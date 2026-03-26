Las consolas portátiles están en serios apuros, y no es ninguna sorpresa descubrir cuál es la causa

El mercado de las consolas portátiles lleva unos años en auge, desde que Valve lanzó la Steam Deck en 2022, lo que dio inicio a una avalancha de PC para juegos portátiles que han aparecido en todo tipo de versiones.

Desde que la Steam Deck irrumpió con fuerza en el mercado, Lenovo, Asus y Ayaneo se han dedicado a lanzar nuevas consolas portátiles, ofreciendo una amplia variedad de opciones, desde dispositivos de gama baja hasta otros de gama alta. Algunos han logrado un precio bastante accesible, aunque muchos han sido criticados por ser demasiado caros.

La Steam Deck de Valve fue (y podría decirse que sigue siendo) la más popular entre todas las PC de juegos portátiles del mercado, ya que ofrece a los jugadores una forma sencilla de sumergirse en los juegos portátiles a un precio razonable.

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(Image credit: Siberian Art / Shutterstock)

Sin embargo, la situación de las consolas portátiles está cambiando rápidamente, y no para mejor. El auge de la IA ha provocado que los precios de la memoria RAM y el almacenamiento se hayan disparado, y la crisis parece agravarse día a día.

Cabe destacar que Ayaneo tenía lista para la venta su PC portátil para juegos Next 2, con pedidos anticipados abiertos y envíos programados para junio de 2026. Desafortunadamente, esos pedidos anticipados ya no están disponibles, ya que la empresa se ha visto obligada a suspender las ventas del nuevo dispositivo debido al rápido aumento de los costos de los componentes.

Si bien Ayaneo es posiblemente una marca de nicho, que apuesta por especificaciones más altas en una consola portátil capaz de ofrecer un rendimiento similar al de una computadora portátil para juegos, no es la única empresa que ha visto cómo su línea de dispositivos portátiles se veía afectada por la actual crisis de los chips de memoria. Y tampoco parece que vaya a ser la última.

El auge de la IA podría acabar con las consolas portátiles

(Image credit: Sergey Nivens / Shutterstock / Valve)

A este ritmo, las computadoras portátiles para juegos corren un grave peligro de desaparecer gradualmente, al menos como tendencia dominante. Hemos llegado a un punto en el que los fabricantes de dispositivos tienen dificultades para hacer frente al costo y la escasez de memoria RAM y almacenamiento, y los consumidores simplemente no pueden permitirse pagar los precios de una computadora de escritorio para juegos de gama básica por dispositivos portátiles. Todo esto es consecuencia directa del auge de la inteligencia artificial.

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El caso de Ayaneo es un ejemplo revelador en este sentido, ya que la empresa ha admitido que apenas se han obtenido beneficios de los pedidos anticipados de la consola portátil Next 2 realizados hasta ahora, debido al enorme aumento del costo total de producción.

Otro ejemplo claro del caos que se está generando con las consolas portátiles es el reciente anuncio de Valve de que la Steam Deck OLED estará agotada de forma intermitente y, como era de esperarse, esto se debe a problemas de suministro de memoria y almacenamiento.

La crisis de la RAM representa una situación cada vez más difícil para Valve en particular, ya que la Steam Machine sigue en fase de desarrollo para su lanzamiento en 2026 —y ya ha sufrido un retraso, una vez más, debido a dicha crisis.

(Image credit: Shutterstock / Blan-k)

Los problemas de asequibilidad que esto genera tanto para los fabricantes como para los consumidores son una receta para el desastre en lo que respecta a las PC de juegos portátiles. Cuanto más se prolongue el auge de la IA, con los centros de datos acaparando enormes cantidades de memoria para tareas de inteligencia artificial, peor se pondrán las cosas en cuanto a los costos de producción de los dispositivos portátiles.

En última instancia, todo se reduce a un alto precio que deberán pagar los consumidores, quienes se enfrentarán a precios cada vez más elevados para unos dispositivos portátiles que ya se estaban acercando a un territorio inasequible incluso antes de que se desatara el auge de la IA.

Todo esto amenaza con frenar el progreso que han logrado las PC de juegos portátiles desde que acapararon su parte del protagonismo tras el éxito de la Steam Deck. Anteriormente, este mercado estaba dominado principalmente por marcas de nicho como Ayaneo o Ayn, y esos días podrían volver —si la crisis de la RAM sigue amargando la vida a los fabricantes de dispositivos portátiles y el interés de los consumidores disminuye.

Hay algunos indicios tentativos de que la burbuja de la IA podría estallar, sobre todo con OpenAI dando la estocada final a Sora, y nunca se sabe lo que nos espera a la vuelta de la esquina: no todo es pesimismo.

Sin embargo, me preocupa que, incluso después de que la burbuja finalmente estalle —por mucho tiempo que eso pueda llevar—, pueda pasar algún tiempo antes de que el suministro de componentes se normalice. Las predicciones de las firmas de analistas lo dejan bastante claro.

Esperemos, sin embargo, que esta tormenta de componentes no dure demasiado y que las consolas portátiles logren capear el temporal. Por supuesto, eso aún está por verse y, lamentablemente, la situación parece bastante complicada en este momento.

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