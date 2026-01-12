CES 2026: Olvídate de los robots, estas son las mejores innovaciones informáticas

La sala de exposiciones del CES suele ser un lugar alocado y aparentemente sin reglas, donde se pueden encontrar bicicletas eléctricas y aspiradoras junto a robots bailarines y tecnología de belleza. Aunque la feria intenta clasificar a todos los proveedores en áreas específicas, los límites suelen ser difusos y es fácil perderse durante días en los pasillos del Centro de Convenciones de Las Vegas o del Venetian Expo.

Aunque las exhibiciones más sensacionales acaparan la mayoría de los titulares, la CES sigue siendo fundamentalmente una feria de electrónica de consumo. Por supuesto, la mayoría de los asistentes quedan deslumbrados por las diversas versiones del perro robot de Boston Dynamics y los coches autónomos, pero aún así se pueden encontrar algunas joyas de diversas innovaciones informáticas, desde cascos de realidad virtual y realidad aumentada hasta pantallas holográficas y conceptos de diseño extravagantes.

Después de varios días deambulando por la sala de exposiciones de la CES, estos son los aspectos más destacados de la informática en la CES 2026.

Gafas/lentes de realidad aumentada Asus ROG XREAL R1

Las gafas/lentes de realidad aumentada ROG XREAL R1 podrían haberse perdido fácilmente entre la avalancha de productos que Asus presentó en el CES de este año, pero son tan excepcionalmente geniales que destacaron de todos modos.

Asus ya había presentado gafas de RA anteriormente, pero la nueva versión colaborativa XREAL incluye una base de control ROG que permite cambiar fácilmente entre las entradas de los dispositivos en las gafas. Así, puedes cambiar entre tu PC, tu consola de videojuegos o tu dispositivo portátil con un solo clic. Se acabó el tener que lidiar con cables incómodos o emparejamientos Bluetooth.

Aparte del ROG Control Dock, las gafas R1 cuentan con la misma calidad de fabricación premium por la que XREAL es conocida, con pantallas OLED de Sony de 0,55 pulgadas y 1920 x 1080 píxeles, con un brillo máximo de 700 nits y un campo de visión de 57 grados. Esto convierte a las ROG XREAL R1 en una versión de las gafas XREAL One Pro con la marca Asus.

OneXPlayer Sugar 1 dispositivo portátil

Siempre se puede confiar en que OneXPlayer presente algunos dispositivos portátiles extravagantes, y este año no ha sido diferente. El OneXSugar Sugar 1 es una computadora portátil para juegos con doble pantalla que se puede convertir entre un diseño de pantalla única o doble, y las palancas del controlador pueden incluso girar para obtener una configuración al estilo de la Nintendo DS.

Esto significa que el OneXSugar Sugar 1 podría convertirse en el dispositivo portátil insignia para la emulación de Nintendo DS, ya que los dispositivos tradicionales de una sola pantalla suelen tener dificultades para adaptarse a la forma en que se diseñaron los juegos de DS para utilizar la doble pantalla en el juego.

Por supuesto, las especificaciones técnicas reales del dispositivo portátil OneXSugar Sugar 1 dejan mucho que desear. Equipado con un procesador Qualcomm Snapdragon G3 Gen 3, el OneXSugar tendrá dificultades para ejecutar juegos más modernos. La OneXSugar Sugar 1 existe más como prueba de concepto que como dispositivo de consumo completo, aunque está en el mercado. Pero lo bueno de la Sugar 1 no es lo bien que funciona, sino lo que representa.

Y yo estoy aquí para ver la evolución continua del mercado de las PC portátiles para juegos, porque es uno de los pocos aspectos realmente emocionantes de los juegos modernos.

Mando arcade HyperX Clutch Tachi sin palanca para Xbox

Los controladores arcade son cada vez más sofisticados, y el controlador arcade HyperX Clutch Tachi Leverless para Xbox y PC podría ser el más sofisticado de todos.

Además de tener un nombre demasiado largo, el Clutch Tachi también cuenta con interruptores TMR para entradas ultrarrápidas, teclas totalmente asignables, RGB personalizable, patas ajustables y archivos de código abierto para personalizar la placa frontal y los botones a juego con tu máquina recreativa favorita.

