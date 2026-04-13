El DJI Pocket 4 saldrá oficialmente a la venta el 16 de abril, pero así es como Insta360 podría superarlo

El DJI Osmo Pocket 4 saldrá a la venta el 16 de abril

Hace tiempo que se rumorea sobre esta cámara para vlogs

La espera hasta el lanzamiento de la DJI Osmo Pocket 4 ha sido larga y ajetreada, pero ya tenemos una fecha oficial para la presentación de esta cámara para vlogs, mientras siguen apareciendo nuevas filtraciones sobre un dispositivo rival de Insta360.

DJI ha publicado un vídeo teaser en las redes sociales en el que nos revela que la DJI Osmo Pocket 4 saldrá al mercado el jueves 16 de abril. La presentación comenzará a las 12:00 p. m. GMT, lo que equivale a las 4:00 a. m. PT / 7:00 a. m. ET / 9:00 p. m. AEST en Australia, así que marquen sus calendarios en consecuencia.

No se menciona el nombre de la cámara, pero podemos verla bastante bien, con el eslogan «el mundo en mi bolsillo». En japonés, el eslogan se traduce como «el mundo se expande», lo que podría insinuar una mayor capacidad del sensor de la cámara.

El artículo continúa a continuación.

Como señala Notebookcheck, eso sugiere una distancia focal nativa más amplia en la nueva cámara, junto con la compatibilidad con el estándar Open Gate, tal como lo ofrece el iPhone 17 Pro; esto significa que se puede utilizar una mayor parte del área del sensor para filmar.

DJI vs Insta360

The World In My PocketGet ready for Osmo Pocket 4April 16, 2026 | 12:00 PM GMTLearn more: https://t.co/BqZFVXi3t1#DJI #DJIOSMO #OsmoPocket4 pic.twitter.com/3trSEDiLLiApril 9, 2026

El anuncio oficial no ha impedido que sigan apareciendo filtraciones sobre la DJI Osmo Pocket 4. El habitual informante Igor Bogdanov (vía Notebookcheck) ha publicado más imágenes renderizadas de la cámara antes de tiempo, en las que se aprecia su diseño modificado, con dos botones adicionales en la consola.

Entre las otras mejoras que se han filtrado se encuentran las optimizaciones del sensor de 1 pulgada, que permite captar más luz y mejora la calidad de las fotos y los videos, así como una cámara adicional, lo que podría indicar una posible versión Pro del dispositivo.

Sin embargo, DJI podría tener competencia inmediata para su nueva cámara. Una vez más, le agradecemos a Igor Bogdanov por la filtración, esta vez sobre la Insta360 Luna: se la describe como una versión «más interesante» de lo que DJI está a punto de presentar.

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La Insta360 Luna es oficial, más o menos, ya que ya se ha anunciado, pero no sabemos exactamente cuándo saldrá a la venta ni cuáles serán sus especificaciones. Sin embargo, para los consumidores, más opciones y más competencia son sin duda bienvenidas.

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