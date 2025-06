¡Toma nota! Google Photos, la galería que gestiona todas las imágenes, da acceso a herramientas de edición de IA de Google, ofrece potentes opciones de copia de seguridad y mucho más, tiene novedades.

Esta humilde aplicación de gestión de fotos fue fundamental para el lanzamiento del Google Pixel en 2016, con Google prometiendo almacenamiento ilimitado para el modelo OG hasta el Pixel 5. Esa ventaja terminó en 2021 con el lanzamiento del Pixel 6, pero Google Photos sigue siendo una de las mejores formas de gestionar tu colección de imágenes, tanto si usas Android como iPhone.

Google Photos se lanzó en 2015 y recientemente celebró su décimo aniversario, y una vez que te metes en la piel, ofrece mucho más de lo que podrías pensar. Estas son algunas de las mejores funciones que debes utilizar.

Antes de empezar, aquí tienes un poco de terminología de Google Photos para que sepas de qué estoy hablando:

Recuerdos : se trata del carrusel situado en la parte superior de la página Fotos que muestra imágenes y colecciones recientes o de hace algún tiempo.

: se trata del carrusel situado en la parte superior de la página Fotos que muestra imágenes y colecciones recientes o de hace algún tiempo. Fotos : en la pestaña de la parte inferior, se muestran todas las imágenes que tienes en Google Photos, desde la nube y desde tu dispositivo.

: en la pestaña de la parte inferior, se muestran todas las imágenes que tienes en Google Photos, desde la nube y desde tu dispositivo. Colecciones : se trata de una pestaña en la que se agrupan y organizan las imágenes, incluidos álbumes, capturas de pantalla, personas y mascotas, lugares, etc.

: se trata de una pestaña en la que se agrupan y organizan las imágenes, incluidos álbumes, capturas de pantalla, personas y mascotas, lugares, etc. Momentos: se trata de álbumes generados automáticamente, a menudo basados en eventos, como unas vacaciones.

1. Descubre el poder de Magic Editor

(Image credit: Future / Chris Hall)

Puede sonar obvio, pero es una de las mayores características de Google Photos. Magic Editor se introdujo en 2023 en el Pixel 8 y desde entonces se ha extendido a Google Photos en otros dispositivos, incluido el iPhone. Estás limitado a 10 guardados al mes - o necesitas un plan Premium Google One, que te da guardados ilimitados.

Magic Editor te da acceso a una serie de herramientas de edición que son realmente potentes. Entre ellas se incluyen la eliminación y sustitución de fondos y la mejora específica de elementos como el cielo o el agua. Puede eliminar y sustituir objetos mediante IA generativa y cambiar el encuadre o el estilo de una imagen. Algunas de estas herramientas se han limitado a los dispositivos Pixel, pero eso cambiará en el futuro.

La mejor manera de experimentar Magic Editor es jugar con él. La interfaz de usuario original es un poco estrecha, pero habrá una actualización de Google Photos en los próximos meses que hará que las funciones sean universales para todos los usuarios y cambiará la interfaz para que sea más lógica y fácil de usar. Es realmente potente, así que dale una oportunidad.

2. Compartir mediante un código QR

(Image credit: Future / Chris Hall)

Esta reciente adición está llegando a los usuarios y se basa en la experiencia de uso compartido de Google Photos. Si tienes una colección de fotos, ya sea un álbum creado por ti o uno de los Momentos que Google crea automáticamente en función de los acontecimientos, puedes compartirla con un solo toque.

Cuando aparece la tarjeta para compartir en la parte inferior de la pantalla, tienes una amplia gama de opciones: puedes crear un enlace, compartir en plataformas como Facebook o compartir con otra persona como un álbum de Google Photos, pero el código QR proporciona un nuevo nivel de comodidad.

Básicamente, te permite dar acceso instantáneo a esas imágenes a cualquier persona de tu entorno. Supongamos que te has ido de fin de semana y has hecho un montón de fotos: no hace falta que las pases todas al grupo de WhatsApp, basta con que los que quieran tus fotos escaneen el código QR.

