X, que está basado en Arm (como las CPU Snapdragon X de Qualcomm), ha sido visto en un resultado de Geekbench, específicamente para la prueba OpenCL (gráficos), donde obtuvo una puntuación de 46,361.

Esa puntuación no tiene sentido en este momento. Esta es una muestra de ingeniería temprana del N1X (en teoría), e incluso entonces, si desea medir el rendimiento de los gráficos, Geekbench está lejos de ser la primera opción de puntos de referencia sintéticos.

Sin embargo, como se señaló, esto nos da una visión tentadora de la especificación, que muestra que (agregue sal ahora) el N1X tendrá 20 núcleos, aparentemente divididos en un par de grupos de 10 núcleos. Ese es el procesador en sí, pero también vemos la GPU integrada aquí, que se muestra que tiene 48 multiprocesadores de transmisión, lo que equivale a 6,144 núcleos CUDA.

Eso parece mucho, ¿verdad? Bueno, lo es, y de hecho, aquellos familiarizados con las tarjetas gráficas de Nvidia se darán cuenta de que esto está en el estadio de béisbol para una GPU de gama media de la generación actual, para ser precisos, la RTX 5070, que, de hecho, tiene ese recuento exacto de núcleos.

Análisis: cautelosamente optimista

(Image credit: Nvidia)

Entonces, ¿estamos obteniendo un chip de consumo compacto que podría ir en computadoras portátiles o portátiles económicas para ofrecer las mismas velocidades de cuadro que la poderosa RTX 5070? En una palabra, no, pero el N1X todavía parece estar perfilándose como una pieza prometedora de silicio, y una que hará que los rivales se sienten y tomen nota.

En cuanto a las razones por las que el rendimiento no se puede extraer simplemente de la cantidad de núcleos que se ven en la GPU aquí, no es un parche en la RTX 5070 en este punto de referencia, por supuesto, hay otros factores importantes en juego además del recuento básico de núcleos.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Eso incluye la velocidad del reloj y la energía suministrada a la GPU, que es un escenario muy diferente con gráficos integrados en un chip como este en comparación con una tarjeta gráfica completa en una PC de escritorio. Además de considerar la envolvente de potencia, agregue también las limitaciones de ancho de banda, en términos de tareas de canalización a la memoria del sistema, sin VRAM integrada, por supuesto, y el resultado es una gran cantidad de vientos en contra.

Eso no impedirá que el N1X tenga un rendimiento potencialmente excelente para un chip todo en uno, pero no tiene mucho sentido tratar de adivinar el nivel exacto de rendimiento gráfico que podría proporcionar en esta etapa. (Ciertamente no del punto de referencia filtrado aquí, como ya se señaló).

Tom's hace una observación interesante, que es que las especificaciones filtradas coinciden con el 'superchip' GB10 de Nvidia construido para un potente rendimiento de IA y marcando el comienzo de la era de la pequeña supercomputadora de IA (en la foto de arriba). No hay ninguna razón por la que Nvidia no pueda dar otro giro a esto para los dispositivos dirigidos al consumidor, incluidas las mini PC y las computadoras portátiles, y de hecho, los jugadores están particularmente entusiasmados con el posible uso en dispositivos portátiles.

Por ahora, sin embargo, esto todavía está en territorio de rumores. Si hay que creer en las especulaciones anteriores, podríamos ver la CPU de consumo de Nvidia revelada a finales de este año, antes de su lanzamiento a principios de 2026.