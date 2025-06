Google planea que su IA escriba tus correos electrónicos por ti

Google DeepMind está construyendo un asistente de correo electrónico con IA

La IA responderá automáticamente a los mensajes con la voz y el estilo propios del usuario.

El asistente clasificará y organizará las bandejas de entrada para ayudar a reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas

¿Apoco no odias despertar por la mañana, apagar el despertador de tu smartphone y encontrarte con una avalancha de correos sin responder? Pronto esto podría dejar de ser un problema

Olvídate de responderlos, el mero hecho de clasificarlos todos y determinar cuáles necesitas responder y con qué rapidez, puede consumirte un día entero. El CEO de Google DeepMind, Demis Hassabis, cree que la IA debería encargarse de organizar y responder, y él y su equipo tienen un plan para integrar un robot secretario virtual en tu bandeja de entrada para que nunca más tengas que arrastrarte entre propuestas de ventas irrelevantes y notificaciones innecesarias de LinkedIn.

El correo electrónico es el tesoro mágico por excelencia con una oscura maldición adjunta. La milagrosa comunicación instantánea en todo el mundo está lastrada por el spam, las exigencias nocturnas de acción inmediata de un jefe y el temido botón accidental de responder a todo. Hassabis cree que la IA puede restaurar las partes buenas del correo electrónico encargándose de todas las «tareas mundanas» y recomendando respuestas en lugar de dejarte lleno de desesperación ante tu cuenta de tres dígitos sin leer.

Hassabis dijo a los asistentes al reciente SXSW de Londres que pagaría mucho dinero para acabar con la actual tiranía de la bandeja de entrada. Y no en un futuro lejano. DeepMind está trabajando para que las bandejas de entrada del correo electrónico sean autogestionables, capaces de clasificar los mensajes entrantes, decidir cuáles son importantes y redactar respuestas que suenen como tú. Así, el próximo correo molesto no solo no te encontrará bien, sino que no te encontrará hasta que la IA elabore una respuesta para que la apruebes.

Desde el punto de vista del marketing, es un enfoque brillante. Mucha gente preocupada con razón por algunas de las implicaciones de la IA podría tener debilidad por esta tecnología si le permite dedicar un par de horas a la semana al trabajo productivo (o incluso a ver a su familia).

La utopía del correo electrónico con IA

Hassabis describió su visión de un «asistente universal de IA» que puede ser proactivo y lo suficientemente inteligente como para actuar en tu nombre. En lugar de darle regularmente órdenes y explicarle tus prioridades, la IA aprenderá observando cómo tratas una serie de correos electrónicos y, tal vez, una descripción general de tu actitud ante distintos tipos de mensajes. No sólo sabrá cómo respondes a los correos, sino también cuáles ignoras a propósito y cuáles simplemente no sabes cómo contestar.

Un asistente de IA de ese calibre «te da más tiempo y quizá protege tu atención de otros algoritmos que intentan captar tu atención», afirma Hassabis. «Creo que realmente podemos utilizar la IA al servicio del individuo». »

Ese es el panorama a largo plazo. Por ahora, Hassabis dice que podemos esperar herramientas de IA que sepan cuándo decir: «Gracias por el seguimiento. Le echaré un vistazo y me pondré en contacto contigo». Y cuándo hacer clic inmediatamente en eliminar. Todos agradeceríamos una IA que nos llevara a la bandeja de entrada cero sin perder la cabeza.