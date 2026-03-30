Se han filtrado más imágenes del DJI Osmo Pocket 4, y parece que su lanzamiento es inminente

Aparecen nuevas imágenes y un video del DJI Osmo Pocket 4

Parece que la cámara saldrá al mercado el 20 de abril

Se esperan varias mejoras, entre ellas una mayor duración de la batería

En las últimas semanas hemos visto muchas filtraciones sobre la DJI Osmo Pocket 4, y ahora han aparecido en la red una nueva tanda de imágenes sin verificar de esta cámara para vlogs, además de indicios de que el dispositivo saldrá a la venta el lunes 20 de abril.

El minorista colombiano DroneTech ha publicado fotos y un video del DJI Osmo Pocket 4 en sus redes sociales (vía Notebookcheck), además de insinuar esa fecha. Aunque no podemos confirmar que las publicaciones muestren realmente la cámara, parece ser la auténtica.

Las descripciones que acompañan a las imágenes y el video (vía Google Translate) mencionan video de alta calidad, estabilización inteligente y un Creator Combo, lo que coincide con el nombre de uno de los paquetes que recibimos con la DJI Osmo Pocket 3.

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Echa un vistazo a nuestra reseña del DJI Osmo Pocket 3 y verás que nos impresionó mucho el modelo actual: lo describimos como una «cámara 4K líder en su clase» capaz de ofrecer "una calidad de video increíble y hermosas escenas a cámara lenta".

¡Luces, cámara, acción!

👉Here’s the first sign of preparations for the launch of the Osmo Pocket 4🤭 pic.twitter.com/dsol2zAnNOMarch 27, 2026

Esperamos que el DJI Osmo Pocket 4 se lance a nivel mundial: aunque los nuevos productos de DJI están ahora prohibidos en EE. UU., todo apunta a que esta cámara recibió la aprobación reglamentaria con suficiente antelación como para que aún pueda salir a la venta.

Las mejoras que esperamos son una pantalla más brillante, mayor autonomía de la batería entre cargas y un ligero cambio en el diseño. También se esperan mejoras en cuanto a la calidad de video, aunque los detalles de estas mejoras aún no están claros.

Gracias a filtraciones anteriores, también hemos visto algunos de los accesorios que acompañarán al DJI Osmo Pocket 4 —incluida una luz LED que se puede colocar en la parte superior de la cámara— y se ofrecerán nuevamente múltiples opciones de paquetes.

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También se ha hablado de una versión Pro del dispositivo que vendría con una cámara adicional y, sin duda, un precio más elevado. No hemos escuchado ningún rumor sobre el precio, pero el DJI Osmo Pocket se lanzó originalmente por 519 $ / 489 £ / 849 AU$.

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