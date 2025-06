¿Eres de los que cuando escuchas juegos portátiles piensa en Angry Birds? De ser así, esto es para ti, pues después de probar la Lenovo Legion Go S de pantalla grande, el primer dispositivo de juego portátil SteamOS de terceros quede enamorado de los juegos AAA, pero en dispositivos portátiles.

Han pasado aproximadamente 72 horas desde que abrí la caja de este sistema de juego portátil de 1 pie de ancho y 1,63 libras de peso (se entrega con un cargador de 65 W, un delgado folleto y un trozo de cartón que se puede doblar para convertirlo en un ingenioso soporte). Desde entonces, he jugado horas a Doom: Eternal, Dave the Diver y CyberPunk 2077. Creo que me he enganchado, como demuestran mis pensamientos sobre tácticas de juego cuando no estoy jugando con la Legion Go S.

El sistema de 599,99 dólares se lanzó la semana pasada, haciendo historia como la primera plataforma SteamOS de terceros fuera del Steam Deck de Valve. Lenovo ya había fabricado anteriormente un sistema Legion Go basado en Windows, que nos gustó, pero nos pareció que seguía teniendo un rendimiento inferior al Steam Deck.

No es que nunca haya probado una de las videoconsolas móviles más grandes. En mi casa tenemos varias consolas Nintendo Switch, y he pasado muchas horas jugando a Animal Crossing, pero la Switch siempre me ha parecido una consola de juegos casual sobredimensionada. Sé que tiene capacidad para juegos AAA, pero nunca fue diseñada para ejecutar estos juegos en su mejor calidad (la Nintendo Switch 2 puede alterar esa ecuación). Al igual que la Steam Deck antes que ella, no esperaría compromisos similares con la Lenovo Legion Go S ejecutando juegos AAA en SteamOS.

¿Por dónde empezar?

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Desembalé el sistema y lo giré en mis manos. Es ligero -poco más de un kilo y medio-, de construcción sólida y muy cómodo de sostener. Observé las rejillas de ventilación a lo largo del borde superior y la rejilla de ventilación que cubre la mayor parte de la parte posterior. El flujo de aire, que entra por la parte inferior y sale con fuerza por el borde superior, se convertiría en un tema constante para el Lenovo Legion Go S.

Los controles serán familiares para cualquier jugador frecuente de consola e incluso para alguien que rara vez juega, como yo.

Este es un dispositivo SteamOS, lo que significa que la instalación de la plataforma y el inicio de sesión en Steam son componentes básicos de la configuración. Llevan unos instantes y sólo hay que hacerlo una vez.

He utilizado Steam en un ordenador de sobremesa con Windows, así que la experiencia de utilizar la plataforma en un dispositivo portátil ha sido, quizás, aún más fácil. Puedo examinar mi biblioteca, instalar rápidamente nuevos títulos y, en general, recorrer todo el sistema con facilidad. SteamOS tiene la precaución de recomendarte que cierres los juegos que ya estés ejecutando si vas a ejecutar uno nuevo.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Como yo no soy un jugador, me he apoyado en mi hija adulta y reportera de videojuegos, Sophie, para que me orientara sobre qué juegos usar. Me sugirió una combinación de juegos casuales o «de píxeles» y unos cuantos títulos triple A para forzar el sistema y también evaluar las diferencias en la duración de la batería.

Siguiendo su sugerencia, instalé Balatro, que me pareció un juego de póquer con elementos de construcción de mazos. Disfruté del juego, pero pronto me di cuenta de que no estaba forzando el sistema. Cabe señalar que, hasta ese momento, no había ajustado ninguna configuración del sistema.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Listo para los mejores AAA

Dentro de mi Lenovo Legion Go S está el AdMD Ryzen Z2 Go personalizado que funciona a unos 4,34 Ghz, 16 GB de memoria, 512 GB de almacenamiento y la GPU AMD Radeon integrada. Esta es ostensiblemente la opción menos potente que el modelo de 899 dólares que cuenta con el AMD Ryzen Z1 Extreme y AMD rDNA 3 Graphics (estad atentos a nuestro análisis). Aun así, quedé satisfecho con el rendimiento que obtuve de mi modelo color Nebula.

Para forzar mi sistema, descargué e instalé Cyberpunk 2077 (es un archivo enorme, así que me llevó un rato). Nunca he jugado al juego, pero sabía que en algún lugar enterrado en el juego de mundo abierto estaba Keanu Reeves (spoiler, nunca lo encontré).

En primer lugar, Cyberpunk 2077 es un fantástico escaparate para la pantalla táctil de 8 pulgadas (1920x1200) del Legion Go S. Las imágenes son claras, brillantes y coloridas. Las imágenes son claras, brillantes, coloridas y, lo que es más importante, la acción es fluida gracias a una frecuencia de refresco de 120 Hz. El detalle es notable, desde el humo y los reflejos hasta el brillo de las gotas de agua sobre la piel.