Wacom MovinkPad

Wacom es un estándar en la industria para artistas digitales e ilustradores, aunque la mayoría de los profesionales se decantan por la línea Cintiq de tabletas para artistas de Wacom en lugar de la Wacom One, más básica. Si bien la empresa es conocida por sus pantallas para artistas, las tabletas son cada vez más populares como solución de arte digital, y así nació la Wacom MovinkPad.

Se trata de una tableta Android pequeña y ligera con el software de estudio personalizado de Wacom preinstalado, aunque al ser un dispositivo Android, puedes cargar las aplicaciones de diseño que prefieras.

Aunque es probable que el iPad Pro de Apple siga reinando como la tableta para artistas por excelencia por ahora, siempre es bueno ver algo de competencia en este ámbito. Además, los lápices de Wacom son algunas de las mejores opciones del mercado. Y, ¿a quién no le gusta una buena colaboración con Evangelion?

Arkalink One

Arkalink One es un accesorio de expansión para juegos de rol de mesa que puede mejorar tu experiencia de juego con animaciones controladas por voz y opciones de personalización basadas en aplicaciones para las animaciones en pantalla. Tiene una placa frontal magnética que puedes cambiar, o imprimir en 3D opciones personalizadas para que se adapten a tu juego y al estilo de tu personaje.

Ya sea para llevar un registro de las estadísticas y los espacios para hechizos, como parte del terreno de juego o como accesorio digital, Arkalink One tiene múltiples usos. En combinación con el software Arca Studio para resúmenes y grabaciones de sesiones, es el tipo de accesorio de D&D que podría ser un salvavidas para los grupos con una pésima gestión de horarios.

Carcasa Hyper HyperDrive Next USB-4 V2 M.2 PCIe

Las carcasas PCIe son difíciles de hacer interesantes. Es una caja en la que se coloca una unidad y se deja que haga su trabajo.

Lo que hace que la carcasa HyperDrive Next USB-4 V2 sea fascinante son sus especificaciones técnicas. Con velocidades de 80 Gbps, expansión PCIe modular, protección IP55 y 25 W de potencia, es una de las mejores carcasas para unidades en términos de flexibilidad, facilidad de uso y durabilidad. Además, se puede utilizar para algo más que SSD. Si lo desea, puede utilizar HyperDrive para añadir un acelerador M.2 AI a su computadora portátil o de escritorio sin necesidad de renovar completamente la CPU.

Sharp Poketomo

Los dispositivos de compañía con IA tuvieron mucho éxito en el CES de este año. Y para las personas que viven en departamentos que no admiten mascotas o que tienen un estilo de vida que no les permite tenerlas, entiendo el atractivo de tener un compañero virtual. Pero muchos de los otros robots de compañía con IA parecen Furbies cyberpunk.

El Sharp Poketomo es un pequeño y adorable compañero con IA que no parece que vaya a aparecer en mis pesadillas. El robot compañero expresa sus sentimientos a través de LED y sonidos, pero su cara bonita y su pequeño cuerpo de 12 cm lo hacen muy agradable a la vista. También es fácil de llevar, viene con ropa bonita y hay toda una comunidad en línea dedicada a crear más ropa bonita para estos pequeños compañeros con IA de una manera que resulta sana y nada espeluznante, lo cual es más de lo que puedo decir de la mayoría de los demás robots compañeros con IA que hay en el mercado.

MSI Claw 8 AI+ Glacier Blue

Técnicamente, el Claw 8 AI+ no es un producto nuevo. Se ha podido ver en varias ferias desde que se presentó en Computex en 2024, pero para la feria de este año, MSI ha sacado una nueva gama de colores para su aclamado dispositivo portátil Claw 8 AI+.

Aunque no suelo perder el tiempo en un resumen del CES hablando de un producto antiguo, lo cierto es que estoy aburrido de la misma tecnología en negro, blanco y plateado. Es popular, pero también aburrida. Por eso me gustaría reforzar la decisión de MSI de apostar por colores atrevidos en la gama Claw. Quiero más hardware para juegos en azul, morado y verde neón, gracias.