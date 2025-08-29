Más filtraciones del DJI Mini 5 Pro sugieren que pondrá el listón de los drones ultraligeros, por un precio tentador

Fly More Combo contenidos y Euro precios aparentemente desenterrado

lista de accesorios de lanzamiento también reveló

DJI Mini 5 Pro se espera que el lanzamiento oficial en septiembre

A medida que se acerca el lanzamiento de la rumoreada DJI Mini 5 Pro, lo que antes era un flujo constante de filtraciones se ha convertido en un torrente.

Esta semana se ha filtrado mucha información interesante. Para empezar, ha aparecido un nuevo vídeo de animación en el que aparentemente se ve cómo se pliega y despliega el dron ultraligero, publicado en X (antes Twitter) por el fiable informador de drones Jasper Ellens.

Unexpectedly the #Mini5Pro #Flymore might cost exactly the same as the current #Mini4Pro. Also, this video was found in DJI Beta software today hinting on a mid-September release? Let's break down these leaks: https://t.co/UbE9bldXeV Cheers! pic.twitter.com/18r6QbuHCqAugust 26, 2025

Ellens también ha encontrado pruebas, ocultas en el código de algunas tiendas web europeas y publicadas en su sitio web DroneXL, que apuntan al precio del paquete DJI Mini 5 Pro Fly More Combo. A 1129 euros, es exactamente el mismo precio de venta al público que el DJI Mini 4 Pro Fly More Combo, lo que es una gran noticia si tenemos en cuenta que el Mini 5 Pro parece ofrecer una gran mejora con respecto a su predecesor. (Como referencia, los precios actuales en EE.UU. y Reino Unido del Mini 4 Pro Fly More Combo son de 1758 dólares y 979 libras, respectivamente).

Los rumores anteriores apuntan con fuerza a que el Mini 5 Pro incluirá LiDAR integrado y una cámara con sensor de 1 pulgada, dos importantes mejoras con respecto a los modelos anteriores de la serie Mini.

Puntos positivos

La DJI Mini 4 Pro tiene una duración de batería decente, pero la Mini 5 Pro podría soportar tiempos de vuelo mucho más largos (Image credit: DJI)

Ellens ha seguido esas filtraciones con otra más, tuiteando una imagen de lo que parece ser el propio DJI Mini 5 Pro Fly More Combo -o, más bien, el Fly More Combo Plus. Al parecer, este paquete incluye el controlador RC 2 y tres unidades Flight Battery Plus, cada una de las cuales proporciona energía suficiente para hasta 52 minutos de vuelo.

A retail box image seems to show the DJI Mini 5 Pro #drone packaged with the @DJIGlobal RC 2 controller featuring a built‑in screen, reinforcing ongoing leak coverage from DroneXL’s #DJIRumors hub and reporting from @JasperEllens.https://t.co/88YCMGiANNAugust 28, 2025

Parece probable que los compradores puedan elegir entre un Fly More Combo normal, con baterías estándar, y éste, que ofrece más tiempo de vuelo. Será interesante ver si estas baterías Plus son más pesadas y aumentan el peso de despegue más allá del límite mágico de 250 g. Mi suposición es que sí, y por lo tanto serán muy útiles para los compradores de un Fly More Combo. Yo creo que sí, y por lo tanto no serán de mucha utilidad para los compradores que quieran beneficiarse de la reducción de trámites y restricciones que rodean a los drones ultraligeros.

El embalaje no suele aparecer hasta muy cerca del lanzamiento, así que si esta filtración es auténtica, yo esperaría que DJI anunciara oficialmente el Mini 5 Pro en las próximas semanas. Con una fecha de lanzamiento rumoreada para mediados de septiembre, es posible que muy pronto tengamos confirmación de todas las características, especificaciones y precio del dron.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Especificaciones rumoreadas de DJI Mini 5 Pro:

Sensor de imagen de 1 pulgada compatible con vídeo 4K a 120 fps

Objetivo de 24 mm con apertura f/1,8

Modo de disparo con teleobjetivo medio de 48 mm

Gimbal compatible con movimiento de 225º, incluido el disparo vertical

LiDAR orientado hacia delante y sensores de visión infrarroja omnidireccionales

Autonomía de la batería de 36 minutos