En busca de Keanu

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Al principio, jugué a la mayoría de mis juegos desenchufado; después de todo, se trata de un sistema de juego portátil. Sin embargo, pronto me di cuenta de que, en cierto modo, Legion Go S solo es «móvil» en el sentido del diseño.

Si juegas a juegos AAA como Cyberpunk 2077, será mejor que tengas a mano el cable de carga USB-C de 65 W porque puede que solo consigas, como yo, 45 minutos de juego repletos de acción. También es posible que quieras llevar tus auriculares.

El Legion Go S admite tanto auriculares con cable, a través de un conector de 3,5 mm, como inalámbricos (Bluetooth). Al principio pensé que querrías usar auriculares por consideración a los que están sentados a tu alrededor. Resulta que los auriculares ayudan a proteger los oídos del fuerte ventilador del sistema.

En un momento dado, me senté junto a mi mujer mientras jugaba a Cyberpunk 2077. Me miró (con amor, estoy casi seguro) y me dijo: «Esa cosa es ruidosa», y supe que no se refería a los sonidos del juego.

Ajustar el rendimiento

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Los sonidos del ventilador se mantuvieron constantes durante las descargas y el juego de todos los juegos AAA. Es bastante fácil reducir los sonidos del ventilador, pero tiene un coste.

En los ajustes del sistema, puedes seleccionar diferentes Perfiles de Rendimiento (o Modos Térmicos). Éstos influyen en el número de vatios utilizados. El modo de bajo consumo o 10W reduce significativamente el ruido del ventilador. El sistema está predeterminado en «Modo personalizado», que le permite elegir entre un rendimiento de 5 W y 40 W según las necesidades. Por eso el sistema hacía tanto ruido durante Cyberpunk 2077: el Lenovo Legion S estaba consumiendo tanta energía como necesitaba para ejecutar el juego.

Probé con una configuración más baja, pero la velocidad de fotogramas bajó tanto que el juego era prácticamente injugable.

Sophie me recomendó que cambiara las cosas y viera cómo se las apañaba el Lenovo Legion Go S con SteamOS con un juego de píxeles como Dave the Diver. Nunca había oído hablar del juego, pero me pareció bastante sencillo: eres un buzo que ayuda a llevar un restaurante de sushi. La historia es más que eso, y hay un montón de desafíos incorporados, pero me quedé prendado de inmediato de la mecánica de buceo y pesca (y del agotador servicio del restaurante).

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future)

Jugué a este desafiante pero entretenido juego durante aproximadamente una hora y cuarenta minutos con la batería y noté, como era de esperar, que apenas había ruido de ventilador.

A continuación, pasé a Doom: Eternal de 2020. Mi historia con Doom se remonta décadas atrás. Jugué al original en los 90 y me encantó, pero había perdido el contacto. Este nuevo juego tenía poco que ver con el clásico que yo conocía. Es un mundo denso y ricamente construido, lleno de monstruos empeñados en matarte. Mi instalación está configurada para mostrar la velocidad de fotogramas y, aunque me informaba de un máximo de unos 20 FPS, la jugabilidad me pareció buena.

Me fue bastante bien, aunque me quedé atascado en la aldea de Khalim y, sí, jugué a pesar del fuerte ruido del ventilador. La duración de la batería fue superior a la de Cyberpunk 2077, pero este es otro juego al que probablemente querrás jugar conectado. Por cierto, el USB-C de 1,8 m se enchufa en la parte superior del sistema, lo que significa que no estorba cuando tienes el Legion Go S sentado en el regazo; bien hecho, Lenovo.

Estamos perdidos

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

También instalé y jugué al más reciente Doom: Dark Ages. Los gráficos son impresionantes en el sistema, pero también me he topado con un problema que surgió durante mi segunda ronda de Cyberpunk 2077: crujidos de audio.

Al parecer, no se trata de un problema de los altavoces. Escuché el mismo tipo de estática a través de mis auriculares Bluetooth. Es molesto, pero no arruina por completo el juego. Una rápida búsqueda en Internet reveló que el ruido «crepitante» en Cyberpunk 2077 en Steam es un problema conocido, pero sin una solución clara.

La buena noticia es que un reinicio completo del sistema parece haber solucionado el problema de audio en Cyberpunk 2077 y Doom: The Dark Ages. No sé si se trata de una solución completa, pero si experimentas un problema similar, te recomiendo que reinicies todo el sistema.

Puede que te preguntes si la Legion Go S de Lenovo, que ejecuta SteamOS, vale 150 dólares más que la Nintendo Switch 2. Al no haber probado ese sistema, no puedo asegurarlo, pero lo que sí sé es que este sistema es una consola de juegos AAA sin compromisos en un paquete portátil. Eso es suficiente para mí.

Ahora, si no os importa, tengo que volver a CyberPunk 2077; sé que Keanu está por aquí.