La DJI Pocket 3 por fin tiene una nueva rival: te presentamos la Insta360 Luna, la primera cámara compacta con doble lente para vlogs del mundo

El director ejecutivo de Insta360 presenta la cámara para vlogs Luna en su conferencia anual en China

"Luna" tiene dos lentes y un diseño modular evidente

Se prevé su lanzamiento en la primera mitad de 2026, con un precio de entre 499 y 699 dólares.

El director ejecutivo de Insta360, Liu Jingkang, causó sensación en la conferencia anual de la empresa celebrada esta semana al presentar la Insta360 Luna, la primera cámara con estabilizador de bolsillo de la empresa. Liu destacó que el dispositivo "definitivamente no es otra cámara de bolsillo", lo que nos da una idea clara de cuál es el objetivo de Insta360: la popular serie de cámaras estabilizadas para vlogs Osmo Pocket de DJI.

Con su llegada prevista para la primera mitad de 2026, la Luna entra en un mercado que DJI ha dominado durante años. Pero en lugar de limitarse a imitar la fórmula que hizo de la Osmo Pocket 3 un éxito, Insta360 parece estar tomando un rumbo diferente, centrado en una configuración de doble cámara.

Dos cámaras son mejores que una sola

Sí, la diferencia más obvia entre la Luna y la DJI Osmo Pocket 3 está justo ahí, en la parte frontal de la primera: cuenta con dos cámaras en lugar de una. Este diseño de doble lente abre algunas posibilidades de rendimiento interesantes. Digo «interesantes» porque, bueno, no sabemos exactamente cómo funcionará la configuración de dos cámaras.

Insta360 aún no ha revelado todas las especificaciones, pero si tuviera que especular, diría que la configuración de doble lente sugiere un potencial de mejora en la detección de profundidad, un mejor seguimiento de los sujetos y modos de disparo creativos que simplemente no son posibles con una sola cámara. Cabe señalar que las especificaciones que se rumorean para el próximo DJI Osmo Pocket 4 sugieren que se lanzará con un solo módulo de cámara, y que posiblemente más adelante llegue una versión "Pro" con doble cámara.

Si la Luna llega primero al mercado con cámaras duales listas para usar, eso supondrá una ventaja considerable en cuanto a prestaciones, y podría resultar atractiva para los creadores de contenido que buscan algo más allá de la fórmula estándar de las cámaras para vlogs.

Más allá de las cámaras duales, la Luna parece apostar por una filosofía de diseño modular que contrasta con el enfoque más rígido e integrado de DJI. Las filtraciones anteriores en The New Camera sugieren componentes y baterías intercambiables, lo que podría hacer que Luna fuera más adaptable con el tiempo, aunque tendré que ver el producto final para juzgar si esto añade un valor real o simplemente complejidad. También espero que el micrófono inalámbrico Insta360 Mic Air sea totalmente compatible con Luna, de la misma manera que la serie DJI Mic funciona con la serie Pocket.

¿Puede Insta360 competir con el imperio de DJI?

Insta360 está entrando en un mercado en el que DJI es el líder indiscutible. La serie Pocket es muy apreciada por los vloggers y creadores de contenido por buenas razones: estabilización refinada, excelente calidad de imagen y un ecosistema maduro de accesorios.

Con un precio previsto de entre 499 y 699 dólares (entre 370 y 515 libras esterlinas), la Luna debería tener un precio competitivo frente a la Pocket 3 y la rumoreada Pocket 4. Pero el precio por sí solo no bastará para ganar esta batalla; Insta360 también tendrá que cumplir en cuanto a rendimiento de estabilización, calidad de imagen y perfeccionamiento del software, áreas en las que los años de refinamiento de DJI realmente marcan la diferencia.

La DJI Osmo Pocket 3 es una excelente cámara compacta para vlogs, pero no estaría de más que tuviera algo de competencia. (Image credit: Tim Coleman)

Dicho esto, Insta360 no carece de ventajas. La empresa ha demostrado que puede competir con DJI en mercados similares (y ya vende excelentes cámaras estabilizadas montadas en cardanes, aunque son cámaras web en lugar de cámaras portátiles) y los continuos retos normativos de DJI en EE. UU. han creado incertidumbre entre algunos compradores. Si la Luna ofrece funciones impactantes de doble cámara y se integra perfectamente en el ecosistema de Insta360, creo que podría resultar atractiva tanto para los compradores primerizos como para los creadores que buscan una alternativa a la serie DJI Pocket.

La competencia es saludable, y no puede perjudicar a los consumidores si Insta360 revoluciona una categoría que ha estado relativamente tranquila desde la llegada de la Pocket 3. Que sus cámaras duales resulten ser un cambio revolucionario o simplemente un truco dependerá de su ejecución, algo que solo sabré cuando tenga una unidad de prueba en mi escritorio.

Por ahora, los vloggers y los creadores de contenido tienen ante sí una interesante elección: seguir con la fórmula probada de DJI Pocket, esperar a ver qué ofrece la Pocket 4 o arriesgarse con la competidora de dos ojos de Insta360.

