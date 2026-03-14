"Una nueva forma de disfrutar de las cámaras analógicas": este rollo de "película" digital te permitirá, en cuestión de segundos, actualizar tu cámara clásica de 35 mm con un sensor APS-C, vídeo 4K y subida inalámbrica de archivos

Desde 2016, la empresa I'm Back ha estado experimentando con su concepto de rollo de «película» digital, su forma de «dar nueva vida a las cámaras históricas» y llevarlas al mundo digital.

Su intento anterior, el I’m Back Film 2023, que pronto se agotará, consistía en un cartucho de película equipado con un sensor Micro Cuatro Tercios de 20 MP en lugar de película real, que se insertaba dentro de una cámara de 35 mm; puedes ver cómo funciona en esta publicación en el Instagram de la empresa.

Un concepto ingenioso, pero que a mí no me convenció debido a la incompatibilidad entre el formato del sensor y el tamaño de la película, y más aún porque requería un módulo voluminoso que se acoplaba a la parte inferior de la cámara.

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Pues bien, la empresa, cuyo nombre es muy acertado, ha regresado esta semana, y Samuel Mello Medeiros, su fundador, ha desvelado los planes para una versión actualizada; esta vez con un sensor digital de formato APS-C más grande que se puede montar dentro de una cámara de 35 mm en segundos.

Aún no sabemos qué sensor APS-C se utiliza, ni por lo tanto cuántos píxeles tiene, pero el dispositivo disparará en RAW y JPEG y permitirá la captura de video 4K. Lo más importante es que, esta vez, parece que I'm Back ha encontrado la manera de prescindir del módulo adicional, incorporando la tecnología necesaria dentro del rollo de película digital, dentro de la cámara.

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La idea, al igual que con sus predecesores (algo toscos), es que los fotógrafos puedan seguir utilizando sus cuerpos de cámara analógicos —que quizá hayan estado abandonados en el fondo de un armario en los últimos años— equipándolos con funciones digitales.

Más allá de simplemente permitir a los fotógrafos capturar imágenes digitales con las cámaras de película de 35 mm que ya poseen, algunas de ellas posiblemente incluso bastante valiosas, I’m Back espera llevar parte del encanto único de la fotografía analógica a la era digital.

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«El objetivo de este proyecto es simple: permitir a los fotógrafos volver a las cámaras que aman mientras adoptan un flujo de trabajo digital contemporáneo. Sin pantalla externa. Sin módulos visibles acoplados a la cámara», dice Medeiros, cuyos comentarios en la página dedicada del producto en Kickstarter también resaltan cierta conciencia de los fallos del pasado y los problemas que muchas personas tuvieron con los primeros prototipos.

«Todo queda dentro [de la cámara]. El único elemento externo es un pequeño control remoto Bluetooth que se usa para sincronizar el obturador».

Por el momento, no hay muchos detalles disponibles, aparte del tamaño del sensor, los formatos de foto y las capacidades de video ya mencionados. Sin embargo, sí sabemos que la cámara contará con almacenamiento interno, además de Bluetooth y Wi-Fi, y una batería recargable y extraíble, en lugar de una unidad integrada.

Curiosamente, la página de Kickstarter también menciona la inclusión de presets, que reproducen los estilos de imagen de tipos de película icónicos. En la era posterior a la simulación de película de Fujifilm, esto tiene sentido, y probablemente no haya un dispositivo de imagen más adecuado para ofrecer tales estilos de imagen.

Una versión anterior del concepto "I'm Back" (Image credit: I'm Back)

10 años de arduo trabajo

I’m Back probó por primera vez su concepto de cámara digital hace unos 10 años. El primer modelo distaba mucho de ser compacto y contaba con una modesta resolución de 16 MP, comprimida en un diminuto sensor de 1/2,33 pulgadas. Por supuesto, todas las ideas tienen que empezar por algún lado; sin embargo, despertó un gran interés, allanando el camino para un mayor desarrollo.

En 2020 se presentó la I’m Back Film, que contaba con un sensor Micro Cuatro Tercios más grande de 20 MP. Aunque era la mitad del tamaño de un sensor de fotograma completo, fue un paso en la dirección correcta, y Yashica mostró interés en el proyecto.

Luego vino la I’m Back Film de 2023, que buscaba comprimir el sistema en un paquete del tamaño real de un rollo de película, lo que ayudaba a preservar las propiedades de manejo originales de la cámara principal. Era mucho más pequeña que los modelos anteriores, pero aún requería una unidad base.

La llegada de la I’m Back «Roll» con sensor APS-C marca el mayor cambio hasta la fecha, al eliminar la unidad base y, potencialmente, equiparar la calidad con algunas de las mejores cámaras digitales básicas y para aficionados de la actualidad.

Tengo curiosidad por saber qué sensor APS-C se utiliza: si «I’m Back» ha optado por lo seguro con unos 18 o 20 MP, ya algo anticuados, o si ha aumentado la resolución a 24 MP o más. Espero que sea lo segundo.

«I’m Back Roll no pretende sustituir a la fotografía analógica ni competir con las cámaras digitales modernas. Su propósito es ofrecer una nueva posibilidad: revivir cámaras históricas y permitirles seguir contando nuevas historias», dice Medeiros.

Estaré muy atento para ver si el producto final puede hacer cualquiera de las dos cosas. El último proyecto aún está en fase de desarrollo, y su página de financiamiento colectivo se lanzará pronto (nota: la versión anterior se entregó a los patrocinadores bastante tiempo después de que se activara la página de financiamiento colectivo).

Puede que aún no cuente con un sensor de fotograma completo que iguale el tamaño de un fotograma individual en un rollo de película de 35 mm, pero con su diseño verdaderamente compacto, el último producto de I'm Back me tiene más convencido que nunca de probar el rollo de película digital, con la esperanza de poder resucitar mi colección de cámaras de 35 mm con la comodidad de la tecnología digital. ¿Qué opinas del proyecto? Cuéntamelo en los comentarios a continuación.

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