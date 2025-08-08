Unitree A2 es un nuevo robot cuadrúpedo.

Es súper rápido.

El A2 puede soportar una carga de hasta 100 kg.

Si alguien estuviera buscando un robot para protagonizar una película de acción y no quisiera un humanoide (o a Arnold Schwarzenegger), podría contratar al nuevo Unitree A2. Este robot cuadrúpedo puede correr, saltar, trepar, bajar corriendo por colinas, dar volteretas, transportar cargas pesadas y, sí, como se muestra en el video promocional, romper una placa de vidrio. Lo único que falta aquí es la banda sonora de una película de acción taquillera.

Con una velocidad máxima de 18 km/h, el nuevo A2 es todo un hito en el ámbito de los cuadrúpedos, ya que supera al robot estándar Robo Dynamics Spot en casi 13 km/h.

El modelo A2 Stellar Explorer que aparece en el video está diseñado para todo tipo de terrenos accidentados y desiguales. Su altura de paso de 30 cm le ayuda a saltar rocas y subir escaleras con facilidad. También se siente cómodo con pendientes de 45 grados, tanto ascendentes como descendentes.

Aunque carece de cabeza o de cualquier característica que pueda ayudar a antropomorfizarlo fácilmente, puede «ver». Este cuadrúpedo de aspecto extraño utiliza LiDAR delantero y trasero para monitorizar su entorno y realizar ajustes sobre la marcha.

En el video, el A2 no da todos los pasos correctamente, pero ni siquiera un tropiezo, una caída o un vuelco parecen detener los 12 motores de alta densidad del propulsivo A2.

Unitree Introducing | Unitree A2 Stellar Explorer - YouTube Watch On

También está preparado para transportar cargas pesadas. En el video, un hombre adulto se sube a la espalda del A2, demostrando su capacidad máxima de carga de 100 kg. En movimiento, puede transportar una mochila de 11 kg.

Aunque Unitree no especifica la duración de la batería, el A2 viene equipado con una batería de 9000 mAh y la opción de una batería doble de 18 000 mAh. En el video, transporta una carga útil de 30 kg durante más de 3 horas a lo largo de casi 13 km.

En cuanto a su preparación para el aire libre, el A2 tiene una clasificación IP56, lo que significa que puede soportar un chorro de agua, y suponemos que eso también incluye una tormenta. Sin embargo, no parece que pueda soportar ningún tipo de inmersión en agua.

El precio y la disponibilidad aún no se han fijado, pero Unitree se ha situado por debajo de la media del sector en lo que respecta al precio. Veremos si el A2 se ajusta a ese modelo.