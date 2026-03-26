El mayor fanático de las cámaras de YouTube clasifica a las principales marcas según la precisión del color, y hay malas noticias para los seguidores de Fujifilm y Lumix

El YouTuber Gerald Undone es muy conocido por sus análisis detallados de cámaras, en los que desglosa las capacidades técnicas de cada modelo, especialmente en lo que respecta a la grabación de vídeo, con una minuciosidad que pocos otros críticos pueden igualar.

Recientemente, publicó un video en su canal en el que clasificó qué marcas en general, y qué perfiles de color específicos, se destacan como los más precisos en 2026, basándose en su trabajo de creación de perfiles de color LUT personalizados para más de 50 de las últimas cámaras de Canon, Sony, Panasonic, Nikon, DJI, Fujifilm y más.

Como cualquier fanático de los equipos fotográficos, tenía muchas ganas de ver sus conclusiones, y esperaba que mi propia cámara ocupara un lugar destacado. Afortunadamente para mí, como usuario de Nikon, hay buenas noticias: el perfil de color «Flat» de Nikon ocupa el primer lugar entre los perfiles integrados en la cámara en cuanto a precisión. Suelo utilizar este perfil de color de aspecto natural cuando no quiero lidiar con las complicaciones de la posproducción de N-Log y los enormes tamaños de archivo de los RAW.

El artículo continúa a continuación

Son las cámaras Canon más antiguas, como la DSLR EOS 5D Mark III, las que cuentan con el perfil más preciso de todos, gracias a una actualización del firmware de Magic Lantern. Los archivos RAW que produce esta actualización, cuando se convierten a DNG, son «la crème de la crème», según Gerald, superando incluso a las mejores cámaras sin espejo actuales.

Sin embargo, si eres fan de Fujifilm o Lumix, quizá prefieras no seguir leyendo. Salvo alguna excepción aislada en perfiles de color específicos —como el LUT de pago Lumix Arri C3 y el perfil F-Log básico de Fujifilm para sus cámaras XH-2 y XH-2S—, Gerald sitúa los perfiles de color de estas dos populares marcas —las simulaciones de película y los LUT en tiempo real, respectivamente— en los últimos puestos en cuanto a precisión cromática general.

Pero, ¿es la precisión del color lo más importante?

Ranking Camera Brands for Color Accuracy - YouTube Watch On

¿Es la precisión del color lo más importante?

Si Fujifilm ocupa el último lugar en cuanto a precisión del color, ¿por qué a tanta gente le encantan los colores de Fujifilm, en concreto sus simulaciones de película? La respuesta es que juzgar cuál es la «mejor» ciencia del color es una cuestión subjetiva: la más precisa no tiene por qué ser necesariamente el aspecto que uno busca desde el punto de vista artístico.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

De hecho, Gerald comienza su video diciendo: «La preferencia subjetiva a menudo se confunde con la precisión objetiva, así que les diré qué cámaras son realmente las más precisas, pero eso no significa que estén equivocados si prefieren el aspecto de una imagen diferente, menos precisa. El arte no tiene por qué ser correcto».

Tiene razón, por supuesto. Sin embargo, no hay duda de que la precisión del color de una marca, y especialmente su consistencia entre múltiples cámaras, es particularmente importante para las grabaciones con múltiples cámaras. Si la ciencia del color de, digamos, una Sony FX3 y una Sony FX6, es muy diferente, entonces etalonar ese metraje para lograr un aspecto consistente puede causar un sinfín de dolores de cabeza, mientras que un perfil de color coincidente es una base sólida desde la cual trabajar.

En ese sentido, Gerald dice que los perfiles de color de las cámaras DJI pueden variar mucho, pero señala que Sony ha avanzado mucho en cuanto a la precisión del color, y que sus cámaras recientes son mucho mejores que los modelos antiguos, que tenían mala reputación.

Aunque el video es, en parte, solo una broma (y, como era de esperarse, ha desatado una guerra de comentarios entre los fieles a la marca), resulta interesante para los fanáticos de la tecnología y ofrece una ventana al mundo de la ciencia del color. ¿Qué opinas de los hallazgos de Gerald? ¡Cuéntamelo en los comentarios de abajo!

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de video, además de recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.