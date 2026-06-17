Con o sin crisis de memoria RAM, la MSI Claw 8 EX AI+ no debería costar ni cerca de 1,800 dólares, pero temo que esto sea apenas el comienzo de una nueva generación de consolas portátiles con precios excesivos

Las consolas portátiles de videojuegos han avanzado mucho desde que Valve lanzó la Steam Deck en 2022, cuando el mercado de las consolas portátiles aún era un nicho muy reducido.

La Steam Deck atrajo a tantos jugadores simplemente por su precio accesible y su rendimiento, ya que podía ejecutar tanto juegos independientes como títulos triple A sin mucha dificultad (con configuraciones gráficas razonables). El dispositivo les ofrecía a los jugadores una forma sencilla de disfrutar de sus bibliotecas de juegos cuando no estaban frente a sus computadoras.

Desafortunadamente, la actual crisis de la memoria RAM, combinada con otras condiciones difíciles del mercado en 2026, no solo ha obligado a Valve a retrasar el lanzamiento de nuevo hardware, sino que también ha incrementado drásticamente el precio de la Steam Deck OLED. Esa consola portátil cuesta ahora 789 $ / 649 £ / 1,199 AU$ y 949 $ / 779 £ / 1,429 AU$ para los modelos de 512 GB y 1 TB, respectivamente.

Latest Videos From Watch full video here:

Sin embargo, hoy no nos enfocaremos en la Steam Deck. En cambio, nuestra atención se ha centrado en la nueva MSI Claw 8 EX AI+, recién salida de la Computex 2026 y que ofrece un rendimiento excepcional en varios de los juegos que probamos. Y, francamente, podría llegar a ser la mejor consola portátil de 2026 en términos de potencia bruta y rendimiento, pero hay un problema enorme: el mismo al que se enfrentó Valve con su Steam Deck OLED.

El precio de la MSI Claw 8 EX AI+ es una broma

(Image credit: Future)

Aunque admito sin problema que la Steam Deck OLED no vale ni de lejos su nuevo precio, el costo de ese dispositivo ni siquiera se acerca al de la MSI Claw 8 EX AI+ en cuanto a lo absurdo que resulta.

La Claw 8 EX AI+ estará disponible en tiendas y en la MSI Store a un precio de 1,799 dólares (alrededor de 1,340 libras esterlinas / 2,540 dólares australianos). Sí, leíste bien. La nueva consola portátil de MSI cuesta casi lo mismo que una Nvidia GeForce RTX 5090 (según el precio de venta recomendado por el fabricante de la GPU, claro está), o dicho de otra manera, la Claw cuesta lo mismo que una computadora de escritorio para juegos completa.

No se puede negar lo increíble que es la nueva consola portátil de MSI, especialmente si se tienen en cuenta las afirmaciones de que su procesador Intel G3 Extreme es un 44 % más rápido a 1080p que el Intel Core Ultra 258V de la MSI Claw 8 AI+. Sobre el papel, la única ventaja que parece carecer en comparación con otras consolas portátiles que están por salir, como la OneXPlayer 3, es una pantalla OLED.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

(Image credit: MSI)

Sin embargo, supongo que es bueno que esta nueva consola portátil Claw aún no cuente con una pantalla OLED, ya que me imagino cuánto más caro sería el dispositivo si la incluyeran. Y, francamente, el precio de 1,799 dólares seguiría sin estar justificado si se incluyera una pantalla OLED.

En pocas palabras, es bastante difícil imaginar a alguien dispuesto a gastar tanto en un dispositivo como este cuando, como ya se ha señalado, con ese dinero puedes conseguir una computadora para juegos completa. De acuerdo, es una consola portátil con mucha potencia y un rendimiento de primera calidad, así que sin duda va a costar más, claro, pero ¿cercana a los $2,000? De ninguna manera.

Es justo señalar que la crisis de la memoria RAM definitivamente ha influido en este precio desorbitado, ya que la escasez ha sumido a todo el mercado de las computadoras en el caos. De todos modos, incluso con la escasez de memoria y otros problemas con los componentes de las computadoras, no creo que la MSI Claw 8 EX AI+ tenga justificación alguna para ser tan costosa como es, y creo que MSI se dará cuenta de ello más pronto que tarde.

También me temo que este no será el único portátil para juegos con un precio excesivamente alto que nos llegará en el futuro.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.