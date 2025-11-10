Nueva filtración muestra la nueva DJI Osmo Pocket 4 en acción antes de su lanzamiento oficial

Apareció otra filtración de la DJI Osmo Pocket 4

Muestra la parte trasera de la cámara de vlogging en acción

El lanzamiento oficial no debería tardar mucho

Esperamos ver bastantes productos nuevos de DJI en las próximas semanas, incluida la cámara para vlogging DJI Osmo Pocket 4 ; y ahora una nueva filtración de imágenes ha mostrado el dispositivo en acción en entornos reales, antes de su presentación oficial.

Esta filtración proviene de The New Camera (vía Notebookcheck ) y parece mostrar la nueva cámara junto al modelo actual. Posiblemente se trate de una prueba de rendimiento o una sesión fotográfica promocional del producto.

¿Qué nos revela la imagen sobre el sucesor de la DJI Osmo Pocket 3? No mucho que no sepamos ya por filtraciones anteriores, incluyendo que el nuevo modelo tendrá un diseño más delgado y refinado.

Si bien la cámara aún no anunciada parece más alta que el modelo al que reemplaza en esta toma, el ángulo desde el que se tomó la fotografía y el equipo de grabación utilizado probablemente signifiquen que no hay demasiada diferencia en términos de altura.

Actualizaciones en camino

Se espera que el nuevo modelo sea más ligero que la DJI Osmo Pocket 3. (Image credit: Tim Coleman)

Ya hemos visto imágenes filtradas del DJI Osmo Pocket 4, que apuntan a dos mejoras importantes en particular: un segundo sensor de cámara para mejorar la captura de fotos y vídeos, y una pantalla adicional instalada en la parte frontal de la cámara.

Estas mejoras al modelo actual, sumadas a la trayectoria que ha construido DJI, hacen que sea muy probable que se convierta en una firme candidata a nuestra lista de las mejores cámaras para vlogging, y ahora esperamos su lanzamiento más pronto que tarde.

La imagen filtrada que tenemos aquí no es de una calidad particularmente alta, por lo que no podemos ver muchos detalles de la cámara, pero si la estamos viendo siendo probada en el mundo real de esta manera, entonces una presentación oficial no puede estar muy lejos.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Además, parece probable que veamos también la DJI Osmo Action 6 en las próximas semanas, junto con el lanzamiento global de la DJI Neo 2. Sin embargo, con la inminente prohibición de DJI en Estados Unidos , no está claro si estos dispositivos se lanzarán en ese país.