O, si alguien echa en falta el código QR, también puedes simplemente volcar un enlace en el grupo de WhatsApp, en lugar de enviar todas esas fotos individuales.

3. Limpien sus caras

(Image credit: Future / Chris Hall)

Una de las mejores características de Google Fotos es que sabe quién es cada persona. Bueno, tendrás que decirle quiénes son, pero una vez que lo hagas, Google Photos te facilitará la búsqueda de esa persona o animal. Puedes crear álbumes de personas o sacar rápidamente fotos de una persona concreta, lo que siempre es genial para compartir fotos embarazosas cuando la conversación lo requiere.

Pero a veces Google no reconoce bien a alguien. Me he dado cuenta de que esto ocurre con ángulos extraños, elementos como sombreros o gafas que se interponen, o cuando hay un gran rango de edad. Accede a Colecciones > Personas y mascotas y encontrarás a todas las personas etiquetadas. Pulsa sobre una persona y se abrirá la galería completa de ese individuo.

En la parte inferior de la página aparecerá una ventana emergente con más sugerencias para esa persona. Cuanto más aclares, mejores serán las selecciones para ese individuo. Esto funciona bien con personas que aparecen en muchas de las fotos que haces, como amigos y familiares.

4. Bloquea a tu ex de los recuerdos de Google Photos

(Image credit: Future / Chris Hall)

Fue fantástico, pero ahora se acabó. Lo último que necesitas es que Google Photos te eche en cara a esa persona a través de Recuerdos. Tal vez llores, tal vez hagas algo estúpido como enviarles un DM o tal vez simplemente te enfades. No tienes por qué eliminar a esa persona, sino que puedes gestionar a quién ves y cuándo.

Abre Google Photos/Fotos y ve a Configuración > Preferencias > Recuerdos. Allí encontrarás la opción de Mostrar menos o Bloquear, dependiendo de cuánto no quieras ver de esa persona.

También puedes acceder a Personas y mascotas, pulsar sobre una persona y abrir el menú de la esquina superior derecha. A continuación, selecciona Ocultar cara de los recuerdos.

Hablando en serio, hay muchas razones por las que podrías querer ocultar una cara -incluidas las mascotas- de los Recuerdos, y así es como podrás hacerlo para evitar esos momentos desencadenantes.

5. Dar acceso a bae a tus fotos

(Image credit: Future / Chris Hall)

Si quieres compartirlo todo, puedes optar por compartir tus Google Photos con una persona especial. Gulp.

Así es, puedes conceder acceso para que esa persona especial pueda ver tus fotos sin necesidad de compartirlas constantemente. Esto facilita las cosas si siempre estáis haciendo cosas juntos.

Puedes establecer parámetros para que esa persona no tenga acceso a todas las fotos que hayas hecho con Google. Eso incluye establecer una fecha "desde", pero también puede (y es más útil) incluir fotos de personas concretas.

Eso significa que puedes compartir todas las fotos que hagas de esa persona, o todas las fotos en las que aparezcan tus hijos, que es donde esto resulta realmente útil. Desde Google Photos, toca el "+" en la parte superior de la pantalla para Crear y, a continuación, toca Compartir con un compañero.

Google pone un recordatorio en la página de que la persona con la que estás compartiendo podrá ver dónde se tomaron esas fotos.

Esta no es la única opción para compartir automáticamente. Accede a Personas y mascotas, toca una persona o mascota para abrirla y selecciona Compartir como álbum. Las nuevas fotos de esa persona se añadirán automáticamente a ese álbum y serán accesibles para quien las comparta. De nuevo, esto es útil para compartir fotos de los niños con toda la familia.

6. Encuentra tus fotos en un instante

(Image credit: Future / Chris Hall)

La búsqueda en Google Photos es potente y lo ha sido durante mucho tiempo. Solo tienes que pulsar la opción de búsqueda de la aplicación y podrás encontrar casi cualquier cosa. Puedes buscar tu coche, marcas de coches o incluso partes de un coche.

