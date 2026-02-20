El DJI Osmo Pocket 4 se ha filtrado en un nuevo video, y es posible que haya escapado de la prohibición en Estados Unidos

Se ha filtrado un video práctico del DJI Osmo Pocket 4.

La cámara con cardán para vlogs debería estar a punto de salir al mercado.

Parece que habrá disponible un accesorio de luz LED.

Es una realidad, el sucesor del DJI Osmo Pocket 3 debe estar muy cerca, sin embargo, parece que las filtraciones no paran, pues la más reciente es un video práctico del DJI Osmo Pocket 4 siendo probado en una tienda.

Proviene de The New Camera (a través de Android Authority) y, al parecer, el video fue grabado por empleados de la tienda oficial de DJI en Kuala Lumpur, Malasia, después de que un cliente llevara una de las cámaras para vlogs aún no anunciadas.

Aunque el video original ya ha sido retirado, The New Camera pudo subirlo a su propio canal de YouTube, por lo que aún podemos echar un buen vistazo a lo que nos espera próximamente. El diseño parece prácticamente igual, aunque ahora hay dos botones adicionales en el panel de control; por el momento, no está claro qué función tienen exactamente.

Según filtraciones anteriores, parece que la DJI Osmo Pocket 4 tendrá el mismo tamaño de pantalla que su predecesora (5 cm de esquina a esquina), pero se rumorea que será más brillante que antes y que también aumentará la capacidad de la batería.

Ilumina

DJI Pocket 4 - YouTube Watch On

Quizás la novedad más destacada de esta filtración sea la incorporación de una luz LED en la parte superior del DJI Osmo Pocket 4. Según The New Camera, se tratará de un accesorio opcional que se podrá adquirir en uno de los paquetes que se ofrecerán con la cámara.

La misma fuente estima que el precio de lanzamiento rondará entre los 549 y los 699 dólares. No hay precios para países fuera de EE. UU., pero teniendo en cuenta que el DJI Osmo Pocket 3 tenía un precio inicial de 519 dólares/489 libras esterlinas/849 dólares australianos, parece que podría producirse una subida de precios inminente.

Sin embargo, no está claro si esos dos precios incluyen exactamente las mismas ofertas en cuanto a lo que se incluye con la cámara (como baterías adicionales). Han pasado más de dos años desde el lanzamiento del DJI Osmo Pocket 3, por lo que su sucesor podría traer algunas sorpresas.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Con la prohibición de los nuevos productos DJI ahora en vigor en EE. UU., tendremos que esperar a ver si la cámara se lanza en ese país, aunque es posible que haya conseguido la aprobación reglamentaria justo a tiempo, según filtraciones anteriores.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón «Seguir»!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.