Ya puedes generar videos de OpenAI Sora de forma gratuita en iOS y Android, pero solo si usas Microsoft Bing

Ahora puedes crear videos de Sora AI en la aplicación Bing en dispositivos móviles

Obtendrás 10 créditos, pero puedes ganar más buscando con Bing

Los videos son en formato vertical y de cinco segundos de duración, y próximamente se añadirán más formatos.

¿Recuerdan Bing, el intento de Microsoft de competir con el poderoso Google en búsquedas? Hay que admitir que lo habíamos olvidado por completo hasta que el último truco de Microsoft para recuperar su relevancia nos sorprendió: ¡añadió la creación de videos con Sora AI a la app de Bing para iOS y Android, gratis!

Dado que normalmente necesitarías ser un suscriptor de ChatGPT Plus (que cuesta $20 dólares al mes) para obtener acceso a Sora, es una oferta bastante buena.

Sin embargo, al revisar las letras pequeña, se observan algunas restricciones. Al principio, obtienes 10 créditos de "creaciones rápidas", y cada vez que creas un video con Bing Video Creator, acumulas un crédito.

Con los créditos rápidos o fast credits, tu video se creará en tan solo unos minutos. Una vez que se acaben, pasarás a la velocidad estándar. Estándar significa que Bing tardará aproximadamente varias horas por video en generar cualquier cosa.

Curiosamente, los "créditos rápidos" no se renuevan automáticamente cada mes, sino que puedes ganar más si buscas utilizando el motor de búsqueda Bing.

Microsoft ha producido un video para mostrarle cómo funciona Bing Video Creator:

Introducing Bing Video Creator - YouTube Watch On

Usando Bing Video Creator

Para utilizar Bing Video Creator debes usar la aplicación Bing en el móvil, disponible en App Store y Google Play Store.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Una vez que esté en ejecución, simplemente toca el ícono de aplicaciones en la esquina inferior derecha de la pantalla de Bing para acceder a todas las aplicaciones que contiene. Luego, toca "Creador de Videos".

Luego puedes escribir un prompt para tu video. Obviamente, cuanto más descriptivos sean los prompts, mejor será el video, pero para probarlo, probamos algo muy simple: "Un tigre merodeando por la selva" y presionamos el botón "Crear".

Un par de minutos después, teníamos nuestro video de IA de cinco segundos. Y solo usamos uno de los créditos de "creaciones rápidas".

Pudimos compartir el video usando todos los métodos habituales en el iPhone, y el archivo de video que produjo solo pesaba 7 MB. Los videos creados con Bing Video Creator duran cinco segundos y se pueden crear en formato 9:16, con el formato 16:9 "próximamente".

Aquí lo tienes:

A diferencia del creador de videos Veo 3 AI de Google, lanzado recientemente , no se pueden sincronizar las voces en los videos de Sora, por lo que no se pueden crear videos de personas diciendo cosas, aunque seguramente OpenAI no tardará en añadir esta función a Sora. Tampoco parecía haber forma de añadir sonido a los videos en Bing.

Todos sabemos que Microsoft mantiene una larga alianza con OpenAI, lo que significa que Copilot funciona con el motor de búsqueda ChatGPT. Esto, en ocasiones, permite acceder a funciones premium que normalmente se pagan a través de ChatGPT.

La incorporación de Bing Video Creator es otra ventaja bienvenida de este acuerdo, incluso si actualmente solo está disponible en dispositivos móviles; sin embargo, Microsoft dice que pronto estará disponible una versión de escritorio.

Oara ganar más créditos

Lo más interesante de la nueva herramienta es cómo obtener créditos de "creación rápida". Para obtener más, puedes canjear 100 puntos Microsoft Rewards por un solo crédito. Puedes obtener estos puntos de recompensa buscando con Bing en tu ordenador o móvil, navegando con el navegador Edge o jugando en la consola Xbox, siempre que hayas iniciado sesión con tu cuenta Microsoft.

Por ejemplo, puedes ganar cinco puntos con una sola búsqueda en Bing, tanto en tu móvil como en tu PC. Así, cuanto más busques con Bing, más videos de Sora podrás crear.

Ofrecer créditos de video de Sora por buscar en Bing es una estrategia ingeniosa de Microsoft, y quién sabe, quizá ahora sí le prestes atención a Bing.