Puedes añadir términos de búsqueda adicionales para acotar las cosas, como "salchichas en diciembre" si quieres encontrar ese cacharro digno de mención que te comiste en el mercado navideño. Algunas búsquedas compuestas se vuelven un poco dudosas a medida que te desplazas por la página, pero buscar en Google Photos hace que sea difícil no encontrar la foto que buscas.

Esto también se integra en Géminis a través de Ask Photos. Aunque esta función está limitada actualmente a los usuarios de EE.UU., significa que puedes utilizar Géminis para buscar y encontrar directamente fotos en tu teléfono.

Si quieres acelerar la búsqueda general en Google Photos, toca dos veces el icono de búsqueda y accederás directamente a la barra de búsqueda. A continuación, puedes utilizar la voz tocando el micrófono para decir lo que quieres ver. Sin embargo, esto no funciona en iOS.

7. Encuentre sus capturas de pantalla

(Image credit: Future / Chris Hall)

Todos hacemos montones de capturas de pantalla por muchas razones. Las capturas de pantalla son tan prolíficas que Google ha creado su propia aplicación Capturas de pantalla para el Pixel 9. Pero, ¿y si no tienes un Pixel 9? Entonces que no cunda el pánico, porque Google Fotos ya está clasificando tus capturas de pantalla por ti.

Entra en Colecciones, desplázate por la página y encontrarás la opción Capturas de pantalla. Hey presto, aquí están todas tus capturas de pantalla, por si quieres encontrar ese detalle que te perdiste.

Espera, ¿qué es lo que dices, que no se pueden buscar como en la aplicación Capturas de pantalla de Pixel? Pues sí que lo son. Solo tienes que dirigirte a la función de búsqueda de Google Photos y escribir lo que buscas. ¿Tarjeta de embarque? Compruébalo (recuerda seleccionar Más reciente). ¿Recetas? Compruébalo. Ya te haces una idea.

8. Controle sus copias de seguridad

(Image credit: Future / Chris Hall)

Google Photos es famoso por hacer copias de seguridad de todas tus imágenes en la nube y darte acceso a todas esas fotos que has hecho en el pasado. Cabe destacar que cuando inicies sesión en un nuevo teléfono Android, se te pedirá que hagas una copia de seguridad de tus imágenes mediante Google Photos; sólo tienes que seleccionar la cuenta que deseas utilizar.

Esto es muy importante, porque si eliges la cuenta equivocada, acabarás con tus fotos en lugares diferentes. Si pierdes el acceso a esa cuenta, por ejemplo, porque es una cuenta de trabajo, también perderás el acceso a esas imágenes.

En Google Photos, ve a Configuración de Fotos > Copia de seguridad. Aquí podrás confirmar a qué cuenta estás realizando la copia de seguridad y cuántos datos está utilizando Google Photos en ese momento. También puedes controlar la calidad de la copia de seguridad, y si la copia de seguridad se realiza sobre datos y en itinerancia, o no.

También puedes controlar las carpetas de las que se hace copia de seguridad, incluyendo si quieres que se incluyan cosas como capturas de pantalla, así como si se hace copia de seguridad de las carpetas del dispositivo. Así es como los usuarios de Android pueden eliminar las imágenes de WhatsApp de su copia de seguridad de Google Photos, si así lo desean.

9. Saltar a la gran pantalla

(Image credit: Future / Chris Hall)

Llámame anticuado, pero a veces las fotos se ven mejor en pantalla grande. Acceder a Google Photos desde el navegador es fácil y tiene muchas ventajas, sobre todo si quieres utilizar tus imágenes en otro sitio, pasarlas a Photoshop para editarlas más en serio o colocarlas en aplicaciones de escritorio.

Sólo tienes que ir a photos.google.com y listo. Si has iniciado sesión en tu cuenta de Google, podrás acceder directamente. No dispones de todas las opciones que ofrece la aplicación para móviles (por ejemplo, no tienes acceso a Magic Editor), pero sí de las opciones de edición básicas.

Ten en cuenta que si eliminas una imagen mientras la ves en la pantalla grande, Google eliminará esa imagen de tu cuenta, incluidos todos tus dispositivos móviles.