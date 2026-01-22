AMD revela el precio y la disponibilidad de la nueva "RYZEN 7 9850X3D"

La espera está a punto de terminar, el nuevo procesador de escritorio de próxima generación del "Team Red", el AMD Ryzen 7 9850X3D, estará disponible para la venta a partir del 29 de enero con un precio de venta sugerido de $499 USD.

A continuación te compartimos lo que debes saber sobre el AMD Ryzen 7 9850X3D:

Basándose en el legado del 9800X3D, el Ryzen 7 9850X3D presenta una mejora de +400MHz en el boost clock, haciendo que el procesador para juegos más rápido del mundo sea aún más rápido.

El Ryzen 7 9850X3D ofrece hasta un 27% de mejora promedio en el rendimiento de juegos frente al Intel Core Ultra 9 285k.

Gracias a la tecnología 3D V-Cache de segunda generación, no se requiere memoria de alta frecuencia. En un promedio de más de 30 juegos, la diferencia de FPS entre DDR5-4800 y DDR5-6000 fue menor al 1%.