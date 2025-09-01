Las primeras filtraciones de imágenes del DJI Osmo Pocket 4 sugieren que se avecinan dos grandes mejoras para nuestra cámara favorita para vlogs

Han aparecido las primeras filtraciones sobre el DJI Osmo Pocket 4.

Podríamos tener un sensor extra y una pantalla adicional.

No está claro cuándo se lanzará la próxima cámara con cardán de DJI.

Sin duda, el DJI Osmo Pocket 3 es una de las mejores cámaras para vlog, no por nada le dimos 4.5 estrellas en nuestra reseña, y a dos años de su lanzamiento, podríamos decir que sigue estando entre el top de mejores cámaras de su tipo, por la misma razón, las expectativas sobre su sucesora son altas, y finalmente pudimos ver las primeras filtraciones del DJI Pocket 4.

El experimentado informante @Quadro_News ha publicado una imagen de lo que se describe como un «prototipo del Pocket 4», y también tenemos un par de imágenes diferentes de la cámara del conocido filtrador Fixed Focus Digital.

Ninguna de estas imágenes es de muy alta calidad, pero nos dan una idea de cómo podría cambiar el diseño del dispositivo en esta ocasión. Parece que podríamos tener un segundo sensor de cámara para mejorar la captura de fotos y vídeos, y posiblemente ampliar los tipos de tomas que se pueden capturar.

Es más, parece que podría haber pantallas tanto en la parte delantera como en la trasera de la cámara, aunque no está claro exactamente cómo se podrían utilizar. Dos pantallas también podrían elevar el precio de 519 dólares/489 libras/849 dólares australianos, si es que llega a las tiendas estadounidenses, pero tendremos que esperar para verlo.

Mejorando una cámara para vlogs que ya era excelente y cabía en el bolsillo

👉Pocket 4 prototype. Not much info yet. DJI designers love to surprise us.🧐#osmopocket4 pic.twitter.com/oEsvK2r97pAugust 31, 2025

El DJI Osmo Pocket 3, que salió al mercado en octubre de 2023, es un equipo relativamente caro, pero sus características y calidad de vídeo justifican su precio. También supuso una mejora significativa con respecto al Pocket 2, su predecesor.

Como estas son las primeras filtraciones que hemos visto sobre el DJI Osmo Pocket 4, no sabemos mucho sobre qué esperar de las mejoras en esta ocasión, aunque es probable que se produzcan nuevas mejoras en los sensores de la cámara y en la resolución de las fotos y los videos.

Sin duda, sería bienvenida una mayor capacidad de almacenamiento interno, mientras que las dos pantallas serían una mejora interesante, ya que posiblemente permitirían más modos de disparo o funciones (y tal vez facilitarían los selfies). Es plausible que veamos mejoras también en otras áreas, como las capacidades de seguimiento y la captura de audio.

Hubo un intervalo de tres años entre el Pocket 2 y el Pocket 3, por lo que es posible que tengamos que esperar hasta 2026 para el Pocket 4, a menos que DJI decida lanzarlo antes de que termine el año. Ya hemos visto cómo DJI lanzaba su primera cámara 360 a principios de 2025, la DJI Osmo 360.