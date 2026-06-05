Después de pasar toda la semana admirando la nueva MSI Claw 8 EX AI+, creo que por fin estoy listo para despedirme de mi Steam Deck

La Claw 8 EX AI+ de MSI no fue, ni mucho menos, la única PC portátil para juegos que se exhibió en Computex 2026, pero sin duda fue mi elección como la que más vale la pena seguir de cerca.

Con su magnífica y llamativa combinación de colores en tono «Void Purple», es un verdadero placer para la vista, y las notables mejoras en ergonomía y rendimiento la convierten en una propuesta muy atractiva de cara a su lanzamiento en junio de este año.

Durante la semana, tuve la oportunidad de probar el nuevo dispositivo portátil con una variedad de juegos, incluyendo Hogwarts Legacy, F1 25 y Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, y basta decir que estoy impresionado. Con el nuevo chip Arc G3 de Intel a bordo, el futuro parece prometedor para la Claw 8 EX AI+, siempre y cuando MSI acierte con el precio… pero ese es un gran "si".

Latest Videos From Watch full video here:

La próxima generación ya está aquí

El chipset móvil de Intel es la columna vertebral de varios dispositivos portátiles nuevos (entre ellos, el Acer Predator Atlas 8) presentados en Computex, y ofrece hasta 14 núcleos de CPU y una GPU integrada Arc B390 con 12 núcleos Xe —unas especificaciones que realmente se traducen en un gran rendimiento—.

Al analizar el recientemente lanzado Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, mi Steam Deck prácticamente jadeaba durante las secuencias con mucha acción o de movimiento rápido, incluso en la configuración más baja. Quizás te rías, pero como señalé en mi reseña, es un juego sorprendentemente impresionante a nivel visual, y fue solo al probarlo en la MSI 8 Claw EX AI+ que realmente pude apreciar la diferencia que marca un hardware más potente. El movimiento era maravillosamente fluido y, a juzgar por el breve tiempo que pasé con los dispositivos portátiles y los comentarios de Intel, también se pueden esperar mejoras en la duración de la batería.

El aumento de rendimiento proviene en gran medida de la tecnología de generación de fotogramas múltiples XeSS 3, que la iGPU Intel Arc puede aprovechar, lo que da como resultado una jugabilidad fluida incluso bajo presión. No pudimos ejecutar nuestra colección habitual de pruebas de rendimiento en el MSI 8 Claw EX AI+, pero estoy ansioso por ver cómo se comparan los números una vez que tengamos un modelo en nuestras manos para pruebas más prolongadas.

Me he aferrado a mi Steam Deck original como si me fuera la vida en ello, y esperaba que me durara al menos uno o dos años más (léase: que aguantara), pero después de probar la MSI 8 Claw EX AI+, no hay duda de que me perderé algo si no me subo a esta nueva ola de dispositivos.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

(Image credit: Future)

Se adapta a la perfección

Hablando de las manos, la Claw 8 EX AI+ presenta mejoras notables en cuanto a ergonomía. Siguiendo el ejemplo de los agarres texturizados al estilo de los mandos de la Asus ROG Ally Xbox X, esta drástica renovación del diseño también incluye joysticks y gatillos con efecto Hall resistentes al drift, así como un D-Pad más preciso y satisfactorio.

Tengo las manos bastante pequeñas y noto que se cansan muy rápido mientras juego en mi Steam Deck (e incluso en mi Nintendo Switch 2…), pero el MSI Claw 8 EX AI+ fue notablemente más cómodo de sostener. No tuve la oportunidad de jugar en la cama como lo hago en casa —eso hubiera sido algo bastante extraño de hacer en un espacio de demostración—, pero espero que, incluso con los codos apoyados, siga siendo bastante cómodo para las muñecas.

MSI claramente ha prestado atención a los comentarios de los usuarios, ya que la retroalimentación háptica ahora se siente más inmersiva y ofrece mayor profundidad, con lo que MSI describe como un «motor lineal de alta gama» que simula la acción en pantalla, en comparación con el vibrado más débil de los modelos anteriores.

Puede que la combinación de colores Void Purple no sea del agrado de todos —ni tampoco los joysticks rodeados de iluminación RGB—, pero personalmente me pareció que lograba un buen equilibrio entre la tecnología elegante y la estética de los gamers.

Es una pena que la pantalla táctil no haya recibido mejoras reales, pero aun así, sus especificaciones de 120 Hz y 8 pulgadas con VRR no están nada mal, y es lo suficientemente brillante y bonita para jugar sobre la marcha.

(Image credit: MSI)

¿Es suficiente como para generar un cambio real?

Teniendo en cuenta que el modelo anterior, el MSI Claw 8 AI+, no salió al mercado hasta 2025, me mostré un poco escéptico cuando supe que una nueva variante llegaría tan pronto; además, con un precio aún sin confirmar que, según los rumores, rondaría los 1500 dólares, parecía difícil de vender hasta el momento en que lo tuve en mis manos.

Las subidas de precios son una cosa; ni siquiera la Steam Deck OLED puede presumir de ser asequible tras una subida de casi el 50 % hace unas semanas (gracias, RAMmageddeon), mientras que la Legion Go 2 Ryzen Z3 Extreme de 2 TB de Lenovo también sufrió una subida de precio astronómica similar en abril. Quién sabe a qué precio saldrá al mercado, y mucho menos si ese precio será sostenible en un futuro cercano.

Tendremos que esperar a que llegue junio para ver cómo se presenta el futuro de los precios de las consolas portátiles para juegos de PC —y, en mi caso, quizás el valor de reventa de la Steam Deck, porque bien podría ser el primero en la fila para conseguir la potente y eficiente consola portátil de MSI.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.